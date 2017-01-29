 Полторак наградил 16 раненых бойцов АТО, проходящих лечение на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.16 военнослужащим министр вручил нагрудный знак "За образцовую службу", ценные подарки и денежные премии в размере 10 тыс. гривен.





"Благодаря таким как вы, благодаря тем, кто сегодня находится на фронте, мы имеем возможность укреплять армию и проводить реформы внутри страны. Спасибо за вашу самоотверженность, за то, что не прятались за спины других, за то, что пошли на фронт, чтобы защитить страну и народ!", - сказал Полторак.Также глава оборонного ведомства отметил, что будет ходатайствовать о награждении военнослужащих государственными наградами.Кроме того, министр обороны пообщался с личным составом госпиталя, в котором с момента начала проведения АТО лечение и реабилитацию прошли почти 13 тыс. военнослужащих. Во время встречи Полторак наградил начальника военного госпиталя именным оружием, часами от министра обороны была награждена волонтер, которая помогает госпиталю.