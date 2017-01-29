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Все про:история (1244) Киев (15965) реконструкция (176) УНР (35) Олег Богачук (320)

 Реконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал" прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Арсенальной площади состоялась историческая реконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал", который проходил в январе 1918 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

реконструкция за боя
реконструкция за боя

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мемориальный крест воинам УНР установили в Днепре. ФОТОрепортаж

реконструкция за боя
реконструкция за боя

Смотрите: Реконструкцию боя УПА и Вермахта продемонстрировали в Ивано-Франковске. ФОТОрепортаж

Реконструкция боя длилась около 15 минут. Все действия реконструкторов комментировали со сцены. Во время воссоздания событий была использована настоящая артиллерийская пушка. Закончилось действо водружением украинского флага над заводом "Арсенал".



За событием наблюдало около 2 тысяч человек.

реконструкция за боя
реконструкция за боя

Читайте: "Мы планируем разработку закона Украины о реабилитации участников Украинского освободительного движения", - Луценко

реконструкция за боя
реконструкция за боя

Смотрите: Память героев Крут в Киеве почтили маршем и панихидой. ФОТО+ВИДЕО

реконструкция за боя

фото и видео - Олег Богачук
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Не ко времени эта реконструкция, на востоке нужна натуральная. А пафосность на мирной территории ни к чему.
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Под тобой подписался хрен, у которого даже нет органа, которым думать.
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Центром подготовки к вооруженному восстанию стал завод «Арсенал» 5 (18) января 1918 года

20 января (2 февраля) восстание на улицах Киева было подавлено,

После кровопролитного штурма завод был взят войсками Симона Петлюры

утром 22 января (4 февраля). После подавления восстания было расстреляно более 300 его участниковна самом деле, выступления киевских большевиков было еще три очага - Подол, Шулявка, "Большевик"и Главные железнодорожные мастерские.

Симон Петлюра первый АТОшник в Украине с большевицким бандподпольем +-5дiб это АТО
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Олег Манчура
53 хв. · Kyiv, Kiev ·

Найбільше нині в Крутах врізалися слова Євгена Лупакова зі Спілки офіцерів:
"Семитисячний гарнізон Києва, який мав озброєння - все мав, але був роззброєний російською большевицькою агітацією. І оголосив «нєйтралітєт». Через тиждень прийшли москалі - "нєйтралітєтщіков" було розстріляно в братській могилі, де зараз стоїть пам'ятник Ватутіну. Дві з половиною тисячі "нєйтралітєтщіков" - офіцерів, юнкерів. І вже не було студентів".
Емпатійщикам, що роззброєні вєлікай культурой пушкіних-толстих-достоєвських - на добрий спомин.
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С такой политикой рошена это не за горами.У пацанов дурные вопросы появляются,за что воюем.Почва для агентов хуйла то ,что надо.Пропаганда в войне побеждает.Примеров уйма.
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То не підігруй ворожій пропаганді. Якщо ти дійсно українець.
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Тобі, мурло московське, не зрозуміти за , що воюємо.
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Слышь ты минстець.Научись с людьми говорить.
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Глава Минобороны Соединённого Королевства назвал это "чётким сигналом" для России

Власти Великобритании приняли решение об отправке в Чёрное море боевого корабля - эскадренного миноносца типа 45 HMS Diamond. Об этом сообщает DailyStar, подчёркивая, что это будет первый подобный случай со времён холодной войны. Оснащённый управляемыми ракетами эсминец отправится к берегам Украины.Издание отмечает, что HMS Diamond будет защищать 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в секретных учениях в этой стране. Соединённое Королевство посылает чёткий сигнал о том, что мы преданны защите демократии по всему миру, а также поддержке суверенности, независимости и территориальной целостности Украины, - заявил глава Минобороны Майл Феллон

