 Полторак наградил 16 раненых бойцов АТО, проходящих лечение на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
16 военнослужащим министр вручил нагрудный знак "За образцовую службу", ценные подарки и денежные премии в размере 10 тыс. гривен.
"Благодаря таким как вы, благодаря тем, кто сегодня находится на фронте, мы имеем возможность укреплять армию и проводить реформы внутри страны. Спасибо за вашу самоотверженность, за то, что не прятались за спины других, за то, что пошли на фронт, чтобы защитить страну и народ!", - сказал Полторак.
Также глава оборонного ведомства отметил, что будет ходатайствовать о награждении военнослужащих государственными наградами.
Кроме того, министр обороны пообщался с личным составом госпиталя, в котором с момента начала проведения АТО лечение и реабилитацию прошли почти 13 тыс. военнослужащих. Во время встречи Полторак наградил начальника военного госпиталя именным оружием, часами от министра обороны была награждена волонтер, которая помогает госпиталю.
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Та швидкого одужання.
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О, Україно! О люба ненько,
Тобі вірненько присягнем!
Серця кров і любов,
Все тобі віддати в боротьбі
За Україну, за її волю,
За честь і славу, за народ!
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подкацапник не знает за что там ребята воюют...
может кто объяснит ему...? у меня только выражения для него...
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- Если бы сейчас была дискуссия, я доказала бы Петру Александровичу…
- Виноват, Вы сию минуту хотите открыть дискуссию?
- Я понимаю Вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдём! Но я, как заведующий культотделом нашего дома..
- Заведующая…
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А этот чуть умнее зубочистки.
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