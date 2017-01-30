 Пьяный водитель "Ланоса" в Киеве устроил тройное ДТП, выехав на "встречку". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", горе-водитель сначала ударил Honda, затем его отбросило на внедорожник SsangYong.
После этого автомобиль Daewoo Lanos ударил Chevrolet Lacetti, у которого от удара оторвало колесо.
В результате водитель остановился в 200 метрах от первой разбитой машины.
В результате ДТП пострадали лишь транспортные средства. Все участники происшествия целы и невредимы.
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КВАРТИРНИК ▶️ https://youtu.be/7pXb1Pq9bfs
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