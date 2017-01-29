 Труба котельной обрушилась в Черкасской области: 5 тыс. человек остались без тепла. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, произошло разрушение 60 метров верхней части трубы. Здание котельной не повреждено, погибших и травмированных нет.
На месте происшествия работают 2 единицы инженерной техники и 25 работников коммунального предприятия. Главной задачей работ являются очистка двух газоотводов и подключение котельной к оставшейся дымовой трубе. В то же время решается вопрос о подключении котельной к резервной дымовой трубе, которая находится в 40 метрах.
В городе удалось полностью восстановить подачу тепла во все жилые помещения на минимально достаточном уровне. На ряде объектов критической инфраструктуры используются возможности аварийных теплогенерирующих станций. Также развернуты пункты обогрева.
Труба высотой 80 метров была построена в 1980 году.
(Фото Управления ГСЧС в Черкасской области)
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PS Еще во многих местах полуживой советский асфальт...
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