 Для оказания помощи людям в Авдеевку направлен сводный отряд полиции. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.
Сегодня утром в Авдеевку выехал начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин, чтобы определить, какая необходима помощь.
И.о. начальника Авдеевского отделения полиции Виталий Головатенко доложил, что местная полиция переведена в состояние полной готовности, правоохранители реагируют на все сообщения граждан и оказывают им необходимую помощь. Отделение полиции подключено к генераторам, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.Так, вчера около 12:00 в полицию поступило сообщение от 36-летнего местного жителя, который просил эвакуировать его семью, так как их дом боевики обстреливали из крупнокалиберного оружия.
Благодаря слаженным действиям правоохранителей с военнослужащими женщина вместе с двумя малолетними детьми - 4 и 2 лет были вывезены из опасного места. Сейчас они находятся у своих родственников в селе Бердичи.
"Вчера были очень сильные обстрелы. Мы с мужем решили, что мне необходимо уехать с детьми, потому что оставаться было опасно. Мы вызвали такси, но ни одна служба не согласилась выехать в наш район. Тогда муж позвонил в полицию, и ему сообщили, что вопрос этот будет решен в кратчайшее время. Тем временем рядом проезжали военнослужащие, которые и вывезли меня вместе с моими детьми. А муж остался дома", - рассказала местная жительница Оксана.
Также в дежурную часть поступили сообщения от жителей о 6 фактах повреждений частных домовладений.
По решению начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, в Авдеевку в качестве подкрепления направлен сводный отряд из числа полицейских Покровской оперативной зоны. Они будут нести службу в прифронтовом городе в течение двух недель. В основные задачи отряда входит оказание помощи местным жителям и обеспечение правопорядка в городе. Сегодня сводный отряд уже приступил к исполнению своих обязанностей.
Несмотря на то, что в городе отсутствует электроснабжение и не работают автозаправочные станции, Авдеевское отделение полиции полностью обеспечено горюче-смазочными средствами для того, чтобы правоохранители своевременно могли выезжать на все вызовы.
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отдохнуть тебе надо - ато всё печёшься...\
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А кто-то видел обращение Главкома ну или Пастора по поводу бойни как во время ДАПа? Уже 2-е суток!!! Тишина от них? Неудивительно.
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Поїздка в Німеччину - це за консультаціями до Меркель, бо він просто не знає що йому робити
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