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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Патрульными Ривненщины оперативно задержана группа вооруженных убийц, - Аваков. ФОТОрепортаж

На Ривненщине патрульная полиция в течении часа задержала группу вооруженных преступников, убивших местного жителя.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"14-20: по номеру 102 полиция получила сообщение о применении огнестрельного оружия в селе Люхчин. Среди белого дня в центре села, возле магазина по неизвестным причинам один человек ранил другого. Раненый умер в машине через 15 минут.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Дай я там стану! Шо ти клоуна із себе робиш?!", - водитель Audi А5 во Львове наехал на патрульного. ВИДЕО

Патрульные начали преследование автомобиля "Форд Транзит", на котором стрелок уехал в сторону Ривне. Остановили на автозаправке, на окраине областного центра. Два человека из тех, что ехали в этой машине, попытались забежать в поля, и впопыхах скрыть в снегу большую сумку.

Однако, беглецов догнали, сумку нашли: 2 пистолета Форт, пистолет Макарова, автомат Калашникова и боеприпасы к ним.

полиция патрульная

Смотрите: "Не вздумай таранить! Перекрывай дорогу! Мы гоним его на тебя!", - патрульные Днепра применили оружие при задержании угонщика, укравшего "жигули"-"копейку". ВИДЕО

полиция патрульная
полиция патрульная

Смотрите: "Мы с праздника возвращаемся. Нашему сыночку 12 годиков", - пьяная семейная пара пыталась сбежать от патрульных на внедорожнике. ВИДЕО

полиция патрульная

Два патрульных экипажа сумели остановить микроавтобус, догнать и задержать вооруженных преступников - без единого выстрела!", - написал Аваков.
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"группа вооруженных убийц"...а почему не расстреляли как в Княжичах?
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"Однако, беглецов догнали, сумку нашли: 2 пистолета Форт, пистолет Макарова, автомат Калашникова и боеприпасы к ним"

Пусть сразу проверят - может они из тех пацанов, которых Аваков оружием награждает..
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На сон грядущий решили абкаковым народ побаловать.
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Скромно промолчал,шо убитый,скупщик янтаря
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Раз от авакова, то это значит уныло-постановочное говнище для отчета(((((
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Люди вернулись из АТО ,психики нарушена ,сверху водочка и понеслось ,Аваков,иди Пашанского лови с Яценюком и Порошенко ,от то убийцы,всем убийцам убийцы !!!
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Че там, ВВП удвоился?
А где постер к этому несобытию?
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- мусора любят фантазировать.. - надо проверять!
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28 января в селе Люхча Сарненского райрну на Ровенщине произошла перестрелка между местными копателями янтаря и приезжими. 57-летний мужчина погиб, еще один получил ранения.
Об этом в Facebook сообщил журналист Дмитрий Леонтюк.
"Между местными копателями янтаря и приезжими рэкетирами произошла перестрелка. Незваных гостей встретили местные короткими автоматными очередями и выстрелами из охотничьих ружей, приезжие открыли огонь в ответ. Ранения получил скупщик янтаря, а его отец умер от ранений по дороге в больницу", - написал журналист.

В полиции сообщили, что подозреваемых в убийстве задержали на автозаправочной станции возле села Бармаки. В задержании принимали участие восемь экипажей.
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Если в статье есть упоминание о Авакове, налетает куча ботов - народная мудрость
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Дмитро Леонтіюк добавил 2 новых фото - вдумчивый с Легальнием Старателем и еще 8.5 ч · #здрастємивашакриша приїхали до Люхчі (Сарненський район) діалог з місцевим безробітним (підприємцем?) самозайнятим в діяльності зовні схожі на скупку каміння зовні схожого на #бурштин видобутий у спосіб схожий на завідомо незаконной у групи приїжджіх молодиків зовні схожих на учасників угрупування з назвою схожою на головні убори, задіяних у діяльності зовні схожій на системне вчинення діянь з ознаками...(рекет/розбій, карочє)... так от... діалог незаладився. Одні сільниє прієзжиє, інші - тємпєрамєнтниє мєсниє. Слово за слово, та і пішло-поїхало: за давньою поліською традицією непроханих гостей зустрічати короткими автоматними чергами та звучними залпами з мисливських рушниць. Гості традицію знали, а тому і забезпечили відповідну щільність вогню у напоямку своїх віз а ві... скупник поранений, та живий, батько скупника... не довезли живим до лікарні. Слідчі Сарненського ВП мають чистий клопіт, вищезгадане угрупування втрачає свої позиції поміж місцевих, попри сильні позиції в різних структурах. Все більше гарячих голів на поліссі викопує прикопане і бере дурне в голову і вогнепальне в руки. Поліція (у рівному) - молодці, отримали перемогу: зловили 3 з 5ти (кількість уточнюється) приїжджіх. Поліція (на поліссі) вкотре показує всю глибину ситуації: Полісся - зрна де не діють закони, нема порядку і правоохоронної системи.

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПатрульными Ривненщины оперативно задержана группа вооруженных убийц, - Аваков. ФОТОрепортаж
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