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 Политика Украины
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Все про:панихида (32) Порошенко (10522) Филарет (290) Гройсман (2019) Олесь_Александр (24)

 В Киеве прошла панихида по поэту Александру Олесю и его супруге Вере Кандыбе. ФОТО

Проститься с поэтом пришли тысячи людей.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в данный момент процессия начинает двигаться на Лукьяновское кладбище, где будут погребены останки супружеской пары.

Церемонию проводил лично патриарх УПЦ КП Филарет.

Панихида состоялась во Владимирском соборе, в Киеве.

Проститься с поэтом пришли тысячи людей, среди них Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко, министр культуры Евгений Нищук, а также многие политики, члены кабинета министров. Также на панихиде присутствовали деятели украинской культуры, в частности - Дмитрий Павличко, Нина Матвиенко и Иван Малкович.

Министр культуры Евгений Нищук в комментарии журналистам сказал, что перезахоронение Александра Олеся и его супруги станет первым на специальной аллее выделенной на Лукьяновском кладбище для перезахоронения відающихся украинских культурных, военных и политических деятелей, похороненных за границей:

"Сколько нашего цвета по всему миру. Я думал о том, сколько людей были вынуждены творить, действовать и идентифицировать Украину за пределами Украины... Александр Олесь великий символист и символично, что он перезахоронен в День памяти героев Крут", - сказал он

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве минутой молчания почтили память погибших в бою под Крутами

олесь


Напомним, сегодня в столице происходит перезахоронение останков Александра Олеся и его супруги, которые на днях были доставлены из Чехии, где ранее был похоронен украинский культурный деятель.
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Рабинович сейчас занят проблемами блокады Ахметовских раций в конрабанде для своих боевиков-теров,и воюет на стороне медицинской мафии против реформ Уляны Супрун.
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его слова произнесенные в прошлом веке об озабоченной Европе актуальны и сейчас. и С.Бандеру необходимо вернуть и в Киеве положить в самом сакральном месте. не знаю какое это кладбище, но местные знают точно. и им решать.
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Домой вернулся..Спи спокойно, славный сын Украины.
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А че не на Сумщине на родине возле родственников, ради Прохопиара?????
Чтобы президенсткая жена снова пиарилась????
ЛУчше бы сын пиарлися не в теплой раде, а в патруле на границе с РФ (не в АТО там и с обеспечением хорошо и с питанием) именно в патруле и на границе с РФ, вот это был бы пиар и признак патриотизма: ни денег, ни славы, ни нормального обеспечения, через два года мог бы честно сказать что защищал Украину а славы не искал.
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Чего домой не отвезти было,чего в Киев все тулится. В родном селе намного больше внимания было бы,а в Киеве это одна из тысяч могил, о которой через год будет знать "10"человек.
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Чтоб отвлечь от похорон погибших ребят сегодня!!!!
Хоронят с почестями умерших в прошлом столетии!!!
А может наши Парни сделали для страны меньше???Нет! Просто их Больше!
И хоронить с такими почестями всех, для государства дорого,и неровен час народу это надоест!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Киеве прошла панихида по поэту Александру Олесю и его супруге Вере Кандыбе. ФОТО
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