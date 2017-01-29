EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Происшествия
  938  6
Все про:взрыв (3601) газ (8602) травма (597) Харьковщина (991)

 Взрыв в пятиэтажке на Харьковщине: женщину выбросило из окна, 4 человека получили ожоги. ФОТОрепортаж

В Харьковской области прогремел взрыв в многоквартирном доме. В результате пострадали 5 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, взрыв с последующим горением случился в квартире пятиэтажного жилого дома в селе Слобожанское (Змиёвский район).

Пожар произошел в результате взрыва баллона от установки, с помощью которой осуществляется монтаж натяжного потолка. В квартире выбиты окна, а также входные двери квартиры напротив и на 4-м этаже. Также выбиты окна подъезда с 3-го по 5-й этажи. Разрушений конструкций не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В херсонской многоэтажке прогремел взрыв: травмирован мужчина

Пострадала женщина 1993 г. р. - невестка хозяйки. Ее выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа. Женщину с ожогами 50% тела 2-3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени, закрытым переломом носа госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой помощи Харькова.

Также пострадали еще 4 человека: муж хозяйки 1973 г. р., ее сын 1993 г. р. и 2 работника, которые проводили монтаж (мужчины 1965 и 1993 г. р.). Их также со значительными ожогами госпитализировали.


взрыввзрыввзрыв

(Фото Главного управления ГСЧС в Харьковской области)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В рубашке девушка родилась.Вот и поставили натяжные потолки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ото такі натяжніе мастера!
один-насира,
а другий-розтира!
Диво-якщо,дай Боже, постраждала залишиться живою!
з 5 поверху злетівши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таке, я з турника на минулому тижні навернувся. Відчуття було шо капєц настав, а тут з 5 поверху... Навіть цікаво, як після такого можна вижити?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бывшее Комсомольское - был там неоднократно "Пострадала женщина 1993 г. р. - невестка хозяйки. Ее выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа. Женщину с ожогами 50% тела 2-3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени, закрытым переломом носа госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой помощи Харькова" - в рубашке родилась - жива и нет серьёзных травм. Строители - дебилы и шаромыжники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
приходилось тоже там бывать, вопрос в другом накуя козе баян!!! Утеплили дом это хорошо, но понт зачем в глухомани!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВзрыв в пятиэтажке на Харьковщине: женщину выбросило из окна, 4 человека получили ожоги. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия Батькивщина Донбасс Киев Луганщина Минобороны Нацполиция обстрел Одесская область оружие пожар разведка ранение Ривненщина Россия санкции СБУ смерть стрельба суд Тимошенко Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти