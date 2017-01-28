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Все про:Путин (20680) Трамп (580)

 Трамп и Путин поговорили по телефону. Обсудили в том числе и Украину. ФОТО

Во время первых телефонных переговоров новый президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин затронули в том числе и "основные аспекты кризиса в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что президенты обсуждали актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.

"Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям. Приоритетом названо объединение усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом", - сообщает пресс-служба Кремля.

"Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии", - сказано в сообщении. "Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений", - добавили в пресс-службе Кремля, отметив, что президенты собираются проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессменам следует действовать, прежде чем Трамп снимет санкции США против России, - Вершбоу

"Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам", - сказано в сообщении.

Отметим, как сообщает американское издание The Washington Post, в ходе телефонного разговора с Путиным Трамп сидел за столом в Овальном кабинете в окружении своих ближайших помощников.

По данным издания, на столе у американского президента в этот момент лежали папки с документами и стоял стакан с содовой. Напротив него сидели вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Майк Флинн. Рядом стояли пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус, а также советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп резко раскритиковал The New York Times и The Washington Post

трамп

трамп

трамп

Перед этим Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с премьером Японии Синдзо Абэ, в ходе которого он пригласил его посетить с визитом США 10 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маккейн - Трампу: Во время разговора с Путиным помните, что он убийца и бандит

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А теперь подождем где-то месяц и посмотрим про что они договорились или вообще не договорились. Просто ход событий посмотрим. Если Трамп послал путина, то Порошенко будет в США в феврале, а если нет - то понятно...
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...це поки кремляді гавкнули, чекаємо, що завтра "піндоси" прокукурікають.
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" Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам"
***
Трамп поки ще не ЧМО.

Пісать і паскудити в під'їздах не буде.
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тада и уже давно !
задорнов каждый раз об этом говорит...
та и каждый люмпен в самом далеком глухо забитом поселке (потому сто чел у них нет) знает кто виноват в такой их жизни, и кто все время завидует и хочет отобрать у него его ничего.
и он с огромным аналогичным чувством относится к этому кому-то в пендосии
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Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам",
я тащусь...Трампэло наш !!!
Источник: http://censor.net.ua/p425376
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Ты шо валерьянку хуяришь ???
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Судя по фото, целая высокопоставленная бригада следит за Трампом во время разговора, что бы чего лишнего не сказал?
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Повезло Дональду що Іван Іванович Маккейненко відсутній, бо надавав би лящів.
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Не, Трамп так боится, что его заподозрят, что он таки шпион Путина, что всегда будет говорить при свидетелях. Которые точно не захотят стать возможными соучастниками при слушаниях в Конгрессе
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"Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам", - сказано в сообщении. Интересно узнать подробности аналогичных чувств к американцам - это, что, когда Америка называется главным врагом всех косоглазых руссиян?
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А кто любит америку кроме подстилок ??????
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"Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам",

ВЫ НА ЧТО НАМЕКАЕТЕ? КТО ПОДСТИЛКА ?
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Москалі З 1941 по 1947 роки отримували американську допомогу. Без неї би зараз за Уралом китайцям би )(уї смоктали. Потім в 1990 році, коли хавали курятину американську халявну, з голоду сдихати не хотіли недоумки. Тоді Америка була добра. Весь решта час америка - прокляті піндоси. Що з москалів возьмеш? Тварини невдячні.
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Вот Пуйло сказал, шо все расейцы любят! Подстилки, да? Ну кого не полюбишь ради отмены санкций!
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А когда Америка называлась врагом в России? Не слышал не от Путина, не от Лаврова, нет в официальной военной доктрине этого. Это Россия до Трампа называлась врагом Америки.
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НЕ РАССТРАИВАЙСЯ, РОССИЯ И ВО ВРЕМЯ ТРАМПА И ПОСЛЕ НЕГО БУДЕТ ВРАГОМ АМЕРИКИ
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А вот это под большим вопросом. На первое место выходит Китай, а с Россией будут договариваться.
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ДОГОВАРИВАЮТСЯ С СИЛЬНЫМ ЗА СЧЕТ СЛАБОГО. А ТЕПЕРЬ ДОГАДАЙСЯ, С КЕМ БУДЕТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ АМЕРИКА, С КИТАЕМ, ИЛИ С РОССИЕЙ ?
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ПОСЛЕ ТОГО, КАК СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИКИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ СРАВНЯЛАСЬ СО СТОИМОСТЬЮ ГАЗОВОЙ ЭЛЕКТРИКИ, ПЕСЕНКА РОССИИ ОКАЗАЛАСЬ СПЕТОЙ
ВАС ЖДЕТ СКОРЫЙ ЗАКАТ........
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Чи може головний у світі терорист дураши боротись з тероризмом? Запитання до Трампа!
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будемо мати надію, що трамп теж так думає
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осподи
А как дышали. И всех натовских негров на абрамсах в Славянске они победили и ядерный пепел.
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Да, видимо Трамп не так предполагал как он будет с Хуйлом куралесить... Говорить по телефону а рядом 5 человек над головой стоят, записывают и готовы за горло схватить если не то ляпнет...
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))) Кацапня встрєвожилась.. Помойка ру вєщає.


