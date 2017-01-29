 Пожар в доме на Кировоградщине унес 2 жизни. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось в частном одноэтажном доме на ул. Кулиша в селе Владимиро-Ильинка (Бобринецкий район). Во время тушения обнаружены тела погибшей женщины 1964 г. р. и мужчины 1990 г. р.
В 9:45 огонь был ликвидирован. К тушению привлекались 4 пожарных и 1 единица техники.
(Фото Управления ГСЧС в Кировоградской области)
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