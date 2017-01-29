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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:боевик (17836) ликвидация (281) терроризм (19716) уничтожение (208) Донбасс (12116) Донецкая область (3588) Авдеевка (696)

 Террорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток" в авдеевской промзоне. СКРИНШОТ

Главарь террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский подтвердил ликвидацию одного боевика в ходе сегодняшнего боя в промзоне Авдеевки (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"За моей спиной стоит командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришедший в "Восток" и помогавший мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате штурма боевиками авдеевской промзоны есть погибшие, - штаб

Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных.



ходаковский

(Скриншот со страницы Александра Ходаковского)










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эта бляд...кое стадо , на другое и не заслуживает
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Вяликие Идеи НЕМЕЦКИХ коммунистов Вяликай Гярмании Карла Маркса Фридриха Энгельса и братана Адолфа Гитлера покорили ещё юного вождя Миравога ПРОЛЕТАЙрята
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Эх, если бы каждое утро с таких новостей начиналось !
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иии на...уй.вася педренко.какой ты украинец,задрот кацапский.иди носки кацапам стирай паскуда.
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НАХРЕН ты это фото выставляешь? От этого ублюдка блевать хочеться
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а кто хунта?кто то в мире,акроме пидорасов считает УКРАИНУ хунтой??? ты вася феерический долбо..б. и это нормально,потому что ты гной кацапский.если хочешь то я хунта.я жопу тобой вытираю,а ты в спаме лежишь и воняешь,чмо внючее
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Они боевики, которые захватили в заложники пару миллионов человек.

Так лучше?
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Захарченко, как там тебе спится? Плотницкий, памперсы не сползают?" - Саша Сотник


Известный российский журналист, публицист, блоггер Саша Сотник прокомментировал смерти сепаратистов Донбасса.
"Сепар Болотов преставился, теперь вот Сергей Третьяков. В "минпроме" сепаратистском трудился. Сгорел на работе. Кучно ложатся. Ну, а как еще можно выполнить минские соглашения? Только так. Через скоропостижные "закидывания тапочек за икону".
Захарченко, как там тебе спится? Плотницкий, памперсы не сползают?
Ты их на подтяжках носи, пока тебя Моторыла не дозвался.
Вован свидетелей не оставляет.
Погорячились вы, связавшись с Вовочкой Лубянским. Да поздно уже.
Квасьте капусту, на поминках пригодится." - пишет Сотник.
http://censoru.net/16292-zaharchenko-kak-tam-tebe-spitsya-plotnickiy-pampersy-ne-spolzayut-sasha-sotnik.html
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" пишу это для того что бы жил долго . если раненный ошибся " этим придуркам так и не дошло . даже если раненная абизяна и ошиблась и и этот поц еще жив то это не на долго . по сложившейся традиции герои Новососии долго не живут . и если его сегодня не отправила в Ад пуля нашего бойца то завтра он туда все равно попадет или поест не в том ресторане или прокатится не на том лифте
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Они там в дыре по моему в догонялки играют "Кто быстрее сдохнет" Санька Ходак, не волнуйся ты падло на сладкое...
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юлия володимировна, пусть смокчн писю и не отсвечивает
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И тебе ходаковский пора отправляться к своему другу
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Молодец свинорус, пукнул в лужу, уважил дидов, а теперь в спам)
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так "обідел", що ви, косматі орки, вже три роки далі даунбасу вилізти не в змозі.
Геть пішло, космате дурко.
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шо сдесь, это слобоумная руя делает ? или на идиологический фронот, ольгинцы стали дошкольников бросать ?
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кто следующий.., спрашивают меня в Фейсбуке,говорю кандидатов в ящик много...,по звонит Болотов ..., ФСБ РАБссии свидетелей преступлений не жалеет..
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Сегодня ваня = фриц в моем детстве и жалости - нуль, только аплодисменты и пожелание повторить с еще одной сволочью (лучше бы с главной, которая в москве прячется) тоже самое на бис.
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горіть у пеклі, кляті, підступні мерзотники.
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Тут сама природа атяка, що Крим - це Україна!

