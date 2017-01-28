 Трамп и Путин поговорили по телефону. Обсудили в том числе и Украину. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что президенты обсуждали актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.
"Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям. Приоритетом названо объединение усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом", - сообщает пресс-служба Кремля.
"Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии", - сказано в сообщении. "Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений", - добавили в пресс-службе Кремля, отметив, что президенты собираются проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.
"Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам", - сказано в сообщении.
Отметим, как сообщает американское издание The Washington Post, в ходе телефонного разговора с Путиным Трамп сидел за столом в Овальном кабинете в окружении своих ближайших помощников.
По данным издания, на столе у американского президента в этот момент лежали папки с документами и стоял стакан с содовой. Напротив него сидели вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Майк Флинн. Рядом стояли пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус, а также советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.
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Трамп поки ще не ЧМО.
Пісать і паскудити в під'їздах не буде.
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задорнов каждый раз об этом говорит...
та и каждый люмпен в самом далеком глухо забитом поселке (потому сто чел у них нет) знает кто виноват в такой их жизни, и кто все время завидует и хочет отобрать у него его ничего.
и он с огромным аналогичным чувством относится к этому кому-то в пендосии
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я тащусь...Трампэло наш !!!
Источник: http://censor.net.ua/p425376
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ВЫ НА ЧТО НАМЕКАЕТЕ? КТО ПОДСТИЛКА ?
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ВАС ЖДЕТ СКОРЫЙ ЗАКАТ........
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А как дышали. И всех натовских негров на абрамсах в Славянске они победили и ядерный пепел.
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Пока все обсуждают бред Лукашенко про «братскую Украину, воюющую за независимость», тут стало известно, что долг Белоруссии за российский газ превысил полмиллиарда долларов. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, сумма долга Белоруссии за поставленный российский газ достигла примерно 550 миллионов долларов. Как вам циферка? Солидная, да? Сразу как-то отпадают вопросы относительно того, почему вообще Лукашенко ни с того ни с сего высказался в поддержку Киева. То ли Кремль, наконец, поинтересовался у него, когда уже батька будет платить по счетам, то ли он сам (Лукашенко), так сказать, на опережение, стал отклоняться в сторону Украины. Хотя, это отклонение в сторону Украины, и, скорее, Запада, началось уже относительно давно. Лукашенко - тот еще любитель балансировать на двух стульях одновременно, но в последнее время его все больше и больше перетягивает в одну определенную сторону. И санкции с него сняли, и диалог наладили - ай благодать. Теперь, наверное, хочет, чтобы Россия долг ему списала, или хотя бы урезала, чтобы вернуться в исходное балансирующее положение. Ну что это за братская любовь такая, действительно? Белоруссия и без того получает всевозможные льготы практически во всех вопросах, по-братски, так сказать, а в ответ что? Шиш? Его рвение за выгодой, за халявой до добра просто не доведет, ведь рано или поздно Кремль начнет пресекать столь несерьезное поведение батьки, например, отменой каких-либо поблажек. Рычагов предостаточно, и Лукашенко это прекрасно понимает, вот только забывает время от времени, играя в большого предпринимателя. Zolotoy, Специально для Politikus.ru
Источник: http://politikus.ru/events/89891-lukashenko-zadolzhal-rossii-polmilliarda-dollarov.html
Politikus.ru
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Скоро Трамп уже вышлет печенье и варенье за отказ от ядерного оружия
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Теперь будет звонить Трампу...
Не понятен визг ватников по этому поводу?
Типа один этот звонок отменяет все санкции против росии или признание то, что Крым не окупированный или... другое?
В чем фишка?
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Ну разве что ещё вымолить разрешение бандитствовать в прилегающих странах...
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пуТлєр поплив
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Вон англосаксы уже пишут что Дональн - натолкал Хуйлу кучу предьяв...
Так шо собирайте сухари - завтра все пойдете в военкомат...
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Нифига не будет. Высоцкого послушайте- он пророк. Про красные флажки (простите за примитив)
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все беда воспаленный мозг и личные амбиции
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У Святогорську, недалеко від Слов'янська Донецької області. Дивимося ціни на російські щі.
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но вопрос Крыма останется как рычаг для Трампа, чтобы надавить, когда нужно
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Не в том смысле, что пизд@, а в том, что у народа крыша едет!
Да похер, что там рыжий пожелал ботексному. Пугает, как народ им обоим в рот заглядывает, и ждет продолжения - насцыт Трамп в подмосковных подъездах или нет
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как я вам и обещал Трамп будет выполнять программу республиканской партии
и никаких договорняков за спиной партии не будет
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..птх-птн!!
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А що повідомляє пресслужба Білого Дому?...А то что-то смутние сомнения терзают мою душу
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Виктор Лазарев
и что? потрепали языками, а нам что с этого? даже если Трамп снимет часть санкций, то это даст плюс только ворам из едроссии и типа правящей верхуюшке, разблокируются их заграничные счета с напизженными у нас деньгами и все..., цены нам никто не снизит, зарплат не прибавит, как жили в дерьме,таки будем...
Отметка «Нравится» · Ответить · 48 мин.
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тада и уже давно !
задорнов каждый раз об этом говорит...
та и каждый люмпен в самом далеком глухо забитом рузьком поселке (потому что сел у них нет) знает кто виноват в такой их жизни, и кто все время завидует и хочет отобрать у него его ничего.
и он с огромным аналогичным чувством относится к этому кому-то в пендосии
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