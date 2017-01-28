 Патрульными Ривненщины оперативно задержана группа вооруженных убийц, - Аваков. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"14-20: по номеру 102 полиция получила сообщение о применении огнестрельного оружия в селе Люхчин. Среди белого дня в центре села, возле магазина по неизвестным причинам один человек ранил другого. Раненый умер в машине через 15 минут.
Патрульные начали преследование автомобиля "Форд Транзит", на котором стрелок уехал в сторону Ривне. Остановили на автозаправке, на окраине областного центра. Два человека из тех, что ехали в этой машине, попытались забежать в поля, и впопыхах скрыть в снегу большую сумку.
Однако, беглецов догнали, сумку нашли: 2 пистолета Форт, пистолет Макарова, автомат Калашникова и боеприпасы к ним.
Два патрульных экипажа сумели остановить микроавтобус, догнать и задержать вооруженных преступников - без единого выстрела!", - написал Аваков.
1799 23
Материалы по теме: Будни полиции
Мужчина, выстреливший в шею прохожему в Одессе, застрелился во время задержания, - спикер областной полиции Войтенко(42)
Тройное ДТП произошло на Донетчине: "КрАЗ" вылетел на встречку и столкнулся с двумя легковушками, есть жертвы, - Нацполиция. ФОТО(19)
Драка со стрельбой произошла в кинотеатре Запорожья, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж(60)
"Что такое!? Я предприниматель! Цветами торгую", - киевские полицейские задержали наркоторговцев-оптовиков и изъяли более тысячи доз героина. ВИДЕО(27)
Аваков зря разрешил Геращенко сделать ПР-акцию из покушения, – политолог(0)
"Не вздумай таранить! Перекрывай дорогу! Мы гоним его на тебя!", - патрульные Днепра применили оружие при задержании угонщика, укравшего "жигули"-"копейку". ВИДЕО(129)
"Мы с праздника возвращаемся. Нашему сыночку 12 годиков", - пьяная семейная пара пыталась сбежать от патрульных на внедорожнике. ВИДЕО(21)
Ответить
Ответить
Пусть сразу проверят - может они из тех пацанов, которых Аваков оружием награждает..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А где постер к этому несобытию?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Об этом в Facebook сообщил журналист Дмитрий Леонтюк.
"Между местными копателями янтаря и приезжими рэкетирами произошла перестрелка. Незваных гостей встретили местные короткими автоматными очередями и выстрелами из охотничьих ружей, приезжие открыли огонь в ответ. Ранения получил скупщик янтаря, а его отец умер от ранений по дороге в больницу", - написал журналист.
В полиции сообщили, что подозреваемых в убийстве задержали на автозаправочной станции возле села Бармаки. В задержании принимали участие восемь экипажей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить