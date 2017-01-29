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Все про:Киев (15958) культура (628) панихида (36) поэзия (106) перезахоронение (37) Олесь_Александр (26)

 "Когда ангелы возвращаются на Родину, это неспроста": в Киеве перезахоронили прах поэта Александра Олеся и его жены. ФОТОрепортаж

Прах поэта Александра Олеся (Кандыбы) и его супруги Веры Кандыбы перезахоронен на Лукьяновском кладбище в Киеве - на специально выделенной аллее для перезахоронений выдающихся украинцев.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, перед этим прошла панихида в Свято-Владимирском кафедральном соборе. Ее провел патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Почтить память поэта пришли тысячи людей, среди них Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, министр культуры Евгений Нищук, а также многие политики, члены Кабинета Министров.

Нищук сказал в комментарии журналистам, что могила Кандыб станет первой на Аллее почетных перезахоронений, специально созданной на Лукьяновском кладбище. Также он выразил уверенность в том, что скандал с могилой Александра Олеся подтолкнет украинские власти к полному учету могил украинских деятелей за границей.

"Этот инцидент даст возможность больше внимания сосредоточить (на учете захоронений за границей. - ред.) и держать это на контроле нашим дипломатическим миссиям. Очевидно, что нужно выделять средства для того, чтобы именно государство брало на контроль подобные могилы и заботилось о них, а в случаях, как случилось с Олесем, предвидеть возможность перезахоронения в Украине", - отметил он.

Также на панихиде присутствовали деятели украинской культуры - в частности, Дмитрий Павличко, Нина Матвиенко и Иван Малкович.

Матвиенко обратила внимание на то, как быстро было организовано перезахоронение и выделен для этого специальный участок в Киеве. По ее мнению, это свидетельствует о любви Украины к Александру Олесю.

"Не просто так сын и дочь украинского народа вернулись на Родину. Они два ангела. А когда возвращаются ангелы, это неспроста", - добавила она, выразив уверенность в том, что перезахоронение Олеся в Украине дает надежду на ренессанс и духовное развитие страны.

На церемонии присутствовала одна из дальних потомков Александра Олеся Кристина Мацив, которая уже 25 лет живет в Украине. "Таким людям нет цены, и их нужно помнить - помнить не одну минуту, не один миг, а всегда. То, что написали и оставили нам эти люди, - это для души и для сердца", - сказала она.

Сын Олеся Олег Кандыба при жизни усыновил двоих детей. Именно они и их дети, проживающие в Канаде, считаются прямыми потомками Александра Олеся. Они на панихиде замечены не были.

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(Фото Наталии Шаромовой)


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Да.. Вот тебе и усыновили детей... А им - начхать.
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Неплохо, чтоб черти и прочие упыри украинской крови тоже улетели на свою родину. В Хайфу
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А в это время в Умани завистливо заворочался в гробу цадик Нахман... Чуйка...
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Петя-мерзавец,скорбишь не о том,сегодня в мессиве на авдеевской промке куча 200 тых украинских героев,далеко не 3 как цинично врет ГШ, может позвонишь их матерям,подлец
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Президент возле памятника вручил государственные награды молодым бойцам антитеррористической операции лейтенанту Назаренко и солдату Куренному. «Вам выпала огромная честь получить заслуженные награды на этом святом символическом месте. Как и герои Крут, вы студенты, хотя немного старше по возрасту», - сказал глава государства, отметив, что довольно много студентов служат в АТО добровольцами
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скоро европа тут и ядерные отходы начнет захоранивать ...
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Удивительные фото: небо над оккупированной Керчью окрасилось в цвета государственного флага Украины

28 января 2017 года, в районе г. Керчь, находящегося на временно оккупированной РФ территории Украины, а также на день раньше в районе г. Ростов-на-Дону, являющийся одной из основныхперевалочных баз для российских оккупационных войск, наблюдалось удивительное природное явление.
В небе возникли два гигантских желто-голубых столба света. Фотографиями этого явления поделились местные жители, сообщают primechaniya.ru
По словам керчан, свечение возникло над пустынной акваторией моря, и было четко видно в течении полутора часов.
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Символично - живые уезжают, мертвые возвращаются
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Когда живых Пацанов -превращают в ангелов !!!!!Это издевательство над нацией!!!
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Народ мій є , народ мій завжди буде . Хай рідна земля буде пухом і царства небесного.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Когда ангелы возвращаются на Родину, это неспроста": в Киеве перезахоронили прах поэта Александра Олеся и его жены. ФОТОрепортаж
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