Соединённое Королевство везет ту зброю, якої найбільше потребує Украiна - це засоби протиповітряної оборони і протитанкові засоби. ?! N британских военнослужащих, которые принимают участие в секретных учениях в этой стране
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тут не разберешь, кто был прав. Рабочих Арсенала расстреляли солдаты под командованием австрийского офицера Коновальца.
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Чисто австрійське прізвище. Знищили чисто кацапські прізвища - Іванова, Рабіновича...
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Хмм... да оттуда и до банковой недалеко... и пушка настоящая...
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Тому Грушевського оточили небаченою хмарою менталітету.
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та да...
но, как показала жизнь, один выстрел шрапнелью - и весь менталитет за поребрик кабанчиком сдрыснет
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Так. Мы похороним своих мёртвых, а потом всех , остальных
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а реконструкцию расстрела краснопузых делали?
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для полной реалистичности из тюрячки привезти десяток пленных сепаров и выдать сичевикам боевые патроны
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Краще б з Банкової - і прізвища би поспівпадали з реконстуйованими, і теж на івриті...
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Одно нравится в Порошенко- то , что кацапам он явно не по душе ) Значит, не все так плохо...
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Він що файна дівчина чи медовуха - щоб бути по душі? Він на посту Президента і має робити свою роботу. А ми маємо вказувати йому на недоліки і наші побажання. Все інше - спекуляція та флуд.
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ну не скажи . очень не плохо когда ты своего президента по крайней мере уважаешь . а вот уважения в народе Петро как раз и не заслужил
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Багато що було зроблено - заслуговує поваги. Багато що не було зроблено - заслуговує ганьби. Головне щоб Президент робив як найбільше, що буде заслуговувати поваги. А ми йому допомагали і словом і нагайкою. Та звинувачувати його у всьому, дурня. Соляру, сухпай та одяг зараз "прапори" навіть в АТО продають. А у нас вся система така. Відбудовується та з скрипом та затримкою. "Моісей 40 років водив евреїв поки помер останній раб", а скільки нам тре років щоб змінити колишнє покоління? Маю надію на молодь!
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"Багато що було зроблено - заслуговує поваги. Багато що не було зроблено - заслуговує ганьби" в том то и дело что за два с половиной года его президенства дел за которые он заслуживает уважения сделано мало . очень мало и на каждое хорошее дело приходится десяток дел за которые он заслуживает позора

ПыСы а за кое какие художества возможно и тюремного срока
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Это не на ветер. Народ, не помнящий и не знающий свою историю, утрачивает свою идентификацию.
Вы, кстати, пишите уже второй свой коммент против данной реконструкции на этой странице.
Она вам так мешает?
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Сегодня 4 погибших пацанов, а тут театральные инсценировки.
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А реконструкцию сегодняшнего боя и смерть наших Героев будем через СТО лет вспоминать? Или все-таки лучше дать такой сдачи сепарам чтобы надолго забыли об атаках, а наши ребята были бы ЖИВЫ? А после полной ПОБЕДЫ вспомним и про Круты и про Арсенал.
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Через 100 лет украинцы и эту войну будут вспоминать и героев Крут.
Воины воюют, а сидящие на диванах могут и вспомнить тех, кто боролся за Украину 100 лет назад.
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Аллочка, я Вас уважаю давно, но, согласитесь, реконструкции могли бы и подождать до 100-летия, а сейчас надо все внимание на сегодняшний день и не допускать гибель наших ребят. Давить все огневые точки, не давать сепарам поднимать головы, а не то чтобы идти в атаки на наши позиции.
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Я тоже за то, чтобы "Давить все огневые точки, не давать сепарам поднимать головы", но мы с вами, как и десятки миллионов других людей в нашей стране, этого не делаем.
Поэтому вполне можем вспомнить отдавших жизнь за Украину, тем самым показав сегодняшним защитникам, что украинцы их помнят и чтят.

