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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Награждение танкистов, участников обороны Донецкого и Луганского аэропортов, прошло на Черниговщине. ФОТОрепортаж

В 1-й отдельной танковой бригаде на Черниговщине состоялось награждение воинов-танкистов, которые обороняли Донецкий и Луганский аэропорты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Вручил государственные награды и знаки отличия исполняющий обязанности командира бригады подполковник Олег Гуменный.

награждение танкистов

В частности, орденом Богдана Хмельницкого III степени был награжден командира 1-й танковой роты 1-го танкового батальона старшего лейтенанта Сергей Куликовский, орденов "За мужество" III степени удостоены его боевые побратимы наводчик орудия 3-й танковой роты 1-го танкового батальона старший солдат Виталий Псарюк и механик-водитель этого же подразделения старший солдат Николай Слободянюк.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Защитников Донецкого аэропорта наградили отличиями Минобороны Украины. ФОТОрепортаж

награждение танкистов

Орденом "За мужество" II степени награжден командир отделения гранатометного взвода механизированного батальона сержант Артем Богославский, медалью "Защитника Отечества" - разведчик старший солдата Михаил Хасанов и командир отделения группы инженерного обеспечения младший сержант Андрей Огир.

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награждение танкистов

Знака отличия Министра обороны Украины нагрудного знака "Знак почета" удостоены заместителя командира 2-го танкового батальона по работе с личным составом майор Сергей Ткачук, а Почетный нагрудный знак командующего Сухопутными войсками ВС Украины из рук командира получил старший механик-водитель пятой танковой роты 2-го танкового батальона Виктор Богуш.

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всё этого железа жалеют, мля!
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ето как афганистан к годовщине медальку всем непричасным но имеющих гибкий хребет для прогиба а аеропорту непомню с десны помню с добробатов помню 93 95 бригады
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афганцам вручают гибким (группе) остальным говорят можете приобрести юбилейную медальку там и там за такие и такие деньги, гадко противно, но факт
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Не прошло и три года,...и обратим орденом...те внимание какой куйней наградили...ну да это же не пидрахуй охендовский с целы
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Не прошло и три года...и обратите внимание какой куйней наградили...ну да это ведь не пидрахуй охендовский с целым орденом...
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- танкисты нравятся - это трактористы, и полезные для общества люди. Механики танкисты - всегдв для Вас работа.
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Вот если бы квартиры еше выдавали, то наша армия была бы самая сильная в мире.
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набежало бы туда всякого разного, нужного и не нужного, так как контроля для крохоборов никакого!
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А де була , 1 т.бр , під час Ілловайська - хтось знає ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНаграждение танкистов, участников обороны Донецкого и Луганского аэропортов, прошло на Черниговщине. ФОТОрепортаж
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