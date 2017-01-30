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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5425) Киев (15965) пьянство (665)

 Пьяный водитель "Ланоса" в Киеве устроил тройное ДТП, выехав на "встречку". ФОТОрепортаж

В Деснянском районе столицы пьяный водитель Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения, где протаранил три автомобиля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", горе-водитель сначала ударил Honda, затем его отбросило на внедорожник SsangYong.

После этого автомобиль Daewoo Lanos ударил Chevrolet Lacetti, у которого от удара оторвало колесо.

В результате водитель остановился в 200 метрах от первой разбитой машины.

В результате ДТП пострадали лишь транспортные средства. Все участники происшествия целы и невредимы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель "ВАЗ 2109" вылетел на встречку и врезался в "Форд": семь человек травмированы, пятеро из них - дети, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ум у вас в голове есть?", - патрульные Запорожья применили оружие при задержании пьяных мужчин, показавших неприличный жест и пытавшихся скрыться на ВИП-внедорожнике. ВИДЕО
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skrypin.ua с Сергій Щербиной.
8 ч ·

Хочете нову політичну плітку? Спілкувався пару днів тому з соратниками Порошенка.. Знаєте, кого вони вважають головним конкурентом на президентських виборах??
- Ляшка?
- Луценка?
- Я не балотуюся! (Скрипін)
- Тимошенко?
- Янукович повернеться?
- Савченко?
- Ні… ВАКАРЧУКА!! На повному серйозі. У мене вуха в трубочку згорнулися!! (Сергій Щербина)

КВАРТИРНИК ▶️ https://youtu.be/7pXb1Pq9bfs
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Обстрел сектора Мариуполь очень жесткий. Боевики наносят удары из тяжелой артиллерии по позициям ВСУ.
https://pbs.twimg.com/media/C3XqdHpWAAAFwv8.jpg
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Трамп их трамбует! Уважуха! " Великая расея, Ростов-на-дону - хлеба нет, бензин дорожает, скрепы мозги съели........
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Мариуполь: По нашим позициям прилетел град от свинособак с востока
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель "Ланоса" в Киеве устроил тройное ДТП, выехав на "встречку". ФОТОрепортаж
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