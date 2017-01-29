 Масштабное ДТП в центре столицы: на проспекте Победы столкнулись 7 автомобилей. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Эспрессо".
В Киеве на проспекте Победы, 33 (около станции метро "Политехнический институт") поздно вечером 28 января произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей. Из-за инцидента было полностью перекрыто движение в направлении центра. Два человека пострадавших в ДТП госпитализировали.
По предварительной информации Volkswagen Jetta сдавал назад и в этот момент водитель Volkswagen Transporter, не успев отреагировать, врезался в другой легковой автомобиль, говорится в сообщении. Также, в ДТП пострадали автомобили Кіа, два Hyundai, Toyota, три Volkswagen.
На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.
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Или в последний момент Студебеккер был заменен на Volkswagen Jetta?
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Нужно ездить на отечественных авто.
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Остынь и расслабся.
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Дурні від дуреп, коли вони за кермом, нічим не відрізняються.
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очень надо.
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насчитывают сумму исходя с убытка и требуемую для востановленния авто , самими же эту сумму и определяют , допустим человек ждет минимум три месяца получает деньги с вычетом 20% и с этими копейками тянет уже свои корчи на официальное СТО к тому же оно должно еще быть и плательщиком НДС что бы после востановления а точнее ремонта так как авто как его не ремонтируй " не битый не крашен " не станет , попытатца вернуть те 20% НДС , но на ремонт хватает только полной суммы без вычета 20 % ,если хватает , как общатца с СТОшниками , типа если мне вернут 20% исходя с вашего счета о работе ,тогда и я вам верну недостающие 20 %, или как ,типа слышь ,мамой клянусь вы ремонтируйте а страховая потом вам доплатит , иногда крутят у виска , иногда прямым текстом посылают , к страховикам .
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Киев превращается потихоньку в Дэли,мусора просто вобще ни на что не реагируют!Одна большая жлбско колгоспная хаотичная парковка.
Вот этому быдлу,еще кто то ратует выдать короткоствол?
Ну почему в Стокгольме скорость движения 30 км/ч,и это с их дорогами и машинами,а у нас до 80!Ну почему только нашему эвропейцу придет в голову,здать назад по автомагистрали!
Почему Киев превратился в какой то африканско азиатский мегаполис,где люди не уважают ни себя,ни окружаюших!
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