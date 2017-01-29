 Жители Волыни хотели перевести через границу 7 лошадей, чтобы продать их в Беларуси. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, около 2:00 был обнаружен грузовой автомобиль с лошадьми и легковушка, на которой местный житель их сопровождал. Как выяснилось, три человека подвезли в приграничье 7 лошадей и планировали дальше пешком перевести их через границу для реализации в Беларуси. Нарушители были задержаны.
За попытку незаконного пересечения государственной границы ожидается рассмотрение административного дела в суде.
(Фото Госпогранслужбы)
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