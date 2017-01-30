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Все про:блокада (1290) железная дорога (956) Донбасс (12134) Парасюк (117) блокирование (94)

 Неизвестные разрезали рельсы заблокированной железной дороги Луганск-Попасная, - Парасюк. ФОТОрепортаж

На Луганщине неизвестные перерезали железнодорожные пути на Попасную.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке нардеп (внефракционный) Владимир Парасюк, передает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, кто это сделал, но я убежден, что это были сознательные украинцы, которым надоела война. Теперь точно никто никуда не поедет", - рассказал нардеп о повреждении ж/д и опубликовал соответствующие фото.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы начали с Луганской области и сейчас разведчиков завели в Донецкую", - экс-командир "Айдара" Лихолит о блокаде

блокада ж/дблокада ж/дблокада ж/дблокада ж/дблокада ж/д


Вместе с тем, в "Штабе блокады торговли с оккупантами" отметили, что речь идет о заблокированной ж/д в районе Попасной (Луганск-Попасная), а также подчеркнули, что непричастны к данному инциденту.

"На "Редут Богдана" наведывались представители полиции. Оказывается в полукилометре от "Редута" какие-то "доброжелатели" разрезали рельсы. "Штаб блокады торговли с оккупантами" заявляет, что не имеет отношения к данному событию. У штаба и блокировщиков нет технических средств для осуществления такой акции. Кроме того, у нее нет никакой смысловой нагрузки - ветка и так заблокирована", - сказано в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы будем эту блокаду расширять", - экс-комбат "Донбасса" Виногородский

Ранее нардеп ("Самопомич") Семенченко заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое". Позже он сообщил, что заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине

Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране.
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интересное "кино" получается... сепарская мразь рассказывает, как она ненавидит Украину, как не хочет жить в украинской семье, зато с большой березовой ложкой требует от Украины снятие блокады и выплат пенсий... путь грязным сепарам только в трещину кремлевскому карлику... и средний палец в придачу...
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Alexander Falcon ‏@falconua 28 янв.
разговаривал со знакомым: "ЛНР, Украина - неважно, были бы деньги" До них, бл...ть, так и не доходит, что ничего нет потому, что им неважно
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Даунбас завжди був продажним. Хто більше дасть, туди і підуть.
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100 000%!!!!
Добавлю,такие же знакомые из луганды,рассказывают сидя в Киеве,какие укропы плохие,и как на пидорасии замечательно живется!
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Забыл основное,они в Киев из нижнего новгорода приехали,получив там пи...ды от руцких братьев!Но виноваты укропы!И это в Киеве!
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Есть и такие,но в Украине их не меньше,среди Харьковчан и Одесситов,да еще и Закарпатье в свое время за Янука голосов отдало в процентах не меньше чем Донбасс.
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Это дамбабвийцы и лугандонцы рельсы разрезали!
Во первых,металолом!
Во вторых нечего кормить укропов!
Так что пгеступление гаскгыто,все претензии к луганде домбабве!
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Вы шо хотите Педру до инфаркта довести?Весь Ротердам сорвали?
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Шапито? Пора уже Луценко и специалисту по тепловизораи Матиосу лично прибыть к месту вырезки драгметалла!!
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Для Карамельних отвечу,что будет дальше? Дальше все будет гораздо интересней,у кого у первого Барыга отключит свет? У Маладых Ряспублик,или у Украинцев? Ради этого только надо полностью блокировать ЖД,что бы черт в наружу вылез окончательно.
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О29 січня 2017, 22:37

Какой должна быть настоящая сводка из зоны АТО. Например, сегодняшняя.

"За минувшие сутки в войне с российскими оккупантами на востоке страны погибли 4 украинских военнослужащих, 5 военнослужащих ранено. Бои в районе Авдеевки продолжаются.

За сутки с территорий "Донецкой и Луганской народных республик" через линию фронта проследовали... железнодорожных состава с углем. В обратную сторону проследовал состав с крепежным лесом. Происшествий нет.

За сутки контрольно-пропускные пункты на автодорогах в сторону "Донецкой и Луганской народных республик" пересекли... большегрузных грузовиков с продовольствием и промышленными товарами. Происшествий нет".

