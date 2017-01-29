 Во дворе медучреждения в Славянске прогремел мощный взрыв, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ НП в Донецкой области.
"Около 17:30 часов в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение, что во дворе травматологического отделения по улице Шевченко прогремел взрыв. Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции", - сообщили в ведомстве.
Согласно сообщению, взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко.
По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет.
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на военном языке это "разглашение..."
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«Я был в этом районе. Это хорошая местность для обороны. Хорошая позиция для мясорубки. А террористы не устают подавать расходный материал, пока артиллерия ВСУ демонстрирует профессиональные навыки. Бои идут с холодной головой. В то же время российское командование, как говорят, ведет себя глупо, не бережет людей и просто утилизирует. Россияне пытаются скрыть потери, в том числе среди командиров боевиков. Ни слова о десятках убитых», - пишет он.
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Фотографії природного явища опублікував житель міста Сергій Орлов на своїй сторінці в Facebook.
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или это они так оплакивают безвременно сдохших сегодня товарищей....
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Учитывая специфику Украины, наличие оккупанта, нестабильную ситуацию в стране, наказание должно быть вплоть до пожизненного.
Только так можно победить сепаратизм в стране.
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