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Не знаю что это, но это не Северное сияние. Советую посмотреть на настоящее Северное сияние.
https://www.youtube.com/watch?v=sBWPCvdv8Bk
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Иногда ночью от него становится так светло, что книжки читать можно.
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Я очень люблю историю, которая случилась после Опиумной войны, когда капитулировавшее китайское правительство везло западных представителей по реке на джонке на переговоры в Пекин, и окрестное китайское население встречало эту джонку радостными аплодисментами, потому что на боках джонки большими иероглифами было написано, что «Везем большеносых обезьян в Пекин поклоняться императору».
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Левиафан большой,что подлодка Курск....Но толку то? Это Вам не Норвегия или Бельгия,Маленькие да Удаленькие,потому и Великие,
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всё таки здорово утро началось ... минус один , руснявый ублюдок, пойду накачу в честь заслуг Героев Украины ! Будьмо, панове !
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...Не зупиняйтесь...!!! ...є@аште одне одного,що б не залишилося жодної свотолоти на нашій землі...!
...цей малюнок для тих кацапів хто коливається...
...
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из Китая произошла утечка информации...,о захвате РАБссии..секретный план Дэнсяопина
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Ridn ❄️_Viln ❄️ ‏@ua_ridna_vilna 3 ч.3 часа назад

г. #Архангельск, январь 2017 года. Переправа в центре города через Северную Двину. Люди ежедневно ходят на работу, в магазин, поликлинику

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Луиза,вы похоже подслушали мой разговор с моей Пиночетшей...
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Года через четыре шахтеры "восставшего" Донбасса свой уголь могут начинать есть


http://censoru.net/16300-goda-cherez-chetyre-shahtery-vosstavshego-donbassa-svoy-ugol-mogut-nachinat-est.html
Ахметовский менеджмент считает, что нецелесообразно переводить ТЭС с антрацита на уголь газовой группы.
Ахметовский менеджмент считает покупку антрацита у своих шахт, которые находятся на оккупированной территории, оптимальным вариантом.
Государственная компания "Центрэнерго" вроде бы начала реконструкцию и перевод энергоблоков с антрацита на уголь газовой группы. Молодцы.
Но неужели Ахметову власть не в состоянии популярно пояснить, что ему нужно делать. Ради государственных интересов. Тем более, что 80% энергоблоков практически отработали свой ресурс и их необходимо освежать. В любом случае.
Или власть в доле с ним?
Почему бы сейчас украинской власти не сообщить шахтерам, что украинцам надоело кормить российских наемников и с 01.04.17 Ахметов приступает к полномасштабной реконструкции ТЭС. Чтобы сытно ели и пили шахтеры Волыни и Львовщины.
Дело это, конечно, не быстрое, но года через четыре, шахтеры "восставшего" Донбасса свой уголь могут начинать есть. Украине он будет не нужен.
У шахтеров до апреля есть время подумать. Что делать с Плотницким и Захарченко...
Не молчи, украинская власть...
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наступний раб, панове, нос , только не сломайте
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Было у КацаПсина три сына.Старший был, крутой красный партизане,н весь Вермахт и SS победил.Средний был рожден незаконно от Белогрвардейского штабс-капитана,красных мочид лютой ненавстью...Младший из братьев самым умным был,послал всех НАХ и умотал в Финляндию...
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Родючі грунти там будуть. А зараз рубати на компост.. поки є сировина.
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Ті родучі грунти ще не один рік роміновувати треба буде.
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тебя затычка ПИДОрашенская ждет то-же,либо в Украине либо в помойке,членососные иуды всегда так заканчивают,земля стекловатой для ватной пидаросни!!!!
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Китай построил 11 городов на миллион жителей в каждом,но в них нет ни одного жителя.Странно для кого китай их соорудил? неужели секретный план Дэнсяопина о переселении РАБссиянцев
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Нет, нет, нет ни каках ошибок умерла так умерла.
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Похоже обезьяны пошли в свой последний и решительный...
Necro Mancer ‏@666_mancer 10 мин.
10 минут назадЕще#Донецк "14:25к шум гусеничной техники Артемовская,Путиловский мост"
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продвинулись по самые уши, им сейчас наталкивают х..цов
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Інформація від ворогів
- На 12:14 и наши, и по нам начали наваливать с артиллерии. Укурки в твиттерах уже празднуют перемогу, что мол "в понедельник сразимся за Донецк". Очень громко везде...

- Донецк утюжат по всем направлениям. Уже есть раненые, много. Среди погибших (пока предварительно), Грек - командир из "Востока". Глава молчит. Пушилин молчит. Чё там, пацаны, фельдмаршалы местного разлива, когда там контрудар и контрнаступление на Киев? Или уже пакуете чемоданы?
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Зимой 1941 года кацаПсины начали штурм города Ржев,продолжавшийся 13 месяцев.Подробнее Ютуб.
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Подразделения морской пехоты ВСУ заняли плацдарм на мариупольском направлении у Коминтерново: волонтеры подтвердили, что готовится зачистка города от боевиков "ДНР"
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Тама надо смотреть, откуда входное отверстие. Че то мне кажется, что сзади. Идет отстрел отцов основателей. Дело близится к концу.
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Тащите на тот же скотомогильник, куда и болотова сволокли!
Пока собаки бродячие не разбежались...
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https://news.online.ua/766413/v-seti-nabiraet-populyarnost-foto-putina-klouna/
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТеррорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток" в авдеевской промзоне. СКРИНШОТ
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