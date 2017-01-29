 Взрыв в пятиэтажке на Харьковщине: женщину выбросило из окна, 4 человека получили ожоги. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, взрыв с последующим горением случился в квартире пятиэтажного жилого дома в селе Слобожанское (Змиёвский район).
Пожар произошел в результате взрыва баллона от установки, с помощью которой осуществляется монтаж натяжного потолка. В квартире выбиты окна, а также входные двери квартиры напротив и на 4-м этаже. Также выбиты окна подъезда с 3-го по 5-й этажи. Разрушений конструкций не было.
Пострадала женщина 1993 г. р. - невестка хозяйки. Ее выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа. Женщину с ожогами 50% тела 2-3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени, закрытым переломом носа госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой помощи Харькова.
Также пострадали еще 4 человека: муж хозяйки 1973 г. р., ее сын 1993 г. р. и 2 работника, которые проводили монтаж (мужчины 1965 и 1993 г. р.). Их также со значительными ожогами госпитализировали.
(Фото Главного управления ГСЧС в Харьковской области)
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Провели монтаж натяжного потолка.
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один-насира,
а другий-розтира!
Диво-якщо,дай Боже, постраждала залишиться живою!
з 5 поверху злетівши.
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