EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Общество
  125  0
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5427) Нацполиция (5680) статистика (262) травма (601) жертвы (815)

 Аварийность на дорогах: критическая ситуация только на Прикарпатье. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки (29 января) вследствие ДТП в Украине погибли 6 человек, травмированы 60.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, по уровню аварийности ситуация была критической в Ивано-Франковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Масштабное ДТП в центре столицы: на проспекте Победы столкнулись 7 автомобилей. ФОТОрепортаж

карта

(Инфографика Нацполиции)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоОбществоАварийность на дорогах: критическая ситуация только на Прикарпатье. ИНФОГРАФИКА
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия армия РФ Беларусь боевик боевые действия Донбасс Донецкая область задержание история Киев Климкин Минобороны минские соглашения Нацполиция обстрел Олег Богачук Олесь_Александр память панихида Полторак Порошенко потери прокуратура ранение Россия СБУ терроризм уничтожение
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти