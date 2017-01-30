 Налоговики в Черновицкой области задержали незаконную партию спирта, объемом 3 тыс. литров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что по территории области осуществляется незаконная транспортировка спирта. На автодороге Кельменцы - Черновцы был остановлен автомобиль Mercedes Sprinter од управлением гражданина Украины. В результате проведенного осмотра транспортного средства были обнаружены бочки со спиртом.
Всего были обнаружены и изъяты три тысячи литров спирта. В настоящее время изъятое, стоимостью 420 тысяч гривен, передано на ответственное хранение.
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