И так - каждый день. Люди должны знать, во сколько вагонов угля и фур с едой правительство их страны оценивает жизни ее защитников.

Только данных о потерях из зоны боевых действий явно недостаточно для понимания того, что там происходит. Сводки должны быть полными, их должны готовить совместно Министерство обороны и Министерство по делам оккупированных территорий. А комментируя их, члены правительства должны рассказывать украинцам, почему Украина не может закупать уголь на роттердамской бирже, если из ОРДЛО он идет по ценам роттердамской же биржи.

Это будет абсолютная ложь, зато в сознании людей все быстро встанет на свои места. Получая такие сводки, украинцы поймут, кто и как их ежедневно обманывает, набивая себе карманы с оккупированных территорий.

Разумеется, таких сводок нам не дадут никогда. То есть не дадут до тех пор, пока олигархи в долях с чиновниками безнаказанно строят схемы обогащения за счет жизней украинских солдат. Поэтому я прошу тех, кто обладает более-менее полной информацией, составлять и предавать такие сводки огласке. Обязуюсь репостить их каждый день. Если этого не будет, то и дальше будут предавать нас.

Мы должны положить этому конец. Нет ничего преступнее для воюющей страны, чем делать на войне деньги. Объяснять такие действия можно только в суде, под угрозой многолетних тюремных строков. Кто согласен с этим - прошу репост. Преступники при власти не должны представлять нас дураками. Они, наверное, думают, что после Майдана украинцы успокоились и согласны бесконечно терпеть воровство и предательство. Мне кажется, они ошибаются.

P.S. Это фото прислали мне бойцы с фронта


и не надо ля ля...
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Нарешті почалася партизанська боротьба з ешелонами. Вороги та окупанти, схоже, по обидві сторони лінії розмежування.
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А что это за рельс на фото? За дурачков держите? Там ,что поезд когда то ходил?
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под шумок местные решили подзаработать, а чо? ведь все валить будут на блокирующих...
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во всей этой истории напрягает лишь одно - где - то бои идут а рядом боев небыло никогда и поезда шуруют туда-сюда.Если там нет боевиков - вперед и с песней аж до лугандона - все по тихому все красиво - а поутру они проснулись и оппа - ВСУ тут как тут.Ну это так мысли.А по вопросу - контрабанда не контрабанда - при всей мутности вопроса АТО или война - товаро -денежные отношения с противником или террористами а так же людьми им пособничающими - однозначно противозаконны.Так-что все правильно делают ребята.
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По этим рельсам ничего не шуровало.Это фейк. Снега по колено.
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Во всем мире такие действия расцениваются как терроризм.
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А действия десантника Козлова и ГРУшников Ерофеева и Александрова, воюющих на территории другой страны и убивающих граждан этой страны, как во всем мире расцениваются?


