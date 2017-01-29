 Задержали заместителя областного прокурора Кировоградщины, который пробовал подкупить военного прокурора, - Луценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, сотрудники Генеральной инспекции Генпрокуратуры задержали заместителя прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить своего коллегу из военной прокуратуры. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Генинспекция выходит на серьезный уровень. Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пробовал подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда. Чистим ГПУ от предателей", - прокомментировал генпрокурор.
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Да нет, пане прокурор, на серьезный уровень у вас кишка тонка выходить.
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Підказка: це не СІЗО, не в'язниця і не банк.
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Все описанное - БЫЛЬ .
= Воспоминание молитвы =
Что есть Добро , спросил Тарас себя, в отчаянье молитву вспоминая
Что наша Дева испросила там , судьбы ребенка Властелин
Что наша жизнь Предназначенье , соль отклонения - Духа Господин
Что смысл смерти нашей провиденье , в АТО судьбы освобождения , и
феолетовой тьмы приношения
Что жизни смысл и терпение, без радости родных людей - все страшное мгновение, хранитель ангела , оно веков терпение .
И он , Тарас без страха и без гордого презрения-невезения , он понял , что в смерти все одни , он `ОДин там , на фронте избавления
.
Что слабости минута значит , там в окопе под обстрелами часы первее лет - дитя проклятий стало ,видения себя со стороны
Что воин ВСУ - Тарас, он погибал без сожалений , на время став своей души хозяином и страха барин.
Что нам прощение в зоне этой Бога , часы уже ведь стали тут и это Бога крови очищения
Что Мать Бойца превозносила , всю жизнь воспитывая сына
Она ведь знала все молитвы наизусть, Семьи устои и ладони согревала жизни Украины
Страны Добра - Укропов Родины кирпичики ложила по общему велению и без всякого сомнения.
Она ведь в школе Львова после института, детей учив , оберегла свои мечты
Не для того , что б сын ее погиб первей нее , безумство Кармы осветляя
Судьбы ухмылки гордо провожая ,греховный вирус награждая , чужой людской молвы.
Людской молвы чужой страны-соседа ,,восьмидесяти трех процентов,, рейтинга тупого самомнения.
Греха и злобы, гордости нарыв, а уж прощение дел отцов своих - славянам братьям не интересны.
Им интересны мести опьянение , но месть ведь знает своего обидчика лицо , и все его во времени предопределение.
А мы Укропы не враги им были и Бандера ведь любил страну свою , ее астральные
поля , национальные ментальные уборы.
И Маму оберегал свою он с мала , он видел , знал вовсю свою судьбу и предназначение.
Он плакал не по детстки было , нет ревел навзрыв укрывшысь от взоров чуждых он молил богов дать силы претерпеть все попустительства судьбы.
Не для себя , а для матерей сынов взрастившых , что б эти Казаки , Укропы -
Люди молодые и не очень , в отчаянье перед смертью молитву вспомнили в окопе без преткновенья памяти - не для себя ...
Пока снаряды рвались , грады тихо,подло накрывали из - под шипения надежд хандры
В последние секунды себя обозначая, из-за завесов свиста и забвенья
Забвенья горя, не посланного матери бойца с Луганска, погибшего в котле предательства и совести пленнения
И цветов из моха памяти ,греховного падения устоев наших или их ?
Забвения Европы-мамы,этой светской рыси обещаний данных - поколению героев, напомнившых ее молитвы за нее.
Когда весь мир забыл само понятие Добра и Чести , исполнения договоров и обещаний, и снисхождения ...
Не для того она с детдома взяв Сережу к своим двоим , воспитывала сына,
Что б сын ее погиб первей нее , свои ведь сыновья за ЛНР воюют и не пишут , СУДЬБЫ шизофрения .
И нет забвения потери горя матери с Днепра , дай ей терпения
Она судья известная на всю страну и в области женщина всезнаемая , богатая , и достойная на удивление,
А сын пошел без всякого волнения , добровольцем на волне призыва без сожаления и страха , и без совести мучения
И он погиб в сырой земли обьятиях , святы были его муки , очистив смертью грехи отца он знал , что кромь него от черни для избавления
Всех наших матерей не защитит ни кто по мановению
Не защитит от чужой страны и чуждой нам культуры последних пятнадцати лет гипноза ,,Первого канала,, навеваний
Страны-соседа и ,,восьмидесяти трех процентов,, самомнения зверя.
Их счастье - грех и низость всем , их быль несчастья-счастье смысл ,у нас отсутствие страстей.
Отсутствие шакальих преткновений и устремлений , страны соседней , ее дешевые понты.
Панты оленя в Крыму как в злой сказке , без пренебрежений совести ,пред автоматами и без сожаления
Выставить детей ,святыми мамами прикрывшысь Путин сбрендил в коматозе пидерства породы
Породы лютой , неинтересной , пресной , серой , рвотной - дрожи выпердыш дитя .
Огрызок времени , окурок обслюнявленный , туберкулезный харьк ,неимоверное говно без всякого сомнения.
Он воскурил греховный сомн , ниизменные страсти великого народа , матушки России которой нет уже во славу , в нашем измерении .
А ведь ее любили , помнили родители , и жили ней, в стране разбитой трещинами перерождений .
И звезды былых рождений ,республик новых-старых и жизни становлений
Богами через Папу , Маму - бытие вдохнувших в нас для сохранения , и ангела -хранителя охраны
Европы матушки от ,,восмидесяти трех ,, поддержки рейтинга зеркального упокоения.
Гордыни , ниизменности , тщеславия бактерий, того народа ,коТрый за поребериком победы -
Победы над коричневой луны фашизма,узнав пришельца , обесценил он дедов завоевания - их потери и мучения.
И память талием вскормил он из-за каменной могилы ,
Могилы людских чувств и устремлений ,он или оно - там поколение акул , обесценило все то , что соткано из ткани Бодхисаттв, что Мать Страна СССР
Так долго перед свадьбой своих пятнадцати отпрысков , готовила на выданье.
Ее ведь , страну советов так любили , помнили и жили в ней те матери из Львова и Днепра, и из Луганска ,
И мечтали сыночка вырастить, женить .., слез не хватает.. Тем тварям власти мало , денег и гордыни успокоения нажрать ...Но ведь им и счастье не дано , ведь Satisfaction им и не купить меняя . И ласки женщины , и водка
не в радость им ., им йога не дана , они ведь бесы в теле - им их мучения, их ознобы - награда Бога их , и нет успокоения не им ,ни детям их ....Хэйл Люцифер.
Все это нам напонимание , что все не зря ведь Мама
И Матушка-Земля \/ , ты ведь всегда прекрасна и честна ...
Мы вспомнили молитву , наконец-то можно умирать спокойно Прости так надо , ведь Боги лучших забирают , а ты живи ведь соль земли ты ,вечно молодая
А без тебя наш мир умрет , живи , роди , пожалуйста сына , и дочь еще , Бог даст и денег даст , не думай все решит всевышний.
Я с ним уже там , он справедливый , но так надо , не печалься , я поплачу за тебя там .
Чувствуешь ведь дождь , здесь это мы - мы плачем на клавиатуру провидения , на землю плачем мы дождем ,
Твою печаль смываем яростно и мягко , как Днепр омывает страну великую Укропов очищает он ,и напоит до не хочу он горе ...Влад Штефан.
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