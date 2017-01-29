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 Политика Украины, Фоторепортаж, Здоровье
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 Полторак наградил 16 раненых бойцов АТО, проходящих лечение на Львовщине. ФОТОрепортаж

29 января министр обороны Степан Полторак наградил ведомственными наградами и денежными премиями бойцов, проходящих лечение после полученных ранений в Военно-клиническом центре Западного региона на Львовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

16 военнослужащим министр вручил нагрудный знак "За образцовую службу", ценные подарки и денежные премии в размере 10 тыс. гривен.

награждение раненых
награждение раненых

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Награждение танкистов, участников обороны Донецкого и Луганского аэропортов, прошло на Черниговщине. ФОТОрепортаж

награждение раненыхнаграждение раненых

Смотрите: Защитников Донецкого аэропорта наградили отличиями Минобороны Украины. ФОТОрепортаж

"Благодаря таким как вы, благодаря тем, кто сегодня находится на фронте, мы имеем возможность укреплять армию и проводить реформы внутри страны. Спасибо за вашу самоотверженность, за то, что не прятались за спины других, за то, что пошли на фронт, чтобы защитить страну и народ!", - сказал Полторак.

награждение раненых
награждение раненых

Читайте: Порошенко отметил государственными наградами 43 участников АТО

награждение раненых
награждение раненых

Также глава оборонного ведомства отметил, что будет ходатайствовать о награждении военнослужащих государственными наградами.

Кроме того, министр обороны пообщался с личным составом госпиталя, в котором с момента начала проведения АТО лечение и реабилитацию прошли почти 13 тыс. военнослужащих. Во время встречи Полторак наградил начальника военного госпиталя именным оружием, часами от министра обороны была награждена волонтер, которая помогает госпиталю.

награждение раненых

Смотрите: В Минобороны вручили ведомственные награды группе волонтеров. ФОТОрепортаж
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Награждать парней честно выполнивших свой долг, это конечно правильно и нужно. Вот только когда десятки человек награждают одним указом, и даже не понятно, за что награжден. Это первое. И второе, меня лично постоянно мучает вопрос, а за что эти парни отдали кто здоровье, а кто жизнь?
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Так . вы объясните, это мне , пусть я буду ватой, зрадой. Или с умом напряг ?
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Немає в тебе розуму. Та й мови ти не знаєш, як і історії України. І українських пісень не слухаеш-інакше не було б у тебе таких запитань!
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Так просветите не только меня. Я неплохо знаю Историю, в том числе и историю Украины, украинские песни слушаю с удовольствием. Вот только это не дает ответа на поставленный вопрос, а за что воюем? С кем воюем ? С боевиками 7 С террористами ? С оккупантами ?? Этот вопрос я уже задал на другой странице, но ответа от соевых так и не получил.
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тебе подкацапник на твою любимую срувясну...\там ты со своими и обсуждай эти вопросы...\
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Тупым фашистам не понять, что посылая кого то в споре, вы оскорбляете лишь себя. показывая свою тупизму.
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я с тобой подкацапник и не собираюсь спорить - тебе направление просто дано...
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Конечно, вас Бог умом обидел, вам Бог и поможет. Все идите своей дорогой.
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Пісня-присяга УПА.

О, Україно! О люба ненько,

Тобі вірненько присягнем!

Серця кров і любов,

Все тобі віддати в боротьбі

За Україну, за її волю,

За честь і славу, за народ!
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Прекрасно, Только какое это имеет отношение к тому. что сейчас происходит на Донбассе . За что воюем и с кем ?
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От я зразу і сказав-нема в тебе розуму, не переймайся.
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Так ответье на два простых вопроса, если вы умный.
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ты там воюешь...? на какой стороне...?
подкацапник не знает за что там ребята воюют...
может кто объяснит ему...? у меня только выражения для него...
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Куцый ум и может выдавать только выражения. Только за 2 года мы , во всяком случае считаем только потери, а то, что называют оккупированными территориями всё дальше и дальше от Украины. Уже достаточно много тамошних жителейс 2 паспортами- украинским и российским.
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Все. Щезни!
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Вот и закончилась дисскусия . Вот так и все соевые на простые вопросы, их ум так и не может выдать простой ответ.
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Дискусія? Не сміши! І щезни нарешті.



