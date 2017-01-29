EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Происшествия
  4387  30
Материалы по теме:
Все про:больница (550) ДТП (5423) Киев (15953) Нацполиция (5671) ранение (1324)

 Масштабное ДТП в центре столицы: на проспекте Победы столкнулись 7 автомобилей. ФОТОрепортаж

В аварии пострадали двое граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Эспрессо".

В Киеве на проспекте Победы, 33 (около станции метро "Политехнический институт") поздно вечером 28 января произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей. Из-за инцидента было полностью перекрыто движение в направлении центра. Два человека пострадавших в ДТП госпитализировали.

дтп

дтп

Также читайте: Патрульными Ривненщины оперативно задержана группа вооруженных убийц, - Аваков. ФОТОрепортаж

По предварительной информации Volkswagen Jetta сдавал назад и в этот момент водитель Volkswagen Transporter, не успев отреагировать, врезался в другой легковой автомобиль, говорится в сообщении. Также, в ДТП пострадали автомобили Кіа, два Hyundai, Toyota, три Volkswagen.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как же так?в аварии должны были участвовать два "Паккарда" два "Фиата" и один "Стубеккер" :D
Или в последний момент Студебеккер был заменен на Volkswagen Jetta?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И ни одной "Таврии"!

Нужно ездить на отечественных авто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А тебе во всём нужна политика!

Остынь и расслабся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні. Та не я назвав цей форум політичним-а його власники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це питання до політтехнологів Сашко, вони б розказали,що це СБУ зупинила замах на Олексія Гончаренко,або наприклад Андрія Парубія, а в деяких авто знайдено залишки ртуті,якою травили Кононенка...Триває слідство, все вказує,що Шеремета,Гонгадзе та Махатму Ганді замовив Портнов,через Хімікуса...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапье иаки сумело говновросы сделать,да гэбнявый?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну якщо глянути з іншого ракурсу на номери того, що здавав назад...

 показать весь комментарий
Ответить
 
Кількість ДТП прямопропорційна кількості авто на дорогах. А їх, ціх авто сьогдні - ху..ва гора! В моєму 40 тисячному містечку часто-густо дорогу перейти не можна, машини ідуть суцільним потоком. Я уявляю що робиться в Києві! А за кваліфікацію нинешніх водіїв взагалі мовчу, машину купив, права купив, їздити не купив...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во-во! Тіпа того.. Отака фіфа за рульом та на каблуках у 12 см так накерує, шо всіх стошнить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не надо так, красивая женщина за рулём это прекрасно. Лучше её наблюдать, чем ковыряющегося в носу мужика, загнавшего в нос руку по локоть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не, я согласен. Тока на всю жизнь запомнил одну даму, в джипаке. Сильнейший снегопад, она сдает задом, одновременно- болтает по тлф, а на коленях у неё- здоровенный красавец-котище, опирается передними лапами ей на грудь и заглядывает в лицо! Клянусь- всё правда!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А дурень з мобілкою за кермом кращий?

Дурні від дуреп, коли вони за кермом, нічим не відрізняються.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, столица- есть столица! Семь!!! У нас, в Мариуполе, вчера вечером, тока три авто столкнулись. И тоже- на ровном месте, при хорошем освещении и качестве дороги. Придурок(один) все эти факторы- учел. И не промахнулся!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинцы,у меня вопрос. У вас между областями есть стационарные посты полиции?
очень надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Между Донецкой и Запорожской- есть. И тормозят- всех!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть. Стоят вместе с правосеками, отбирают себе рабов на москальских номерах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На этих постах уже давно стёрлись надписи: "Забрали собак, забирайте і їх буди".
 показать весь комментарий
Ответить
 
и начнутца мясяцы ожиданий , протоколы , суды ,выплаты страховиками если повезет , опять суды потому как на страховках зразу на 20 % так называемого ПДВ от сумы удерживают , абсурд какой то ,
насчитывают сумму исходя с убытка и требуемую для востановленния авто , самими же эту сумму и определяют , допустим человек ждет минимум три месяца получает деньги с вычетом 20% и с этими копейками тянет уже свои корчи на официальное СТО к тому же оно должно еще быть и плательщиком НДС что бы после востановления а точнее ремонта так как авто как его не ремонтируй " не битый не крашен " не станет , попытатца вернуть те 20% НДС , но на ремонт хватает только полной суммы без вычета 20 % ,если хватает , как общатца с СТОшниками , типа если мне вернут 20% исходя с вашего счета о работе ,тогда и я вам верну недостающие 20 %, или как ,типа слышь ,мамой клянусь вы ремонтируйте а страховая потом вам доплатит , иногда крутят у виска , иногда прямым текстом посылают , к страховикам .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто смотрю на наших людей за рулем авто,и во время парковки,то возникает мысль,что нам не в ЕС,а в БРИКС!
Киев превращается потихоньку в Дэли,мусора просто вобще ни на что не реагируют!Одна большая жлбско колгоспная хаотичная парковка.
Вот этому быдлу,еще кто то ратует выдать короткоствол?
Ну почему в Стокгольме скорость движения 30 км/ч,и это с их дорогами и машинами,а у нас до 80!Ну почему только нашему эвропейцу придет в голову,здать назад по автомагистрали!
Почему Киев превратился в какой то африканско азиатский мегаполис,где люди не уважают ни себя,ни окружаюших!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияМасштабное ДТП в центре столицы: на проспекте Победы столкнулись 7 автомобилей. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия армия РФ Батькивщина Донбасс задержание Киев Луганщина Минобороны Нацполиция обстрел Одесская область оружие пограничники Порошенко разведка ранение Россия санкции СБУ стрельба суд Тимошенко Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти