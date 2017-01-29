 В Центре Авдеевки обнаружен неразорвавшийся снаряд. ФОТОрепортаж

К счастью, боеприпас не успел разорваться и застрял в асфальте.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.
"Около 8:00 в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от сотрудников ДСНС, что в квартале Строителей возле многоэтажного дома обнаружен снаряд, который застрял в асфальте, - сказано в сообщении, - До прибытия саперного подразделения работники полиции взяли в окружение опасное место, чтобы не допустить травм и гибели мирного населения".
По состоянию на 10.30 обнаруженный снаряд разминирован военными саперами и вывезен за пределы города.
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Неподалік мого будинку прелетів знаряд. Не розірвався.
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Ievgen Shevchenko with Sergey Akimovich and 9 others.
13 hrs ·
Про бізнес з окупантами та кримінальну відповідальність, яку має понести президент Порошенко.
Безліч "експертів", усіляких радників та державних високопосадовців різної масті запевняють український народе що ми, як держава, не ведемо жодного бізнесу з терористами та окупантами. А коли їх питаєш про 100тис. дозволів, що видала СБУ задля переміщення товарів промислового значення у промислових об'ємах, що курсують по залізничних коліях на окуповану територію та зворотньо у кількості 700-800 вагонів на день, то вони відповідають, що це не бізнес - це просто "переміщення товарів з тимчасово непідконтрольних районів Луганської та Донецької областей".
Тобто ми, українці, маємо повірити у те, що окупанти просто так дозволяють підприємствам олігархів працювати на окупованій території і постачати свою продукцію в Україну? Так само ми кожного дня постачаємо в Луганськ та Донецьк промислову хімію, метал, деревину, дизельне паливо тощо і це також не бізнес - це лише "переміщення товарів", до якого терористи не мають жодного відношення та зиску???
Так, наша влада має нас за бидло і чхати їм на війну - тимпаче це в нас війна, а в них же АТО. Чхати їм на загиблих, на полонених. Влада зрадників та корупціонерів робить бізнес на крові, ділиться статками з терористами та окупантами, і усе її влаштовує. І це дуже влаштовує Путіна, якому вже немає особливої потреби витрачати мільярди з російського бюджету на утримання цих бананових республік та армії, що кожного дня вбиває наших людей. А навіщо? Бо ж є добра українська влада, яка це робить за нього.
Але я нагадаю особисто пану Президенту та усім його глашатаям дві статті Кримінального кодексу України, бо вони мабуть не дуже в курсі:
Ст. 258, в якій йдеться про:
"Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації);
Та ст.111 ККУ "Державна зрада", у якій окрім іншого зазначено наступне:
"Надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України..."
І коли ви будете мати питання, чому ж це в нас третій рік війна, а ЛНР/ДНР досі (!) не визнані терористичними організаціями, то питання лежить десь у цій площині - у площині "переміщення товарів".
Хоча дивно - невже ці потвори, які поки що при владі сподіваються, що якісь правові колізії врятують їх від квитка в одну сторону на Ростов?..
P.S.: маю визнати - Ростов для них варіант не найгірший. Сподіваюсь усе ж таки побачити публічну страту цих виродків, що зрадили ідеалам Майдану, зганьбили досягнення Революції Гідності та розтоптали квіти, що лежать на могилах воїнів за Незалежність, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє.
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58 хв ·
29 січня близько п'ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів. З сьомої години, з метою захоплення наших позицій противник розпочав штурмові дії.
Вдалим маневром та контратакою підрозділи Збройних Сил України зупинили противника та не допустили захоплення позицій українських військ. Сили російсько-окупаційних військ зазнали значних втрат.
Провокація мала на меті звинуватити українську сторону у порушенні досягнутих домовленостей. На даний час обстановка в районі Авдіївської промзони залишається напруженою. Противник продовжує штурмові дії та не полишає спроб відтіснити українські підрозділи. Нажаль, з нашого боку також є втрати.
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