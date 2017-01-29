EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Общество
  920  21
Все про:Беларусь (2394) Волынь (495) граница (2762) животные (760) задержание (4919) контрабанда (1626) пограничники (1059) лошади (13)

 Жители Волыни хотели перевести через границу 7 лошадей, чтобы продать их в Беларуси. ФОТОрепортаж

Пограничники отдела "Пища" (Волынская область) предотвратили незаконное перемещение лошадей из Украины в Беларусь вне пункта пропуска.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, около 2:00 был обнаружен грузовой автомобиль с лошадьми и легковушка, на которой местный житель их сопровождал. Как выяснилось, три человека подвезли в приграничье 7 лошадей и планировали дальше пешком перевести их через границу для реализации в Беларуси. Нарушители были задержаны.

За попытку незаконного пересечения государственной границы ожидается рассмотрение административного дела в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец пытался провезти на оккупированную территорию 210 кг колбасы в бензобаке. ВИДЕО+ФОТО

лошадилошадилошадилошади

(Фото Госпогранслужбы)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну и что? это что ворованные лошади, или на них тоже растаможку надо получать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лошадь за попытку пересечения границы на колбасу
 показать весь комментарий
Ответить
 
людям жрать нечего, снова заградительные отряды нквд
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это весь капец какое подлое, наглое, антинародное,..., преступление раскрыто!!! Срочно выдать всем по медальке и почётной грамоте!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Люди доброе дело делали, хотели бульбашам семь лаврушек продать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто Украина уже высокотехнологическая страна и лошади можно уже продать в аграрную беларусь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совсем совести у людей нет, хотели бацьке лаврова, с семьей втюхать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно, вывезли коней прогулять. Вроде и границу не пересекли. Заблудились одним словом
 показать весь комментарий
Ответить
 
В отличии от стран ЕС,у нас нелегалы кони😊
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таможенников - к награде . Поздравляем , преступление раскрыто !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Задержали человека который вез себе лошадей. Заявили что он вез обратите внимание ВЕЗ лошадей в приграничной зоне. А приграничная зона это территория Украины. Дальше в новости вообще жесть. Ему вешают то что он хотел пешком идти в другую страну. Вот только не понятно а что того мерина что на фото он под деревцом оставит? Вообщим бред. Погранцы решили сорвать звезды и начинают беспредельничать, а цензор им в этом помогает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никак не понимаю нашу власть. В стране проблемы, людям надо выкрутиться.Нет! Готовы загноить народ! А сами карманы набивают. Рожи жирные, смотреть гидко - скоро лопнут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоОбществоЖители Волыни хотели перевести через границу 7 лошадей, чтобы продать их в Беларуси. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия армия РФ Батькивщина Донбасс Киев контрабанда Луганщина Минобороны Нацполиция обстрел Одесская область пограничники пожар разведка ранение Ривненщина Россия санкции СБУ сигареты смерть стрельба суд Тимошенко Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти