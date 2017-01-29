 Террорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток" в авдеевской промзоне. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"За моей спиной стоит командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришедший в "Восток" и помогавший мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть", - пишет он.
Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных.
(Скриншот со страницы Александра Ходаковского)
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Так лучше?
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Известный российский журналист, публицист, блоггер Саша Сотник прокомментировал смерти сепаратистов Донбасса.
"Сепар Болотов преставился, теперь вот Сергей Третьяков. В "минпроме" сепаратистском трудился. Сгорел на работе. Кучно ложатся. Ну, а как еще можно выполнить минские соглашения? Только так. Через скоропостижные "закидывания тапочек за икону".
Захарченко, как там тебе спится? Плотницкий, памперсы не сползают?
Ты их на подтяжках носи, пока тебя Моторыла не дозвался.
Вован свидетелей не оставляет.
Погорячились вы, связавшись с Вовочкой Лубянским. Да поздно уже.
Квасьте капусту, на поминках пригодится." - пишет Сотник.
http://censoru.net/16292-zaharchenko-kak-tam-tebe-spitsya-plotnickiy-pampersy-ne-spolzayut-sasha-sotnik.html
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Геть пішло, космате дурко.
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https://www.youtube.com/watch?v=sBWPCvdv8Bk
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https://www.youtube.com/watch?v=fVsONlc3OUY
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...цей малюнок для тих кацапів хто коливається...
...
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г. #Архангельск, январь 2017 года. Переправа в центре города через Северную Двину. Люди ежедневно ходят на работу, в магазин, поликлинику
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http://censoru.net/16300-goda-cherez-chetyre-shahtery-vosstavshego-donbassa-svoy-ugol-mogut-nachinat-est.html
Ахметовский менеджмент считает, что нецелесообразно переводить ТЭС с антрацита на уголь газовой группы.
Ахметовский менеджмент считает покупку антрацита у своих шахт, которые находятся на оккупированной территории, оптимальным вариантом.
Государственная компания "Центрэнерго" вроде бы начала реконструкцию и перевод энергоблоков с антрацита на уголь газовой группы. Молодцы.
Но неужели Ахметову власть не в состоянии популярно пояснить, что ему нужно делать. Ради государственных интересов. Тем более, что 80% энергоблоков практически отработали свой ресурс и их необходимо освежать. В любом случае.
Или власть в доле с ним?
Почему бы сейчас украинской власти не сообщить шахтерам, что украинцам надоело кормить российских наемников и с 01.04.17 Ахметов приступает к полномасштабной реконструкции ТЭС. Чтобы сытно ели и пили шахтеры Волыни и Львовщины.
Дело это, конечно, не быстрое, но года через четыре, шахтеры "восставшего" Донбасса свой уголь могут начинать есть. Украине он будет не нужен.
У шахтеров до апреля есть время подумать. Что делать с Плотницким и Захарченко...
Не молчи, украинская власть...
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пА железнАй даррооогеее...
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Достал боян.
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Necro Mancer @666_mancer 10 мин.
10 минут назадЕще#Донецк "14:25к шум гусеничной техники Артемовская,Путиловский мост"
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- На 12:14 и наши, и по нам начали наваливать с артиллерии. Укурки в твиттерах уже празднуют перемогу, что мол "в понедельник сразимся за Донецк". Очень громко везде...
- Донецк утюжат по всем направлениям. Уже есть раненые, много. Среди погибших (пока предварительно), Грек - командир из "Востока". Глава молчит. Пушилин молчит. Чё там, пацаны, фельдмаршалы местного разлива, когда там контрудар и контрнаступление на Киев? Или уже пакуете чемоданы?
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Пока собаки бродячие не разбежались...
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Путлер Дамбасс сливает..
Ютюб
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