 Трамп и Путин поговорили по телефону. Обсудили в том числе и Украину. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп резко раскритиковал The New York Times и The Washington Post





Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщают в пресс-службе Кремля.Отмечается, что президенты обсуждали актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова."Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям. Приоритетом названо объединение усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом", - сообщает пресс-служба Кремля."Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии", - сказано в сообщении. "Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений", - добавили в пресс-службе Кремля, отметив, что президенты собираются проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи."Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам", - сказано в сообщении.Отметим, как сообщает американское издание The Washington Post , в ходе телефонного разговора с Путиным Трамп сидел за столом в Овальном кабинете в окружении своих ближайших помощников.По данным издания, на столе у американского президента в этот момент лежали папки с документами и стоял стакан с содовой. Напротив него сидели вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Майк Флинн. Рядом стояли пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус, а также советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Перед этим Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с премьером Японии Синдзо Абэ, в ходе которого он пригласил его посетить с визитом США 10 февраля.