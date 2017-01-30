 С 26 января Донецкая фильтровальная станция находится под обстрелом: если боевые действия не прекратятся, она будет остановлена, - КП "Вода Донбасса". ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Вода Донбасса" , передает Цензор.НЕТ С 26 января сотрудники ДФС работают в условиях непрекращающихся обстрелов. Боеприпасы взрываются в непосредственной близости от склада хлора и других технологических объектов. 29 января снаряд пробил крышу реагентного хозяйства, диаметр отверстия - около 1 метра.

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Донецкая фильтровальная станция - объект, который в течение двух с половиной лет находится в зоне постоянных обстрелов. В период относительного затишья удалось отремонтировать поврежденные здания.В настоящее время, если боевые действия в непосредственной близости от ДФС не прекратятся, фильтровальная станция, от которой питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое, будет остановлена.