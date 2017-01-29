 "Когда ангелы возвращаются на Родину, это неспроста": в Киеве перезахоронили прах поэта Александра Олеся и его жены. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, перед этим прошла панихида в Свято-Владимирском кафедральном соборе. Ее провел патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.
Почтить память поэта пришли тысячи людей, среди них Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, министр культуры Евгений Нищук, а также многие политики, члены Кабинета Министров.
Нищук сказал в комментарии журналистам, что могила Кандыб станет первой на Аллее почетных перезахоронений, специально созданной на Лукьяновском кладбище. Также он выразил уверенность в том, что скандал с могилой Александра Олеся подтолкнет украинские власти к полному учету могил украинских деятелей за границей.
"Этот инцидент даст возможность больше внимания сосредоточить (на учете захоронений за границей. - ред.) и держать это на контроле нашим дипломатическим миссиям. Очевидно, что нужно выделять средства для того, чтобы именно государство брало на контроль подобные могилы и заботилось о них, а в случаях, как случилось с Олесем, предвидеть возможность перезахоронения в Украине", - отметил он.
Также на панихиде присутствовали деятели украинской культуры - в частности, Дмитрий Павличко, Нина Матвиенко и Иван Малкович.
Матвиенко обратила внимание на то, как быстро было организовано перезахоронение и выделен для этого специальный участок в Киеве. По ее мнению, это свидетельствует о любви Украины к Александру Олесю.
"Не просто так сын и дочь украинского народа вернулись на Родину. Они два ангела. А когда возвращаются ангелы, это неспроста", - добавила она, выразив уверенность в том, что перезахоронение Олеся в Украине дает надежду на ренессанс и духовное развитие страны.
На церемонии присутствовала одна из дальних потомков Александра Олеся Кристина Мацив, которая уже 25 лет живет в Украине. "Таким людям нет цены, и их нужно помнить - помнить не одну минуту, не один миг, а всегда. То, что написали и оставили нам эти люди, - это для души и для сердца", - сказала она.
Сын Олеся Олег Кандыба при жизни усыновил двоих детей. Именно они и их дети, проживающие в Канаде, считаются прямыми потомками Александра Олеся. Они на панихиде замечены не были.
(Фото Наталии Шаромовой)
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