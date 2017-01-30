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 Для оказания помощи людям в Авдеевку направлен сводный отряд полиции. ФОТОрепортаж

Прифронтовой город уже третьи сутки страдает от интенсивных обстрелов боевиков. Ранены двое местных жителей, повреждены 6 частных домов, город остался без света, есть перебои с мобильной связью. По решению начальника полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, Авдеевское отделение полиции переведено на усиленный вариант несения службы, в город дополнительно направлен сводный отряд полицейских. Правоохранители патрулируют улицы населенного пункта и оказывают помощь местным жителям.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

Сегодня утром в Авдеевку выехал начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин, чтобы определить, какая необходима помощь.

И.о. начальника Авдеевского отделения полиции Виталий Головатенко доложил, что местная полиция переведена в состояние полной готовности, правоохранители реагируют на все сообщения граждан и оказывают им необходимую помощь. Отделение полиции подключено к генераторам, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.Так, вчера около 12:00 в полицию поступило сообщение от 36-летнего местного жителя, который просил эвакуировать его семью, так как их дом боевики обстреливали из крупнокалиберного оружия.

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Благодаря слаженным действиям правоохранителей с военнослужащими женщина вместе с двумя малолетними детьми - 4 и 2 лет были вывезены из опасного места. Сейчас они находятся у своих родственников в селе Бердичи.

"Вчера были очень сильные обстрелы. Мы с мужем решили, что мне необходимо уехать с детьми, потому что оставаться было опасно. Мы вызвали такси, но ни одна служба не согласилась выехать в наш район. Тогда муж позвонил в полицию, и ему сообщили, что вопрос этот будет решен в кратчайшее время. Тем временем рядом проезжали военнослужащие, которые и вывезли меня вместе с моими детьми. А муж остался дома", - рассказала местная жительница Оксана.

Также в дежурную часть поступили сообщения от жителей о 6 фактах повреждений частных домовладений.

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По решению начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, в Авдеевку в качестве подкрепления направлен сводный отряд из числа полицейских Покровской оперативной зоны. Они будут нести службу в прифронтовом городе в течение двух недель. В основные задачи отряда входит оказание помощи местным жителям и обеспечение правопорядка в городе. Сегодня сводный отряд уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Несмотря на то, что в городе отсутствует электроснабжение и не работают автозаправочные станции, Авдеевское отделение полиции полностью обеспечено горюче-смазочными средствами для того, чтобы правоохранители своевременно могли выезжать на все вызовы.

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Для оказания помощи людям в Авдеевку направлен сводный отряд полиции 01Для оказания помощи людям в Авдеевку направлен сводный отряд полиции 02Для оказания помощи людям в Авдеевку направлен сводный отряд полиции 03Для оказания помощи людям в Авдеевку направлен сводный отряд полиции 04Для оказания помощи людям в Авдеевку направлен сводный отряд полиции 05Для оказания помощи людям в Авдеевку направлен сводный отряд полиции 06
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Авдіївку треба евакуйовувати і це треба було зробити вже давно! Ніякого штурму Донецька не буде, буде знищення Авдіївки терористичною артилерією та Градами.
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пэтя втік в Німеччину, а це ознака того що влада відморожується від командування військами і наказу на наступ ніхто віддавати не буде! Якщо наступу не буде, тоді ворожа арта буде лупити як і раніше.
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Игорёша - ты когда нибудь сам себя читал...?
отдохнуть тебе надо - ато всё печёшься...\
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штурма донецка не будит , хуйлостанцы его здают и так ,просто подхуйловщиков пока месть оставили прыкрывать им зад , а вобще то в отличии от лугаска донецк был доволе проукраинским городом , а все те парады с хуйлостанскими тряпками были организованы за счет пригорода да близ лежащих городов типа горловки ,енакьева , константиновки , а по пршествию трех лет ресейского блаженства и вовсе прозрел , так что вполне вероятно возвращение донецка без особых усилий .
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надо там коректировщиков ловить. 1000 % с авдеки управл. огём арты русни.
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Туда танки, смерчи и авиацию направлять надо.
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avdeyka ‏@avdey777ka 1 ч.1 час назад

А кто-то видел обращение Главкома ну или Пастора по поводу бойни как во время ДАПа? Уже 2-е суток!!! Тишина от них? Неудивительно.
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Главком в Германию срочно улетел, ему не до обстрелов. Пастор спрятался где то. Им не до обстрелов, ШОБЛА СКОТОВ думает как бы побыстрее для НАРОДА тарифы поднять на электроэнергию и воду.
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миркуют как уголек, металл и лесв луганду везти будут, не до войны им, шо пристал
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А почему не в окопы .Или там место ВСУшников и добровольцев ?
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а зарплата то выше чем у ВСУ.а взятки как брали так и берут
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Бооее того почти по всем зомбо олигархо сми молчание ягнят, что по блокаде что по военным действиям с парашей
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аброськина авдеевцы уважают-жесткий дядька по отношению к орде -держитесь ребята!!!!!
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Мне вот непонятно, а какая проблема эвакуировать из Авдеевки население? Точнее его остатки.
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а куда? в чистое поле? 3-й год войны, а для переселенцев нихрена не сделано.
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А що зроблено для армійців саме з боку держави? Нехай вата не плутається під ногами, вони всі не варті життя одного нашого солдата.
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Не все переселенцы - вата, есть и достойные люди, но их единицы.
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Мене проблеми переселенців не торкають (за виключенням кримських татар). Я роблю пожертви (через перевірених волонтерів) лише на аксесуари до летальної зброї. Не тієї що літає. І це дає мені відчуття посильної причетності до ліквідації кацапів, сепарів та їхнього планктону.
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На втором фото чел уж больно на Сеню-Кулявлобу похож.
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Не знаю, але таке відчуття у мене в зв'язку з подіями на фронті і навколо блокади, що Петі недовго залишилось. Він реально не контролює ситуацію і не в адекваті (
Поїздка в Німеччину - це за консультаціями до Меркель, бо він просто не знає що йому робити
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДля оказания помощи людям в Авдеевку направлен сводный отряд полиции. ФОТОрепортаж
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