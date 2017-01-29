 СБУ на Львовщине задержала контрабандиста, пытавшегося ввезти в Украину спецсредства. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отмечается, 22-летний львововянин пытался незаконно переправить в Украину через пункт пропуска "Шегини" 20 GSM-трекеров. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 201 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
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Таким образом, ст. 201 УК предусматривает два вида контрабанды еуголовным преступлением: а) незаконное перемещение через таможенную границу Украины товаров, валюты и ценностей (кроме исторических и культурных), совершенное в крупных размерах б) незаконное перемещение через пошлин-ный границу Украины, независимо от ...
Статья 201. Контрабанда - Портал Право Украины
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чуть позитива на ночь:
Воевавшего на стороне донбасских сепаратистов гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги избили сокамерники в Киеве.
Как известно, мужчину задержали и осудили в Украине - Лусварги получил 13-летний срок за участие в террористической группе и содействие преступлениям террористам. Согласно информации «Громадське Радио», над Лусварги в Лукьянвском СИЗО устроили самосуд другие преступники.
Информацию об избиении бразильского наёмника рассказал его адвокат. По данным правозащитника, избиение Лусварги произошло в результате конфликта. Какие-либо подробности инцидента между бразильским наёмником и его сокамерниками не уточняются, однако известно, что воевавший на стороне террористов получил перелом обеих рук, о чём уже были оповещены украинские правоохранители. Адвокат надеется, что следствие займётся этим инцидентом.
Напомним, Рафаэль Лусварги получил срок в минувшую среду. Известно, что он является профессиональным наёмником, с 2002-го года до момента задержания он участвовал в боевых действиях практически во всех «горячих точках» в мире. В Киеве суд, кроме тюремного срока за особо тяжкое преступление, также постановил конфисковать у Лусварги имущество. На суде наёмник признал, что участие в войне на Донбассе было ошибкой, а также раскаялся в своём преступлении.
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Це така їхня служба? То вони хто
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