 Масштабное ДТП в центре столицы: на проспекте Победы столкнулись 7 автомобилей. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает телеканал " Эспрессо ".В Киеве на проспекте Победы, 33 (около станции метро "Политехнический институт") поздно вечером 28 января произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей. Из-за инцидента было полностью перекрыто движение в направлении центра. Два человека пострадавших в ДТП госпитализировали.

По предварительной информации Volkswagen Jetta сдавал назад и в этот момент водитель Volkswagen Transporter, не успев отреагировать, врезался в другой легковой автомобиль, говорится в сообщении. Также, в ДТП пострадали автомобили Кіа, два Hyundai, Toyota, три Volkswagen.На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.