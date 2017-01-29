 У прилетевшей из Парижа пассажирки в "Борисполе" изъяли брендовую одежду на 580 тыс. грн. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в ходе досмотра ручной клади и багажа 29-летней женщины, которая прибыла рейсом из Парижа и выбрала "зеленый коридор", обзорная группа обнаружила товары известных торговых марок, которые пассажирка не задекларировала.
Гражданка заявила, что эти вещи якобы получила как подарки для нее и ее родных от своего парня, который постоянно проживает во Франции.
Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли одежду. Предварительная стоимость товара составляет более 580 тыс. гривен.
(Фото Госпогранслужбы)
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спецоперация,походу...
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ще можна підказати пагранцам - на слідуючому тижні почнуть злазитись СЛУГІ НАРОДА с ВР . пашманайте там у кожного буде по ДВІ Е ДЕКЛАРАЦІЇ .
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Обычно нормально прохожу бориспольскую таможню,никаких к ним претензий
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Харашо шо граница с Парижем пад замком!)))
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с Гросей не поделилась, наваром
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якби стоЯло то ціни б йому не було.
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То вже соєві оббирають людей нахально
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Мож кто узнает - чья колымага была?
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Интерестно , её тоже шманают на таможне ?
Или жена Цезаря не только вне подозрений , но и вне закона ?
Интерестные у нас законы ...
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