Пока все обсуждают бред Лукашенко про «братскую Украину, воюющую за независимость», тут стало известно, что долг Белоруссии за российский газ превысил полмиллиарда долларов. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, сумма долга Белоруссии за поставленный российский газ достигла примерно 550 миллионов долларов. Как вам циферка? Солидная, да? Сразу как-то отпадают вопросы относительно того, почему вообще Лукашенко ни с того ни с сего высказался в поддержку Киева. То ли Кремль, наконец, поинтересовался у него, когда уже батька будет платить по счетам, то ли он сам (Лукашенко), так сказать, на опережение, стал отклоняться в сторону Украины. Хотя, это отклонение в сторону Украины, и, скорее, Запада, началось уже относительно давно. Лукашенко - тот еще любитель балансировать на двух стульях одновременно, но в последнее время его все больше и больше перетягивает в одну определенную сторону. И санкции с него сняли, и диалог наладили - ай благодать. Теперь, наверное, хочет, чтобы Россия долг ему списала, или хотя бы урезала, чтобы вернуться в исходное балансирующее положение. Ну что это за братская любовь такая, действительно? Белоруссия и без того получает всевозможные льготы практически во всех вопросах, по-братски, так сказать, а в ответ что? Шиш? Его рвение за выгодой, за халявой до добра просто не доведет, ведь рано или поздно Кремль начнет пресекать столь несерьезное поведение батьки, например, отменой каких-либо поблажек. Рычагов предостаточно, и Лукашенко это прекрасно понимает, вот только забывает время от времени, играя в большого предпринимателя. Zolotoy, Специально для Politikus.ru

Источник: http://politikus.ru/events/89891-lukashenko-zadolzhal-rossii-polmilliarda-dollarov.html
Politikus.ru
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Лукашенко - скользкий тип, нельзя ему верить.
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В общем у Трампа с путиньім состоялся разговор ни о чем. Общих точек не нашли, что делать не решили, санкции на месте, протокол вьіполнили, вьі там держитесь - санкции есть.
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Кирдык грошей не видать
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Как сказал Штанмайер, с приходом Трампа закончился миропорядок 20-го века. Мир начинает круто меняться. И, к сожалению, украинские элиты поставили не на то. Обделались в общем по полной, а расхлебывать всей стране.
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и снова зрада в том что украинские элиты как ты выразился поставили на адекватную Клинтон, а не неадекватного Трампа? выходи на майдан, чего уж там.
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Адекватные элиты ждут конца выборов, всячески подчеркивая нейтралитет. Вмешиваться в выборы самой могущественной страны мира - это идиотами надо быть.
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ну общие точки не нашли это пока
Скоро Трамп уже вышлет печенье и варенье за отказ от ядерного оружия
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Путин каждую неделю звонил Обаме - и чито?
Теперь будет звонить Трампу...
Не понятен визг ватников по этому поводу?
Типа один этот звонок отменяет все санкции против росии или признание то, что Крым не окупированный или... другое?
В чем фишка?


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А фишка в том, что козлорылым важно чтобы их считали "равным партнёром". В стране где срут в дырки в полу и ходят в лаптях, считают себя равными Америке. Если Америка их "на словах" признает таковыми, козлорылым больше ничего и не нужно.
Ну разве что ещё вымолить разрешение бандитствовать в прилегающих странах...
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Пхах, чудова колективна розмова- контроль наше все))
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а вобше то прикольные переговоры по телефону получились учитывая разницу во времени , один после обеда попрыкалыватца решил , другого по стойке смирно поставили от акробаточки оторвали , а где же РАSSЕЙСКОЕ валичие и рабочий день закончен ,
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Да это событие казломордые теперь всю неделю эту новость с разных сторон будут в СМИ обсуждать как победу.
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Боротьба з "героями паркування": Білоруський варіант


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Козломордые, вешайтесь!
Вон англосаксы уже пишут что Дональн - натолкал Хуйлу кучу предьяв...
Так шо собирайте сухари - завтра все пойдете в военкомат...

