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 Суд арестовал на два месяца пятерых участников крупнейшей организации автоугонщиков. ФОТОрепортаж

Организатору и четверым исполнителям преступной организации, уличенной полицией, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога.

На днях Национальной полицией Украины, Генеральной прокуратурой и Центральным аппаратом СБУ во время совместной спецоперации были задержаны пятеро главных фигурантов преступной организации, которая в течение нескольких лет похищала элитные автомобили с целью последующего "выкупа" владельцем.

Не смотря на то, что задержанные не признают своей вины и не сотрудничают со следствием, суд принял во внимание предоставленные стороной обвинения собранные доказательства и масштабность нанесенного преступной деятельностью материального ущерба, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МВД.

Организатор этой преступной группы - 37-летний бывший курсант милицейского вуза, решением Печерского районного суда города Киева на два месяца оставлен под арестом, с правом внесения 5 миллионов гривен залога.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Нацполиция разоблачила преступную группировку - "монополиста" в сфере угонов автомобилей в Украине, - Аваков. ВИДЕО

Четырем его ближайшим сообщникам-исполнителям также избрана мера пресечения: содержание под стражей сроком на 60 суток. Кроме того, у них тоже есть возможность внесения залога в размере от 800 тысяч до 3 миллионов гривен.

В настоящее время продолжается следствие. Правоохранители устанавливают личности потерпевших, которые стали жертвами задержанной преступной организации автоугонщиков-мошенников.

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Эту информацию можно сообщить по контактному телефону Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины: 098-891-37-40.

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Напомним, что на днях Нацполиция задержала членов преступной организации-"монополиста" в сфере угонов элитных автомобилей.

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Почему ЦН обозначает банду "крупнейшей организацией автоугонщиков"? Уж назвали бы предприятием, трестом...
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