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В той час як сотні студентів гинули під Крутами , гайдамаки Центральної Ради вбивали робітників заводу " Арсенал "

Менти на Майдані вбивали громадян України , а молоді хлопці гинуть на Донбасі , бо влада 25 років розвалювала армію .
Історія повторюється і нічому не вчить . Наступну владу народ обере , яка буде служити народу , а не грабити народ
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За вбивство раба пана не карають . Тому за вбивства на Майдані ніхто не покараний
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На Розетку відправлено листа, чому там немає нашої мовної версії. В Україні - не українською мовою! Відповіли, що ...готується, проходить тестування, але хто зна, коли буде українська версія сайту...
Нагадаю, що власник Розетки - українофоб, сепаратюга, котрий судиться з українцями за свій язиг, відмовляючись працювати і спілкуватися українською.
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Есть прямо противоположные сведения, что эта контора много помогает фронту. Чего только ни говорят, чему верить?
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А что вам не нравится, у нас свобода слова, кто что хочет, то и пишет, если вам не нравится - не читайте. У каждого свое мнение, и нечего указывать.
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Аналогично.

И читать имеем право и коммнтировать.
Или вы хотите слышать только "Одобрямс!"
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При совке события описывались как восстание арсенальцев. Сейчас, когда правда об истории создания украинского государства появилась в СМИ ( благодаря институту исторической памяти), понятна схема переворота большевиками в Киеве и после неудачи супруги Кош рванули в Харьков и там выполнили задачу мордора по созданию новой республики.
Почти сто лет прошло , а раша продолжает свою имперскую политику по одним и тем же схемам. Вопрос- почему глава АП из Харькова, а не из Тернополя или Львова???
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В останні роки совка перед Арсеналом влаштовували таке собі "свято вулиці січневого повстання". За сценарієм - безалкогольне. Продавали різні там торти, дефіцитні фрукти. На момент закінчення "свята" тротуари були обригані, обісцяні. деякі прилавки перекинуті. Ну гегемон відривався. це нормально.
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Завод большой был, народа много. Базы отдыха. И делали неплохую оптику. Угробили завод, а теперь оружие покупаем за рубежом. А помещения наверно прихватизировали под разные банки и рестораны.
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Кілька цехів працюють. Деякі банки і навіть підрозділ прокуратури займають лише частину зовнішнього периметру. Щодо Арсеналу совкового зразку - це була "територія поработіння" трудящих, досить жорстко поводився "1-й відділ" і "кадри". Основною продукцією були військові прилади з використанням гіроскопів. Фототехніка була побічною продукцією в основному для виплати зарплат.
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А сейчас эту военную продукцию делают? Они и для космоса что то делали. Знаю что на Байконур у них были командировки и кто то там погиб при взрыве ракеты.
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Я не цікавлюся що вони роблять зараз. Але щось роблять. Одне знаю - нездоровий "пафос" навколо Арсеналу залишився в совку.
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Немного не в тему.Тут некоторые возмущаются,что не нужно нам сейчас те события ворошить,а в то же время нашу историю и бесценный опыт борьбы изучает крупнейшая разведка мира.Вот так вот,мы не соизволим понять,проанализировать и поучиться у наших предков,а умеем только умничать,а учат нашу историю другие,и учаться на ней

ЦРУ: УПА была одной из самых сильных армий сопротивления в Европе

Несмотря на отсутствие военных кадров и опыта, поддержки со стороны западных союзников, которую имели другие народы, украинцы создали «одну из самых мощных армий сопротивления в Европе, превзойти которую вряд ли кому-то было под силу», отмечает сотрудник ЦРУ.(с)
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Молодці свободівці!
Добре організували!
І показали, що буде з тими, як завжди маріонетковими п'ятиколонними руцкімі, які були підняті жидівським штабом Арсеналу для удару нам у тил! Той жидокацапський традиційний тандем завжди буде знищений!
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Репетиція перед "Реконструкцією" на Банковій.
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Слабенкая реконструкция...если следовать историческим событиям все должно было закончиться повешеньем предателей....могли бы вывесить парочку с банковой...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРеконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал" прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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