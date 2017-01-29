 Террорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток". СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"За моей спиной стоит командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришедший в "Восток" и помогавший мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть", - пишет он.
Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных.
(Скриншот со страницы Александра Ходаковского)
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бетонная,железобетонная
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https://www.youtube.com/watch?v=3P7jyd5RWzY
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Справа - проводы покойника в современной РФ За 152 года залещане про@бали даже лошадь
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