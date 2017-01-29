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 Политика Украины
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 Террорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток". СКРИНШОТ

Главарь террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский подтвердил ликвидацию одного боевика в ходе сегодняшнего боя в промзоне Авдеевки (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"За моей спиной стоит командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришедший в "Восток" и помогавший мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате штурма боевиками авдеевской промзоны есть погибшие, - штаб

Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных.



ходаковский

(Скриншот со страницы Александра Ходаковского)










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А вы знаете, что Россия обладает самыми большими залежами ЛОХОВ в мире ...
https://www.youtube.com/watch?v=3P7jyd5RWzY
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Сколько веревочке ни виться,а все равно всех убийц украинского народа приведет в Ад.
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Скот получил скотское.Жаль ,что шефа с собой не потащил.
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ага, а после этого Кмев за 2 дня ..... галимый кумар привезли им буряты
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это уже не смешно, от этого плакать хочеться
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Де там той коллаж з мордами обличчя всіх основних колорадів Донбассу? Там місце для нової харі ще залишилось?
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Дайте нам на радість перевірені дані про знищених ворогів !
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Слева -Василий Перов, "Проводы покойника", 1865 год
Справа - проводы покойника в современной РФ За 152 года залещане про@бали даже лошадь


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Мотодрылла заберёт к себе усех ХЕРоев ДАУНбасса
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Новосибирская область бурлит,скоро Майдан,крысы Путлерские на БТРах не могут доехать в областной центр,как вы собралсь с НАТО воевать,лишнеХромойСомные?
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Просто интересно - а с кем эти мрази там воюют? В Украине с украинцами? Ну тогда и отгребайте от тех, кто ее, несмотря ни на что, защищает. Светлая память погибшим сегодня за Украину. Напишет ли о их гибели хоть что-то гарант на своей странице? Объявит ли траур по погибшим? Соболезнования родным и близким.
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Когда я читаю , что "у нас есть потери", то меня не очень утешает, что "у них потерь больше" - ведь же не в шахматы играем. Да и Россия таки да большая, по численности к нам примерно 4:1 - неутешительная арифметика. И не надо меня обвинять в "пораженчестве" - я понимаю, что воевать надо.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТеррорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток". СКРИНШОТ
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