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 Общество
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Все про:аэропорт (1188) Борисполь (437) Госпогранслужба (2389) декларация (831) одежда (102) пограничники (1062) Франция (1733) изъятие (300) ГФС (2297)

 У прилетевшей из Парижа пассажирки в "Борисполе" изъяли брендовую одежду на 580 тыс. грн. ФОТО

В аэропорту "Борисполь" задержали гражданку Украины, которая пыталась ввезти брендовую одежду без декларирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в ходе досмотра ручной клади и багажа 29-летней женщины, которая прибыла рейсом из Парижа и выбрала "зеленый коридор", обзорная группа обнаружила товары известных торговых марок, которые пассажирка не задекларировала.

Гражданка заявила, что эти вещи якобы получила как подарки для нее и ее родных от своего парня, который постоянно проживает во Франции.

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли одежду. Предварительная стоимость товара составляет более 580 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подпольный цех по изготовлению "брендовой" одежды обнаружили на Кировоградщине. ФОТО

одеждаодежда

(Фото Госпогранслужбы)
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жена прокурора? или депутата? а может судьи?
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та ляшку пару труселів і пару стрингів... а розвонялись....
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дик...
ще можна підказати пагранцам - на слідуючому тижні почнуть злазитись СЛУГІ НАРОДА с ВР . пашманайте там у кожного буде по ДВІ Е ДЕКЛАРАЦІЇ .
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В БОРИСПОЛЕ ТАМОЖНЯ ЖАДНАЯ. НЕ РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ ОТСТРЕЛИВАТЬСЯ И УХОДИТЬ ОГОРОДАМИ......

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Была хохма на бориспольской таможне когда-то.Прилетела с Турции,на контроле спрашивает таможенник,что в ручной клади.Я без задней мысли отвечаю-гранаты.Он чуть под стойку не упал.Потом вся очередь дружно ржала.Гранаты у меня были вкусные,сочные,красные.
Обычно нормально прохожу бориспольскую таможню,никаких к ним претензий
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Больше скажу! Вели с самого супермаркета Щя скидки 30 плюс 30..)))
Харашо шо граница с Парижем пад замком!)))
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просто сука какая-то
с Гросей не поделилась, наваром
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Это всего 20000 баксов. У меня столько носки стоят.
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Тогда что-то дешевые носочки..........наеПывает Вас гонтарева!
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ех-хе-хе-хе...
якби стоЯло то ціни б йому не було.
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Он не ответит... Деньги кончились..чтобы за второй час в Интернет-салоне заплатить...
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"Звичайна заробітчанка" їхала у відпустку і везла подарунки ріднім...............
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моська в Парижах ногами дрыгала наверно в Мулен руж или еще как наработала )) Чтоб не везти презренную ойробумагу секондхенд шанелевский набрала. Но собака с Карацупами на границе в аэропорту не спят.
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Станислава Дема знаю и он мне нравится. Алекса Лема? Что то не припоминаю....
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ТАМ ВЕСЬ пгт. БОРИСПОЛЬ НА МОЛОЧИШКО С КОНЬЯЧИШКОМ ЗАРАБАТЫВАЕТ, ВКЛЮЧАЯ ШАВКУ БОБИКА, КОТОРЫЙ ПРИХОДИТСЯ КУМОМ ДЖУЛЬБАРСУ
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себе везла 100%. для черни есть китай, неотличимый. цены во Франции в этом сегменте делают спекуляцию экономически невыгодной. верните шмотки, упыри!
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Афигенная "спецоперация"! Чувиха скупилась во Хранции, а бирки отодрать ума не хватило!
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Нічого смішного на рахунок заробітчанок,якщо за два роки складала гроші,то це нормально.
То вже соєві оббирають людей нахально
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Заробітчанка?! ))) А де, підкажіть, можна провітрити ту шинєль у Здолбунові? Мо капустою торгуватиме на перехресті бендери та члєніна?
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З такикми заробітчанами треба туди й арапорт переносити.
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Я вот только вернулась с Куршевеля. Около 5-звездочного отеля увидела вольксваген с украинскими номерами АА 2222 ТI
Мож кто узнает - чья колымага была?
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та это одной пенсионерки, бабы Гали из соседнего села, после повышения пенсии решила махнуть старостью.
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Як не буває, коли Є! У мене й фото є, та колимага біля отелю у центрі Куршевелю 1850.
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это мега-новость..особенно на фоне сегодняшних смертей..
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А от куда эти барыги сумму в 560 тысяч взяли?
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спочатку подумав що Тимошенко Ю. Може якби не було однакових та без етикеток та не новенькі ... Чомусь нагадало совок ( як джинси терли щіткою шоб новими не виглядали) Та як на мене то давно пора збільшити суму готівкової валюти на ввіз до України ( при наявності підтверджуючих документів - до 50 тис євро) та і подарунки не обмежувати до 10 тис.євро
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Если на заказ кому-то из"небожителей"то отпустят быстро...
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ну не понимают еще, что у некоторых такие суммы на мелкие расходы...не у всех же пенсия в 50 долл.
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А как бы она хвасталась перед подружками без бирок-то? Поди докажи, что это Шанель, а не Абъибас
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На пол-лимона. Вот это, я понимаю. нарядилась девка..
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Безуперечна перємога чоколадних митників....відняли у жінки брендові труселя бо їм не кашлянула....тьху...
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Мажоры жируют, а прэзыдент, патрыот и просто безвизовый офшор слепого траста в дырявых носках ходит.
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Одна сумочка жены гидранта дороже стоит .
Интерестно , её тоже шманают на таможне ?
Или жена Цезаря не только вне подозрений , но и вне закона ?
Интерестные у нас законы ...
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Ну звісно ж перемога, якщо з перепою втрапиш кудись згідно наказу. )))
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На городi бузина,а в КИЄВI дядько.Ну и новости.Дурдом.
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Вы ей хоть одежду выдали какую то взамен? Или так голую отпустили?
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...таможенники борются за отечественного производителя, все это можно купить и в Одессе.
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Здравия всем! "Заставь дурака Богу молиться так он и лоб расшибет"(с). Причем как правило не свой! Что такое 580 тысяч гривень- 20000$ долларов или 18 000 евро. Для брендов одежды где одно платье может стоить пару штук а то и больше- это нормально! И я не понимаю этих уродов таможенников! Если я могу себе позволить , то кто может мне запретить. Это же не "партия" одежды! Наверняка везла по заказу для своих подружек или друзей или родственников что нибудь! Вообще нонсенс! Нет я конечно же не готов платить такие сумасшедшие деньги за шмотье- но поверьте мне я знаю цены. В том же солоне магазине "5 Авеню" все мужские костюмы висят от 500$ и выше. А джинсы- 200-300$. У вас там что совсем с ума все сошли! Отпустите барышню и отдайте ей все вещи!
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ну...судя по фото возможно в 1000 евро она и не вписалась, но говорить тут о 20 000 евро, как то смешно) Таможенник наверное оценил это все, по тем суммам, что ему жена декларирует, когда скупается в киевских бутиках))
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ прилетевшей из Парижа пассажирки в "Борисполе" изъяли брендовую одежду на 580 тыс. грн. ФОТО
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