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Это ваша страна. Если вам нравится правовой беспредел это ваше дело. Вот откуда растут ноги у повсеместной уголовщины и коррупции.
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Вышеперисленные убийцы - это продукт патологического образования под названием россия.
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Вобщем Вротэрдам плюс трещит по швам,какой то Попенгаген!
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вот зачем так сразу обвинять неизвестных? Не выдержав 18-градусного мороза, рельса лопнула и разошлась.
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А на місці "лопнула" чомусь слід від автогену...
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то була чоткая лугандонська рейка, яка лопнула з точністю до міліметру, імітуючи сліди автогену, щоб відвести від себе підозру. Гібридна рейка в умовах гібридної війни.
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Партизанська війна, махновщина - ну, давайте: "Влада нічого не контролює, влада недієздатна!" А хіба не так? Де реформи, де реальні дії? Правий Арестович, коли каже, що пецю будуть згадувати гірше, ніж овоча: на такому підйомі 14-го року так усе просрати, це треба було ДУЖЕ постаратися. І як все ж таки повторюється історія: 2004 - підйом, у 2005 - роздрай і зрада. Порівняйте 2014 та 2015 - те ж саме: "Євреї, євреї, кругом одні євреї..." (с)
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Говорят что там, в лесу, видели мелкого, злобно хохочущего карлика. Который бежал в сторону российской границы и махал какими то амфорами. Он бежал и кричал - "Пусть они попробуют стрелять в женщинам и детей..... позади них будем стоять мы.".
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...не можу зрозуміти,навіщо нам МЗС...три роки війни, та волонтери і досі допомогають бійцям...ці всі муженки,полтораки,мікімаус-матіос,різні хенерали у медалях (за не бойові потуги), як у панцирях,чим вони зайняті ?...зрозуміло що торгівля контробандою,зброєю,гмр,та іншими речами війскової галузі вигодніше,тем паче знаючи що воно не твоє а державне...хочу попередити цу мерзоту,коли будуть вішати на стовбах стару-нову владу,ви будете вісити в перших рядах ,як віп особи...!
...И немного общего отчета за 9 дней в АТО . Усталости нет ,одни положительные эмоции. Привезли помощь 1.для детского дома семейного типа ( игрушки ,фрукты ,одежда ,ср-ва гигиены,книжки , футб. мячи ,настольные игры ) 2.для больницы выгрузили медицину из США ( для хирургического отдел. ) 3. Много помощи бойцам (камеру наблюдения,квадрокоптер,планшеты,бинокли с дальномерной сеткой,горки,бензопилы,резина на джип,бушлаты,воен.свитера,компьютер,тактич.очки,перчатки,костюмы 7слой защиты,термокружки,сменные воен.брюки и многое многое другое) 4. помощь для жителей серой зоны ( одежда ,обувь ,продукты ,ср-ва гигиены и многое др. ) 5 .провели награждение 30 бойцов 54 бр. На Светлодарской дуге. Вроде ничего поездочка вышла !!!!!!!!!!!! Собираемся в очередную поездку Карта приват 5168 7423 4812 8798 Юлия Толмачева,спасибо за помощь для бойцов
...


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Видно, что "зализничникив" возле парасюка нет...зачем же добро резать? гайки легко раскручиваются и рельс уезжает куда хотите....
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Целый рельс тяжелый сцука,65 кг метр,попробуй 25 метров утянуть.
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Да еще и сваркой резали + мощный генератор. Такое на себе не потягаешь...
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ЄвроМайдан ‏@EuroMaydan 28 янв.
УПА "ранила" советский режим: в секретном докладе ЦРУ указали на уникальную роль украинцев http://fb.me/2TQvKt9NG
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Я тоже ЗА блокаду торговли с оккупантами. Но, думаю, сейчас лютая зима выдалась, и власть не может во всеуслышание говорить о возможной нехватке энергоресурсов без донбасского антрацита. На ЮАРовский просто нет денег - он в полтора раза дороже.
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Почему официальная власть за 3 года не смогла перекрыть торговлю с террористами? А 26-летний Парасюк смог сделать это за 3 дня?
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Тот кто хочет ищет возможности,кто не хочет ищет причины.
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Теперь точно пиздец - готовьтесь к веерным отключениям в минус 20.
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это давно надо было сделать,хорош кормить недоПИДАросов и ахмета который с подачи ПАРАШИ обогащается!!!
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Культ наЛичности. ‏@MFlammen 27 янв.
Благодаря победе над северными коммунистами,Республика Корея 11 экономика в мире. Hyundai, LG, Samsung,Kia. Спасибо деду за победу.


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Блокировать надо однозначно, если нет власти то инициативу берут активисты. Как завизжали шЛяшко, министры и прочие барыги, контрабанда накрывается, а заодно и деньги на крови. Ублюдочная барыжная власть.
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Пора бы и остальные пути туда же,а потом и КПВВ закрыть-намертво!!!!
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Блокада Донбасса бесит торгашей

http://www.argumentua.com/stati/blokada-donbassa-besit-vlast-torgashei

"На третьем году после расстрела Майдана уже не удивляет двурушничество «новой» власти. Легко пошедшей не только на переговоры с уголовниками по ту сторону фронта, но и торгующей с ними за спинами погибающих бойцов."

Сергей Ермаков, «Харьков криминальный»
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные разрезали рельсы заблокированной железной дороги Луганск-Попасная, - Парасюк. ФОТОрепортаж
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