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Все про:Кировоградщина (223) пожар (2956) жертвы (812) ГСЧС (683)

 Пожар в доме на Кировоградщине унес 2 жизни. ФОТО

В Кировоградской области произошел пожар в частном доме. В результате погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось в частном одноэтажном доме на ул. Кулиша в селе Владимиро-Ильинка (Бобринецкий район). Во время тушения обнаружены тела погибшей женщины 1964 г. р. и мужчины 1990 г. р.

В 9:45 огонь был ликвидирован. К тушению привлекались 4 пожарных и 1 единица техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате пожара в частном доме на Ривненщине погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

пожарпожар

(Фото Управления ГСЧС в Кировоградской области)
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