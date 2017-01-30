 С 26 января Донецкая фильтровальная станция находится под обстрелом: если боевые действия не прекратятся, она будет остановлена, - КП "Вода Донбасса". ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Вода Донбасса", передает Цензор.НЕТ.
С 26 января сотрудники ДФС работают в условиях непрекращающихся обстрелов. Боеприпасы взрываются в непосредственной близости от склада хлора и других технологических объектов. 29 января снаряд пробил крышу реагентного хозяйства, диаметр отверстия - около 1 метра.
Донецкая фильтровальная станция - объект, который в течение двух с половиной лет находится в зоне постоянных обстрелов. В период относительного затишья удалось отремонтировать поврежденные здания.
В настоящее время, если боевые действия в непосредственной близости от ДФС не прекратятся, фильтровальная станция, от которой питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое, будет остановлена.
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216 взрывов зафиксированы за 4,5 часа в районе Ясиноватой, - ОБСЕ(7)
С начала текущих суток боевики 12 раз обстреляли Авдеевку из 152-мм артиллерии и 120-мм минометов, - Матюхин(12)
За прошедшие сутки в зоне АТО 5 украинских воинов погибли, 9 ранены, 4 травмированы, - штаб(0)
По состоянию на 18:00 четверо наших военных погибло, пять - ранены, - пресс-центр штаба АТО(105)
"Войну на востоке Украины можно и нужно закончить", - Тимошенко(1)
Из-за обстрелов Авдеевки ранены 7 военнослужащих и 2 мирных жителя, - глава ВГА Малыхин(46)
Террористы обстреляли Брянку, чтобы обвинить в этом силы АТО, - Минобороны Украины(23)
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З точки зору закону, Російська Федерація здійснює "ефективний контроль" на Донбасі
Про це у ефірі Еспресо.TV розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.
Він прокоментував розроблений у відомстві план заходів щодо подальшого розвитку Донбасу.
"Є певні юридичні показники, які застосовуються в світі і які зазначають, що таке окупація, що таке "ефективний контроль". Окупація - це у нас суто Крим. Там працюють державні органи країни-окупанта", - сказав Тука.
За його словами, аргументи про те, що "всім відомо, що на території так званих ДНР-ЛНР є Росія" не розглядаються у міжнародних та українських судах.
"Факт окупації не має бути доведеним у міжнародних судах. А от факт ефективного контролю має бути доведений у судах. Якщо цей факт буде доведений, то наступають певні наслідки. Принципова різниця між цими двома поняттями в тому, що за державою щодо якої здійснюється не окупація, а ефективний контроль зберігаються зобов'язання щодо цивільного населення на цих територіях. З точки зору закону, Росія здіснює "ефективний контроль на Донбасі", - додав Тука.
За його словами, ведення бойових дій недержавними збройними формуваннями проти урядових сил однієї держави за підтримки іншої держави - це "ефективний контроль".
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