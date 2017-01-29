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Все про:контрабанда (1622) Львовщина (1291) СБУ (13111)

 СБУ на Львовщине задержала контрабандиста, пытавшегося ввезти в Украину спецсредства. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области задержали 22-летнего львововянина, пытавшегося перевезти специальные технические средства негласного получения информации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, 22-летний львововянин пытался незаконно переправить в Украину через пункт пропуска "Шегини" 20 GSM-трекеров. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

контрабанда

контрабанда

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Писець, в любій нормальній транспортній канторі на фури ставлять gsm трекери, для відслідковування маршруту. Шпійона спіймали.
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"открыто уголовное производство по ст. 201 Уголовного кодекса Украины." - Уголовное производство... - адовый Ад...!!!
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Так єкспертизьі, что трекерьі попадают под єту статью не бьіло.
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А по какому закону єти трекерьі запрещеньі?
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Ali Hasan - За 20 трекеров... - с Ума сойти... А возил бы эшелонами контрабас был бы уважаемым коммерсантом...
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Таким образом, ст. 201 УК предусматривает два вида контрабанды еуголовным преступлением: а) незаконное перемещение через таможенную границу Украины товаров, валюты и ценностей (кроме исторических и культурных), совершенное в крупных размерах б) незаконное перемещение через пошлин-ный границу Украины, независимо от ...

Статья 201. Контрабанда - Портал Право Украины
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Мелкий бизнес пресекли, но по сути проигрьіваем в любом бизнесе. Владельцу надо заключение, что єти трекерьі просто бьітовьі приборьі для личного пользования.
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Ali Hasan - на фотке простой парень по виду.., не опытный урка - подзаработать хотел.. Видно денег не было откупиться.., ну и менты пиар решили сделать...
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и это негласный съем информации? бугага. сука сбу - гуманитарии хреновы.
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его за контрабанду а не за трекеры словили, как я понимаю ?
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да ну его ...
чуть позитива на ночь:


Воевавшего на стороне донбасских сепаратистов гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги избили сокамерники в Киеве.
Как известно, мужчину задержали и осудили в Украине - Лусварги получил 13-летний срок за участие в террористической группе и содействие преступлениям террористам. Согласно информации «Громадське Радио», над Лусварги в Лукьянвском СИЗО устроили самосуд другие преступники.
Информацию об избиении бразильского наёмника рассказал его адвокат. По данным правозащитника, избиение Лусварги произошло в результате конфликта. Какие-либо подробности инцидента между бразильским наёмником и его сокамерниками не уточняются, однако известно, что воевавший на стороне террористов получил перелом обеих рук, о чём уже были оповещены украинские правоохранители. Адвокат надеется, что следствие займётся этим инцидентом.
Напомним, Рафаэль Лусварги получил срок в минувшую среду. Известно, что он является профессиональным наёмником, с 2002-го года до момента задержания он участвовал в боевых действиях практически во всех «горячих точках» в мире. В Киеве суд, кроме тюремного срока за особо тяжкое преступление, также постановил конфисковать у Лусварги имущество. На суде наёмник признал, что участие в войне на Донбассе было ошибкой, а также раскаялся в своём преступлении.
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Как вы питоры сбушные заибали уже своим идиотизмом . Кроме этой блядской дэржавы больше негде нет запрета на такие устройства !
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А ЩО? у НАС СБУ Є И ВО\НІ КОНТРОБАС ЛОАВЛЯТЬ? :D
Це така їхня служба? То вони хто
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GSM - трекеры , предназначены для слежки , может по этому и запрещены для ввоза в Украину , частным лицам !
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ИНТЕРЕСТНАЯ ВЕШЬ!! А почему в европе он спокойно их купил?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ на Львовщине задержала контрабандиста, пытавшегося ввезти в Украину спецсредства. ФОТО
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