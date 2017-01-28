 Награждение танкистов, участников обороны Донецкого и Луганского аэропортов, прошло на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Вручил государственные награды и знаки отличия исполняющий обязанности командира бригады подполковник Олег Гуменный.
В частности, орденом Богдана Хмельницкого III степени был награжден командира 1-й танковой роты 1-го танкового батальона старшего лейтенанта Сергей Куликовский, орденов "За мужество" III степени удостоены его боевые побратимы наводчик орудия 3-й танковой роты 1-го танкового батальона старший солдат Виталий Псарюк и механик-водитель этого же подразделения старший солдат Николай Слободянюк.
Орденом "За мужество" II степени награжден командир отделения гранатометного взвода механизированного батальона сержант Артем Богославский, медалью "Защитника Отечества" - разведчик старший солдата Михаил Хасанов и командир отделения группы инженерного обеспечения младший сержант Андрей Огир.
Знака отличия Министра обороны Украины нагрудного знака "Знак почета" удостоены заместителя командира 2-го танкового батальона по работе с личным составом майор Сергей Ткачук, а Почетный нагрудный знак командующего Сухопутными войсками ВС Украины из рук командира получил старший механик-водитель пятой танковой роты 2-го танкового батальона Виктор Богуш.
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