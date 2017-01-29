 В Киеве перезахоронили прах поэта Александра Олеся и его жены: "Когда ангелы возвращаются на Родину, это неспроста". ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, перед этим прошла панихида в Свято-Владимирском кафедральном соборе. Ее провел патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.
Почтить память поэта пришли тысячи людей, среди них Президент Украины Петр Порошенко с первой леди Мариной Порошенко, министр культуры Евгений Нищук, а также многие политики, члены Кабинета Министров.
Нищук сказал в комментарии журналистам, что могила Кандыб станет первой на Аллее почетных перезахоронений, специально созданной на Лукьяновском кладбище. Также он выразил уверенность в том, что скандал с могилой Александра Олеся подтолкнет украинские власти к полному учету могил украинских деятелей за границей.
"Этот инцидент даст возможность больше внимания сосредоточить (на учете захоронений за границей. - ред.) и держать это на контроле нашим дипломатическим миссиям. Очевидно, что нужно выделять средства для того, чтобы именно государство брало на контроль подобные могилы и заботилось о них, а в случаях, как случилось с Олесем, предвидеть возможность перезахоронения в Украине", - отметил он.
Также на панихиде присутствовали деятели украинской культуры - в частности, Дмитрий Павличко, Нина Матвиенко и Иван Малкович.
Матвиенко обратила внимание на то, как быстро было организовано перезахоронение и выделен для этого специальный участок в Киеве. По ее мнению, это свидетельствует о любви Украины к Александру Олесю.
"Не просто так сын и дочь украинского народа вернулись на Родину. Они два ангела. А когда возвращаются ангелы, это неспроста", - добавила она, выразив уверенность в том, что перезахоронение Олеся в Украине дает надежду на ренессанс и духовное развитие страны.
На церемонии присутствовала одна из дальних потомков Александра Олеся Кристина Мацив, которая уже 25 лет живет в Украине. "Таким людям нет цены, и их нужно помнить - помнить не одну минуту, не один миг, а всегда. То, что написали и оставили нам эти люди, - это для души и для сердца", - сказала она.
Сын Олеся Олег Кандыба при жизни усыновил двоих детей. Именно они и их дети, проживающие в Канаде, считаются прямыми потомками Александра Олеся. По словам Мацив, они на панихиде замечены не были.
Проститься с Олесем пришли тысячи людей
Провел панихиду патриарх УПЦ КП Филарет
Поэт и издатель Иван Малкович
Министр культуры Евгений Нищук
На церемонии присутствовали президент Петр Порошенко с Мариной
(Фото Наталии Шаромовой)
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Украинского писателя Александра Олеся и его жену перезахоронят 29 января на Лукьяновском кладбище в Киеве после панихиды во Владимирском соборе, - Вятрович(3)
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28 января 2017 года, в районе г. Керчь, находящегося на временно оккупированной РФ территории Украины, а также на день раньше в районе г. Ростов-на-Дону, являющийся одной из основныхперевалочных баз для российских оккупационных войск, наблюдалось удивительное природное явление.
В небе возникли два гигантских желто-голубых столба света. Фотографиями этого явления поделились местные жители, сообщают primechaniya.ru
По словам керчан, свечение возникло над пустынной акваторией моря, и было четко видно в течении полутора часов.
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"Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,
Виростуть з тобою приспані тривоги.
Можеш вибирати друзів і дружину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
За тобою завше будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата..."
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В них згасло все, що тільки малось,
Умерли всі і думи, і чуття,
І тільки форма їх такою же зосталась…
Але вони сміються, мов вві сні,
І погляд мій приковують до себе,
Нагадують розкоші весняні
І кажуть про тепло, про радощі, про тебе.
Ці квіти - спогади про світлі дні…
І хай відносин наших світ погасне,
А спогади все ж будуть жить в мені,
Нагадувать про дні, про ночі теплі, ясні…
1904
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Іду, дивлюсь: мій край, моя земля,
Сміються в сонці золотому
Річки, і села, і поля.
Ось-ось прийду до хатоньки моєї,
Де мати жде мене й не жде,
Я скрикну "Матінко!" до неї,
Вона на груди упаде.
І будуть литись теплих сліз потоки
І в них бринітимуть слова:
"Я ждала, ждала цілі роки
І в'яла, сохла, як трава…"
(Олександр Олесь 1926)
Вічний спокій Поету.Він повернувся до матінки України
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* * *
В землі віки лежала мова
І врешті вибилась на світ.
О мово, ночі колискова!
Прийми мій радісний привіт.
Навік пройшла пора безславна.
Цвіти і сяй, моя державна...
І розцвіла, як квітка, мова
На рідній ниві, над струмком,
Але прийшла на лан корова
І завертіла язиком...
Недовго думала і ждала,
Взяла і всю її злизала...
Отож чужих корів годуйте
Сінцем, помиями в хлівах,
Але вночі і вдень пильнуйте,
Щоб не ходили по ланах.
Коли ж у вас серця телячі,
Зробіть намордники собачі.
13.Х. 1918
* * *
Чи вгледжу ще свою країну,
Чи, може, тут, на чужині,
Взимі на вулиці загину,
І дзвін не вдарить по мені.
Як ніч, майбутнє непрозоре...
На скелі я, навколо - море.
А як я легко б полетів,
Хоч і з розбитою душею,
Ген-ген над рідною землею,
Над сизим килимом степів.
Співає степ, і все співає.
В душі Еол на арфі грає.
У сні угледіти б свій край
І голос матері почути:
«О сину, сину мій, прощай!
Вже серце сповнене отрути».
Упав би з криком я до ніг
І все слізьми сказав, що зміг.
13.VІІІ.1929
ПІСНЯ
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
1917
Горіла хата. Три брати
Скажено гризлись, як хорти.
Один есером здавна звавсь,
Есдеком другий величавсь,
А третій брат
Був хлібороб і демократ.
«Мені гасити! - всяк кричав.-
На це я маю більше прав,
За мною весь народ, земля,
Так чом стояти мушу я?»
«Куди?! Не лізь, бо задушу!
Я сам пожежу потушу!»
Горіла хата! Вже давно
Палало в ній усе майно.
Згоріли крокви, дах згорів,
Огонь вже стіни звіром їв.
А три брати
Кричали й гризлись, як хорти.
«Гасіть гуртом!» - вівця кричить.
Але в цю мить
Упали стіни. Дим сховав
Усіх, хто довго так кричав...
Вівця ж упала й помолилась,
Що не людиною вродилась.
1919
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