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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (244) контрафакт (218) налоговая милиция (1057) спирт (189) ГФС (2299)

 Налоговики в Черновицкой области задержали незаконную партию спирта, объемом 3 тыс. литров. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками Национальной полиции и прокуратуры задержали незаконную партию спирта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что по территории области осуществляется незаконная транспортировка спирта. На автодороге Кельменцы - Черновцы был остановлен автомобиль Mercedes Sprinter од управлением гражданина Украины. В результате проведенного осмотра транспортного средства были обнаружены бочки со спиртом.

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Всего были обнаружены и изъяты три тысячи литров спирта. В настоящее время изъятое, стоимостью 420 тысяч гривен, передано на ответственное хранение.


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Не иначе , готовилось ещё одно покушение - теперь на Луценко .
Коварные наймиты Кремля вместо ртути решили использовать более страшный яд - водный раствор этилового спирта .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Черновицкой области задержали незаконную партию спирта, объемом 3 тыс. литров. ФОТОрепортаж
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