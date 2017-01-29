 В Центре Авдеевки обнаружен неразорвавшийся снаряд. ФОТОрепортаж

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщили в полиции Донецкой области К счастью, боеприпас не успел разорваться и застрял в асфальте.

"Около 8:00 в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от сотрудников ДСНС, что в квартале Строителей возле многоэтажного дома обнаружен снаряд, который застрял в асфальте, - сказано в сообщении, - До прибытия саперного подразделения работники полиции взяли в окружение опасное место, чтобы не допустить травм и гибели мирного населения".

По состоянию на 10.30 обнаруженный снаряд разминирован военными саперами и вывезен за пределы города.