 В Киеве прошла панихида по поэту Александру Олесю и его супруге Вере Кандыбе. ФОТО



Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве минутой молчания почтили память погибших в бою под Крутами

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ , в данный момент процессия начинает двигаться на Лукьяновское кладбище, где будут погребены останки супружеской пары.Церемонию проводил лично патриарх УПЦ КП Филарет.Панихида состоялась во Владимирском соборе, в Киеве.Проститься с поэтом пришли тысячи людей, среди них Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко, министр культуры Евгений Нищук, а также многие политики, члены кабинета министров. Также на панихиде присутствовали деятели украинской культуры, в частности - Дмитрий Павличко, Нина Матвиенко и Иван Малкович.Министр культуры Евгений Нищук в комментарии журналистам сказал, что перезахоронение Александра Олеся и его супруги станет первым на специальной аллее выделенной на Лукьяновском кладбище для перезахоронения відающихся украинских культурных, военных и политических деятелей, похороненных за границей:"Сколько нашего цвета по всему миру. Я думал о том, сколько людей были вынуждены творить, действовать и идентифицировать Украину за пределами Украины... Александр Олесь великий символист и символично, что он перезахоронен в День памяти героев Крут", - сказал он

Напомним, сегодня в столице происходит перезахоронение останков Александра Олеся и его супруги, которые на днях были доставлены из Чехии, где ранее был похоронен украинский культурный деятель.