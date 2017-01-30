 Неизвестные разрезали рельсы заблокированной железной дороги Луганск-Попасная, - Парасюк. ФОТОрепортаж

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке нардеп (внефракционный) Владимир Парасюк, передает Цензор.НЕТ.
"Не знаю, кто это сделал, но я убежден, что это были сознательные украинцы, которым надоела война. Теперь точно никто никуда не поедет", - рассказал нардеп о повреждении ж/д и опубликовал соответствующие фото.
Вместе с тем, в "Штабе блокады торговли с оккупантами" отметили, что речь идет о заблокированной ж/д в районе Попасной (Луганск-Попасная), а также подчеркнули, что непричастны к данному инциденту.
"На "Редут Богдана" наведывались представители полиции. Оказывается в полукилометре от "Редута" какие-то "доброжелатели" разрезали рельсы. "Штаб блокады торговли с оккупантами" заявляет, что не имеет отношения к данному событию. У штаба и блокировщиков нет технических средств для осуществления такой акции. Кроме того, у нее нет никакой смысловой нагрузки - ветка и так заблокирована", - сказано в заявлении.
Ранее нардеп ("Самопомич") Семенченко заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое". Позже он сообщил, что заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине
Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране.
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разговаривал со знакомым: "ЛНР, Украина - неважно, были бы деньги" До них, бл...ть, так и не доходит, что ничего нет потому, что им неважно
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Добавлю,такие же знакомые из луганды,рассказывают сидя в Киеве,какие укропы плохие,и как на пидорасии замечательно живется!
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Во первых,металолом!
Во вторых нечего кормить укропов!
Так что пгеступление гаскгыто,все претензии к луганде домбабве!
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Какой должна быть настоящая сводка из зоны АТО. Например, сегодняшняя.
"За минувшие сутки в войне с российскими оккупантами на востоке страны погибли 4 украинских военнослужащих, 5 военнослужащих ранено. Бои в районе Авдеевки продолжаются.
За сутки с территорий "Донецкой и Луганской народных республик" через линию фронта проследовали... железнодорожных состава с углем. В обратную сторону проследовал состав с крепежным лесом. Происшествий нет.
За сутки контрольно-пропускные пункты на автодорогах в сторону "Донецкой и Луганской народных республик" пересекли... большегрузных грузовиков с продовольствием и промышленными товарами. Происшествий нет".
И так - каждый день. Люди должны знать, во сколько вагонов угля и фур с едой правительство их страны оценивает жизни ее защитников.
Только данных о потерях из зоны боевых действий явно недостаточно для понимания того, что там происходит. Сводки должны быть полными, их должны готовить совместно Министерство обороны и Министерство по делам оккупированных территорий. А комментируя их, члены правительства должны рассказывать украинцам, почему Украина не может закупать уголь на роттердамской бирже, если из ОРДЛО он идет по ценам роттердамской же биржи.
Это будет абсолютная ложь, зато в сознании людей все быстро встанет на свои места. Получая такие сводки, украинцы поймут, кто и как их ежедневно обманывает, набивая себе карманы с оккупированных территорий.
Разумеется, таких сводок нам не дадут никогда. То есть не дадут до тех пор, пока олигархи в долях с чиновниками безнаказанно строят схемы обогащения за счет жизней украинских солдат. Поэтому я прошу тех, кто обладает более-менее полной информацией, составлять и предавать такие сводки огласке. Обязуюсь репостить их каждый день. Если этого не будет, то и дальше будут предавать нас.
Мы должны положить этому конец. Нет ничего преступнее для воюющей страны, чем делать на войне деньги. Объяснять такие действия можно только в суде, под угрозой многолетних тюремных строков. Кто согласен с этим - прошу репост. Преступники при власти не должны представлять нас дураками. Они, наверное, думают, что после Майдана украинцы успокоились и согласны бесконечно терпеть воровство и предательство. Мне кажется, они ошибаются.
P.S. Это фото прислали мне бойцы с фронта
и не надо ля ля...
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...И немного общего отчета за 9 дней в АТО . Усталости нет ,одни положительные эмоции. Привезли помощь 1.для детского дома семейного типа ( игрушки ,фрукты ,одежда ,ср-ва гигиены,книжки , футб. мячи ,настольные игры ) 2.для больницы выгрузили медицину из США ( для хирургического отдел. ) 3. Много помощи бойцам (камеру наблюдения,квадрокоптер,планшеты,бинокли с дальномерной сеткой,горки,бензопилы,резина на джип,бушлаты,воен.свитера,компьютер,тактич.очки,перчатки,костюмы 7слой защиты,термокружки,сменные воен.брюки и многое многое другое) 4. помощь для жителей серой зоны ( одежда ,обувь ,продукты ,ср-ва гигиены и многое др. ) 5 .провели награждение 30 бойцов 54 бр. На Светлодарской дуге. Вроде ничего поездочка вышла !!!!!!!!!!!! Собираемся в очередную поездку Карта приват 5168 7423 4812 8798 Юлия Толмачева,спасибо за помощь для бойцов
...
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УПА "ранила" советский режим: в секретном докладе ЦРУ указали на уникальную роль украинцев http://fb.me/2TQvKt9NG
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Ополченцы фоткаются у мемориала Моторолы.
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Благодаря победе над северными коммунистами,Республика Корея 11 экономика в мире. Hyundai, LG, Samsung,Kia. Спасибо деду за победу.
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http://www.argumentua.com/stati/blokada-donbassa-besit-vlast-torgashei
"На третьем году после расстрела Майдана уже не удивляет двурушничество «новой» власти. Легко пошедшей не только на переговоры с уголовниками по ту сторону фронта, но и торгующей с ними за спинами погибающих бойцов."
Сергей Ермаков, «Харьков криминальный»
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Если бы пришельцы прилетели в Россию
https://twitter.com/gifsvideo/status/825276022480310272
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