- Если бы сейчас была дискуссия, я доказала бы Петру Александровичу…
- Виноват, Вы сию минуту хотите открыть дискуссию?
- Я понимаю Вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдём! Но я, как заведующий культотделом нашего дома..
- Заведующая…

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Простора соевым, писакам за 30 сребрянников все меньше и меньше. Так, ответы на простые вопросы.где ?
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он мне напоминает того дедушку с мёдом - тварь ещё та...
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Только просто свиьнья может обвинять человека а подлости, потому что в споре нет аргументов.
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ты гнида подкацапская заглохни, дружить он с братьями хочет - соседи видите ли они ему...
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Кроме оскорблений , у вас так и ни одной мысли не прозвучало, а жаль... А, вам я замечу русские братья только вам, а разницу между кацапами и русскими вы так и не разъяснили, так , что кацапы вам братья , а не мне.
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Зачем вы постоянно реагируете на этого хомо порошеникуса? С ним же давно должно быть все понятно.
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Навряд ли это он. Саша Крещатик интеллектуально превосходит его на несколько порядков.
А этот чуть умнее зубочистки.
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Последнее выражение мне очень понравилось. Но по стилю это Саша, может дурня клеит ?
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З Московським царством воюємо і маріонетками.
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Тогда почему же мы возим боеприпасы и технику из РФ в т.н. оккупированные территории Укрзализныцей ? Я уже молчу про банки , прочий бизнес, а говорить о Липецкой фабрике просто не прилично.
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Вы пишите ужасные вещи,скорее всего Вас обвинят во лжи и забанят
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Я к этому привык. Вот только от этих вопросов не уйти
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Дуракам не отвечайте,это провокаторы.Тут полно людей которые анализируют события и факты без песен и истории,уж не знаю к чему это было написано
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Самое интересное, что именно дураки и говорят то, что не могут сказать их владельцы.
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Я давно понял,агрессия здесь-это как правило страх перед правдой и изменениями.
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Сережа,Вы не там спрашиваете.Ваш интерес к этим вопросам продиктован тем,что Вы мыслящий человек,который ставит под сомнение всю ту чепуху которая льется из телевизора.И правильно,и слава Богу.Жить башкой в песке повторяя вранье придуманное в кремле для двух народов и стран-это удел людей слабых.Есть несколько показательных моментов,это подрыв электроопор в Херсоне и нынешняя блокада Донбасса.В обоих случаях эти мероприятия устроены без согласования с властью,в обоих случаях кремль угрожает и наша власть все восстанавливает.Я неплохо знаю население Донбасса,воевать они могут,но недолго,посему воюет давно уже быдлонаселение из россии под управлением российских же военных,оружие,топливо,наркота и алкоголь частично едет из россии, а частично ехало до блокады от нас же.Так называемые боевики прикрыты "минськими угодами",им можно все.Нашим нельзя ничего кроме как погибать.Такая расстановка устаривает всех,россии нужен такой конфликт,если они почувствуют угрозу своему пристутствию в Украине (я не о Донбассе, а в целом)-то моментально попрут войска через Донбасс на Украину,наших ублюдков устраивает потому что на войну идут деньги,а народ платит тарифы за оккупированные территории, получает похоронки,инвалидов и так далее.Если я ошибаюсь-извините.
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То, что украинцы платят за газ за т.н. оккупированные территории я могу доказать цифрами и неоднократно об этом писал. А за поддержку спасибо.
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А что доказывать,например в Крыму сразу после марта 2014 года стали приходить платежки за электроэнергию,в которых были указаны реквизиты московской фирмы и московского банка, а электричество как ехало так и едет от нас.Я ж не даром написал о том подрыве опор,как демчишин извивался,ведь кремль пригрозил углем и еще чем-то там,в миг все сделали и даже охрану выставили.
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Ну это мелочи. Ведь кто то заключил Договор в котором Крым был указан как сувбъект РФ,
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Ну что Вы,когда всплыл этот нехороший вопрос,демчишин сказал что последний договор о поставках датирован 2012 годом,все чисто .
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Героям Слава! И Поллитраку Слива!!! Где должен быть командир? Правильно,на другом конце страны,как можно дальше от фронта.
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Гавари громче - мы тебя не слышим.

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Чтобы не было столько убитых и раненых, нужно вовремя посылать на фронт подкрепление, военную технику не времен СССР, а новую, а также амуницию и хорошее питание. А то хлопцы только ждут волонтерскую помощь, от генштаба дожидаться очень проблематично.
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Что было много чего послать ВЫ должны больше платить налоги и помощь армии...
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полтора-там бой невье..ный в авдеевке-помоги ураганами -что ли
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Вояка ураганами там нельзя там украинский народ находиться под оккупацией наемников паРаши..
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Этот полторак,внешне больше расплывшегося слизняка напоминает,чем военного .У этих лизоблюдов выражение хари,когда общаются со своими подчиненными,безразлично -брезгливое.С трудом удается им монтировать улыбочку.Дает награды как коровам в коровнике.Боясь испачкаться об них. Полтора рака.Который пятится.Соответствующая и фамилия...
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А что ВАС не устраиват НАШ УКраинский ГЕНЕРАЛ. служите майору путину..
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Не устраивает все то,что чуждо простым украинцам.Майору сам послужи.Разница от шоколадника не велика.
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Эти парни заслужили намного больше, чем эти награды, но пиар на крови наших "элит" уже достал.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолторак наградил 16 раненых бойцов АТО, проходящих лечение на Львовщине. ФОТОрепортаж
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