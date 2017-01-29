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 Во дворе медучреждения в Славянске прогремел мощный взрыв, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Славянске в 100 метрах от факельного шествия, которое проходило от площади Соборной по улице Шевченко, прогремел мощный взрыв во дворе медицинского учреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

"Около 17:30 часов в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение, что во дворе травматологического отделения по улице Шевченко прогремел взрыв. Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции", - сообщили в ведомстве.

Согласно сообщению, взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко.

По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в пятиэтажке на Харьковщине: женщину выбросило из окна, 4 человека получили ожоги. ФОТОрепортаж




взрыв

взрыв

взрыв

взрыв

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Взрыв в многоэтажке Сум: предварительно, сработала граната, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТО
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По данным знакомых с разведки, потери РФ оцениваются в около 40 человек за день боев... Я был в этом районе. Это хорошая местность для обороны. Хорошая позиция для мясорубки. А террористы не устают подавать расходный материал, пока артиллерия ВСУ демонстрирует профессиональные навыки. Бои идут с холодной головой", - рассказал Шуклинов.
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Так не дарма навчання проводилися, та й не задарма-інструктори з усього світу вчать. .
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таких "знакомых с разведки" к стенке ставить нужно....
на военном языке это "разглашение..."
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Разглашение чего? Потерь противника? За это нужно к стенке ставить? Вы не правы.
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Куда вы лезете? Журналист сообщил о 40 погибших боевиках в бою под Авдеевкой«Гибридные войска РФ вечером снова пытались прорваться в районе Авдеевки и снова понесли потери. Россияне используют запрещенные виды оружия, танки. Данные на 19:00. Не знаю, какая это по счету уже тщетная попытка. По данным знакомых из разведки, потери РФ оцениваются в ~ 40 человек в день боев. ВСУ потеряли четырех. Есть раненые. Утром будет свежая информация», - пишет Шуклинов.

«Я был в этом районе. Это хорошая местность для обороны. Хорошая позиция для мясорубки. А террористы не устают подавать расходный материал, пока артиллерия ВСУ демонстрирует профессиональные навыки. Бои идут с холодной головой. В то же время российское командование, как говорят, ведет себя глупо, не бережет людей и просто утилизирует. Россияне пытаются скрыть потери, в том числе среди командиров боевиков. Ни слова о десятках убитых», - пишет он.
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Также он добавил, что россияне действуют проверенным методом - забрасывают числом. Ведь женщины еще нарожают. Врут про сотни убитых украинцев, расстрельные команды "Правого сектора". Бешеная ложь. Про десятки трупов россиян и местных боевиков - ни слова". При этом он выразил свое недоумение: "Куда вы лезете? Зачем вам эти деньги, когда не будет ног, рук (в лучшем случае)? Зачем умирать за интересы "Газпрома", когда можно жить мирной жизнью. Идите домой". "Возвращайтесь в свои Омски, Орлы и Челябински. Умираете ни за что. И даже вашу смерть никто не вспомнит в "сводках "Новороссии". Безымянные идиоты", - резюмировал он.
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...если трахают мужиков -- некому баб трахать... ...и уже никто, никому, ничего не нарожает...
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Не свю сепарню в Славянске передушили,оставшиеся в полицию в Авакову пошли.Вот и результат.
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Хоч би пальці тому "врывателю" відірвало...
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Як їм тоді тут писати патріотичні пости? Не в тебе до донецьких жалю
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В мене жаль тільки до людей є-на нЕлюдів мені начхати.
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Это вы такой маленький с курчавой головой парень чернокожий, не похожий на меня...?
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Слова закончились? Подорвешься сам и никто тебя калеку не пожалеет. Напрасно старушка сына ждет домой...https://www.youtube.com/watch?v=S3OB72M4aqY
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Саня такими пакетами мы в детстве снеговиков подрывали. Лыжной палкой дырку , и закидывали пакет. Великолепное зрелище.!
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Fignja eti malenkie paketi, mi na uchenijax imi mesto granat polzuemsja, kogda otrabativaetca zjatie doma. Xotja est i bolshie, te opasnie...
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Мусора уже написали сказку про бендеровцев с торнадо.Уважаемые форумчани,пока мы не превратим власть в менеджеров ничего не изменится.ПАЦАНАМ НА ФРОНТЕ РЕСПЕКТ иИ УВАЖУХА.ВЕРТАЙТЕСЯ ЖИВИМИ.
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у какого то недобитого сепара пукан сдетонировал
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Мэр Славянска через суд хотел запретить это шествие,мотивируя это тем что открытый огонь факелов представляет опасность для города,суд как ни странно запрет отклонил,ну вот мэр с мусорами нашли таки повод для запрета шествий в будущем,теперь у них появился козырь в рукаве.
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К Штепе посадить и веселее ему будет с не штепать.
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Причем навсегда.Власть боится одного.Инициативы людей.
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Как версия вполне. Там и без мэра сепарни пол-города, если не больше.
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Меньше,никто не хочет Рюзге Мира,они его попробовали при Стрелкове,многим не понравилось.Ну а чинуши и всякие депутаты,остались то те же,кто флагами на референдумах махал,одну Штепу повязали.
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Да вы правы сепарня есть в Славянске, но она уже вся перепутанная в голове, на Украину ругаются а в дыры к захерченку и жабе не хотят, не головы у них уже а сплошная заморочка. Но много и патриотов Украины с трезвой головой. ))))
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Наверное пердак у какого то скрытого ватника разорвало при виде факелов...
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Не донёс до ходы что ли ?
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Ну так шож ви хочте від "справжніх" антифашистів?...
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никак сепарня опущенная не успокоится - феерверки пускают своим побратимам, полицаям из дыры и их хозяевам - рософашикам?...
или это они так оплакивают безвременно сдохших сегодня товарищей....
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Малые сроки дают за сепаратистскую деятельность, вот и царит вакханалия в стране.
Учитывая специфику Украины, наличие оккупанта, нестабильную ситуацию в стране, наказание должно быть вплоть до пожизненного.
Только так можно победить сепаратизм в стране.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо дворе медучреждения в Славянске прогремел мощный взрыв, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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