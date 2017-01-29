 Реконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал" прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Реконструкция боя длилась около 15 минут. Все действия реконструкторов комментировали со сцены. Во время воссоздания событий была использована настоящая артиллерийская пушка. Закончилось действо водружением украинского флага над заводом "Арсенал".
За событием наблюдало около 2 тысяч человек.
фото и видео - Олег Богачук
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Совпадение- не думаю...
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20 января (2 февраля) восстание на улицах Киева было подавлено,
После кровопролитного штурма завод был взят войсками Симона Петлюры
утром 22 января (4 февраля). После подавления восстания было расстреляно более 300 его участниковна самом деле, выступления киевских большевиков было еще три очага - Подол, Шулявка, "Большевик"и Главные железнодорожные мастерские.
Симон Петлюра первый АТОшник в Украине с большевицким бандподпольем +-5дiб это АТО
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53 хв. · Kyiv, Kiev ·
Найбільше нині в Крутах врізалися слова Євгена Лупакова зі Спілки офіцерів:
"Семитисячний гарнізон Києва, який мав озброєння - все мав, але був роззброєний російською большевицькою агітацією. І оголосив «нєйтралітєт». Через тиждень прийшли москалі - "нєйтралітєтщіков" було розстріляно в братській могилі, де зараз стоїть пам'ятник Ватутіну. Дві з половиною тисячі "нєйтралітєтщіков" - офіцерів, юнкерів. І вже не було студентів".
Емпатійщикам, що роззброєні вєлікай культурой пушкіних-толстих-достоєвських - на добрий спомин.
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Власти Великобритании приняли решение об отправке в Чёрное море боевого корабля - эскадренного миноносца типа 45 HMS Diamond. Об этом сообщает DailyStar, подчёркивая, что это будет первый подобный случай со времён холодной войны. Оснащённый управляемыми ракетами эсминец отправится к берегам Украины.Издание отмечает, что HMS Diamond будет защищать 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в секретных учениях в этой стране. Соединённое Королевство посылает чёткий сигнал о том, что мы преданны защите демократии по всему миру, а также поддержке суверенности, независимости и территориальной целостности Украины, - заявил глава Минобороны Майл Феллон
Соединённое Королевство везет ту зброю, якої найбільше потребує Украiна - це засоби протиповітряної оборони і протитанкові засоби. ?! N британских военнослужащих, которые принимают участие в секретных учениях в этой стране
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но, как показала жизнь, один выстрел шрапнелью - и весь менталитет за поребрик кабанчиком сдрыснет
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ПыСы а за кое какие художества возможно и тюремного срока
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Вы, кстати, пишите уже второй свой коммент против данной реконструкции на этой странице.
Она вам так мешает?
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Не слишком?
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Воины воюют, а сидящие на диванах могут и вспомнить тех, кто боролся за Украину 100 лет назад.
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Поэтому вполне можем вспомнить отдавших жизнь за Украину, тем самым показав сегодняшним защитникам, что украинцы их помнят и чтят.
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Менти на Майдані вбивали громадян України , а молоді хлопці гинуть на Донбасі , бо влада 25 років розвалювала армію .
Історія повторюється і нічому не вчить . Наступну владу народ обере , яка буде служити народу , а не грабити народ
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Нагадаю, що власник Розетки - українофоб, сепаратюга, котрий судиться з українцями за свій язиг, відмовляючись працювати і спілкуватися українською.
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И читать имеем право и коммнтировать.
Или вы хотите слышать только "Одобрямс!"
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Почти сто лет прошло , а раша продолжает свою имперскую политику по одним и тем же схемам. Вопрос- почему глава АП из Харькова, а не из Тернополя или Львова???
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ЦРУ: УПА была одной из самых сильных армий сопротивления в Европе
Несмотря на отсутствие военных кадров и опыта, поддержки со стороны западных союзников, которую имели другие народы, украинцы создали «одну из самых мощных армий сопротивления в Европе, превзойти которую вряд ли кому-то было под силу», отмечает сотрудник ЦРУ.(с)
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Добре організували!
І показали, що буде з тими, як завжди маріонетковими п'ятиколонними руцкімі, які були підняті жидівським штабом Арсеналу для удару нам у тил! Той жидокацапський традиційний тандем завжди буде знищений!
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