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Чтец, вы и дуде игрец?)))
Нифига не будет. Высоцкого послушайте- он пророк. Про красные флажки (простите за примитив)
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Пока болтали- было тихо, в Мариуполе. А потом включился 152 мм. Работал 37 минут. Но, часто. Бедные тетки, у нас, на Восточном и в Сартане... Подумали- "Град" молотит. А реально- много и часто. Щас- тихо вот, вроде, пока тихо. Всем- спокойной ночи.
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*Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам*... Как, а Хуйло не сказал что 86% его електората хотят превратить пиндосов и вс Америку в радиоактивный пепел? Ссыканул, или как говорят касабы решил Трампу полизать жопу?
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маячня
все беда воспаленный мозг и личные амбиции
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Скільки коштують російські щі на Донеччині

У Святогорську, недалеко від Слов'янська Донецької області. Дивимося ціни на російські щі.


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По себе всех меряешь? Понятно, у кацапов всегда так!
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лучшее для нас решение на сегодняшний день - это сотрудничество РФ и США в Сирии в обмен на то, что Украину оставят в покое - в прямом смысле, с выводом кацаповойск из Донбасса
но вопрос Крыма останется как рычаг для Трампа, чтобы надавить, когда нужно
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Хто выведет? Рашка??? 701- только танков, в Дыре!!! Как жы ж. Не для того нашпиговали.
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Russia has conducted the fifth test of a new anti-satellite weapon that could knock out US communications http://www.businessinsider.com/russia-conducted-test-anti-satellite-weapon-2016-12
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никогда ещё судьба кацапстана так не зависела от американского президента


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подкоректировать надо , под полночь , луна , лучины в руках , лапти на ногах , и скрепноватные слушают громкоговоритель 40х, ГОВОРИТ МОСКВА - ВСЕ ПЕСЕЦ .
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на форуме запоребриковые от счастья чуть ли не лопались
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Путин просил чтобы визы украинцам открыли В Москве уже стать негде то чурка то хохол
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Бл@дь, мне эта новость с телефонными переговорами напоминает ужастик "Звонок"
Не в том смысле, что пизд@, а в том, что у народа крыша едет!
Да похер, что там рыжий пожелал ботексному. Пугает, как народ им обоим в рот заглядывает, и ждет продолжения - насцыт Трамп в подмосковных подъездах или нет
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не ссыце пацаны,все под контролем
как я вам и обещал Трамп будет выполнять программу республиканской партии
и никаких договорняков за спиной партии не будет
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так цеж новини зі сру пабліка.... расіяне дуже багато пістеть можуть
..птх-птн!!
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Та шо Трамп думайте как долги раздать больше никто не даст и понюхать
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Сьогодні у ху-ла буде поганий сон, а Хунти глибокий і солодкий. Добраніч, хунтяни!

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лохмач трамп баловень судьбы, нихера не могу понять, зачем ему эта убогая слизь со своими ржавыми ружьями и дымоходом "кузя"?? россия сама возглавляет международный терроризм и априори не способна бороться с другими террористическими организациями.
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Джерело інформації - пресслужба Кремля.... 😕😕😕😕😕
А що повідомляє пресслужба Білого Дому?...А то что-то смутние сомнения терзают мою душу
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Коммент с кацапского сайта:


Виктор Лазарев

и что? потрепали языками, а нам что с этого? даже если Трамп снимет часть санкций, то это даст плюс только ворам из едроссии и типа правящей верхуюшке, разблокируются их заграничные счета с напизженными у нас деньгами и все..., цены нам никто не снизит, зарплат не прибавит, как жили в дерьме,таки будем...

Отметка «Нравится» · Ответить · 48 мин.
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" Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам"

тада и уже давно !
задорнов каждый раз об этом говорит...
та и каждый люмпен в самом далеком глухо забитом рузьком поселке (потому что сел у них нет) знает кто виноват в такой их жизни, и кто все время завидует и хочет отобрать у него его ничего.
и он с огромным аналогичным чувством относится к этому кому-то в пендосии
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажТрамп и Путин поговорили по телефону. Обсудили в том числе и Украину. ФОТО
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