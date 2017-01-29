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 Труба котельной обрушилась в Черкасской области: 5 тыс. человек остались без тепла. ФОТОрепортаж

В городе Монастырище (Черкасская область) обвалилась дымовая труба газовой котельной КП "Теплокоммунэнерго". В результате без теплоснабжения остались около 2000 абонентов (ориентировочно 5000 человек из 13100 жителей райцентра).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, произошло разрушение 60 метров верхней части трубы. Здание котельной не повреждено, погибших и травмированных нет.

На месте происшествия работают 2 единицы инженерной техники и 25 работников коммунального предприятия. Главной задачей работ являются очистка двух газоотводов и подключение котельной к оставшейся дымовой трубе. В то же время решается вопрос о подключении котельной к резервной дымовой трубе, которая находится в 40 метрах.

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В городе удалось полностью восстановить подачу тепла во все жилые помещения на минимально достаточном уровне. На ряде объектов критической инфраструктуры используются возможности аварийных теплогенерирующих станций. Также развернуты пункты обогрева.

Труба высотой 80 метров была построена в 1980 году.


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(Фото Управления ГСЧС в Черкасской области)
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Та чё ж так мягко??? Уже рушится. Я молю Бога, чтобы побыстрее похолодание ушло. В Мариуполе весь Коммунальник на ладан дышит.
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Сколько же можно добивать ещё советское, ничего не строя и не ремонтируя...
PS Еще во многих местах полуживой советский асфальт...
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Кляти комуняки не могли с запасом лет на 100 построить. А по факту после союза только воровать хорошо получается, а простой народ уже под плинтус загнали реформаторы херовы.
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Все сиремительно приходит в упадок. Запас прочности кончился. Скоро все завалится.
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Странно, а почему такого не могло произойти на Закарпатье? Да потому что там уже более как 5 лет, эти котельни накуй никому не нужны! Задрали вы своими совковыми новынами. Мне по.уй как вы там живете, если га.но вопрос решить не в состоянии!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТруба котельной обрушилась в Черкасской области: 5 тыс. человек остались без тепла. ФОТОрепортаж
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