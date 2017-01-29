 В Киеве прошла панихида по поэту Александру Олесю и его супруге Вере Кандыбе. ФОТО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в данный момент процессия начинает двигаться на Лукьяновское кладбище, где будут погребены останки супружеской пары.
Церемонию проводил лично патриарх УПЦ КП Филарет.
Панихида состоялась во Владимирском соборе, в Киеве.
Проститься с поэтом пришли тысячи людей, среди них Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко, министр культуры Евгений Нищук, а также многие политики, члены кабинета министров. Также на панихиде присутствовали деятели украинской культуры, в частности - Дмитрий Павличко, Нина Матвиенко и Иван Малкович.
Министр культуры Евгений Нищук в комментарии журналистам сказал, что перезахоронение Александра Олеся и его супруги станет первым на специальной аллее выделенной на Лукьяновском кладбище для перезахоронения відающихся украинских культурных, военных и политических деятелей, похороненных за границей:
"Сколько нашего цвета по всему миру. Я думал о том, сколько людей были вынуждены творить, действовать и идентифицировать Украину за пределами Украины... Александр Олесь великий символист и символично, что он перезахоронен в День памяти героев Крут", - сказал он
Напомним, сегодня в столице происходит перезахоронение останков Александра Олеся и его супруги, которые на днях были доставлены из Чехии, где ранее был похоронен украинский культурный деятель.
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Чтобы президенсткая жена снова пиарилась????
ЛУчше бы сын пиарлися не в теплой раде, а в патруле на границе с РФ (не в АТО там и с обеспечением хорошо и с питанием) именно в патруле и на границе с РФ, вот это был бы пиар и признак патриотизма: ни денег, ни славы, ни нормального обеспечения, через два года мог бы честно сказать что защищал Украину а славы не искал.
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Хоронят с почестями умерших в прошлом столетии!!!
А может наши Парни сделали для страны меньше???Нет! Просто их Больше!
И хоронить с такими почестями всех, для государства дорого,и неровен час народу это надоест!!!!!!!!!
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