 Аварийность на дорогах: критическая ситуация только на Прикарпатье. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, по уровню аварийности ситуация была критической в Ивано-Франковской области.
(Инфографика Нацполиции)
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