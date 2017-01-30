 Суд арестовал на два месяца пятерых участников крупнейшей организации автоугонщиков. ФОТОрепортаж

На днях Национальной полицией Украины, Генеральной прокуратурой и Центральным аппаратом СБУ во время совместной спецоперации были задержаны пятеро главных фигурантов преступной организации, которая в течение нескольких лет похищала элитные автомобили с целью последующего "выкупа" владельцем.
Не смотря на то, что задержанные не признают своей вины и не сотрудничают со следствием, суд принял во внимание предоставленные стороной обвинения собранные доказательства и масштабность нанесенного преступной деятельностью материального ущерба, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МВД.
Организатор этой преступной группы - 37-летний бывший курсант милицейского вуза, решением Печерского районного суда города Киева на два месяца оставлен под арестом, с правом внесения 5 миллионов гривен залога.
Четырем его ближайшим сообщникам-исполнителям также избрана мера пресечения: содержание под стражей сроком на 60 суток. Кроме того, у них тоже есть возможность внесения залога в размере от 800 тысяч до 3 миллионов гривен.
В настоящее время продолжается следствие. Правоохранители устанавливают личности потерпевших, которые стали жертвами задержанной преступной организации автоугонщиков-мошенников.
Эту информацию можно сообщить по контактному телефону Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины: 098-891-37-40.
Напомним, что на днях Нацполиция задержала членов преступной организации-"монополиста" в сфере угонов элитных автомобилей.
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