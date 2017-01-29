 Волонтер Юлия Толмачева сообщила, какая помощь нужна воинам в авдеевской промзоне. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер БФ "Батальон волонтер" Юлия Толмачева, передает Цензор.НЕТ. Приводим ее пост полностью.
"На промзоне сегодня мощные бои, на позициях перебило кабеля, генераторы пострадали... позвонили бойцы, командиры и попросили
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мощный дизел. генератор 2 шт
2 км кабеля медного
мощное пускозарядное устройство (чтобы БТР можно заводить)
паяльная станция,
сварочный аппарат
скотч, изолента, масло для генератора
наборы инструментов для ремонта тяж. техники
активные наушники
2 планшета (программа для разведки)
переходники на мины (очень много)
пленка черная 300 м
рюкзаки на 40-60л (переносить бк)
перчатки флисовые (много)
грелки для ног, рук
ПОМОЧЬ ПОБЕДЕ ЛЕГКО. Карта приват
5168 7423 4812 8798 Толмачева Юлия
Вместе мы сила, вместе к нашей победе!!!!
Не забывайте, что каждый наш мирный день здесь оплачен смертями и ранами на Донбассе наших защитников".
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У нас есть МО , Говнокомандующий , наконец .
Или у них одна функция - награждать посмертно ?
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какого сечения?
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