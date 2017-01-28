 Заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар прошло в Киеве. Принято заявление по Полозову и Курбединову. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Крымские новости", на заседании присутствовали председатель конгресса Рефат Чубаров, члены исполкома конгресса, ревизионной комиссии конгресса и представители крымскотатарских диаспор из Турции, Румынии, Польши, Литвы, Кыргызстана.
Председатель конгресса Рефат Чубаров рассказал присутствующим о проделанной за два месяца работе, в частности, связанной с международной деятельностью членов Меджлиса и проектами крымскотатарских активистов в сфере культуры в Украине.
На заседании обсуждалось положение крымских татар в оккупированном Крыму и стратегия публичной дипломатии крымских татар.
Было принято заявление касательно недавних задержаний адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, которые защищают интересы и права крымских татар в судах, руководимых оккупационным режимом.
Текст заявления:
"Задержания и аресты адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, которые защищают наш народ в марионеточных судах по делам, открытым против крымских татар, сопротивляющихся оккупационному режиму, - это очевидное нападение на право защиты, которое считается святым в любой правовой системе.
Это нападение оккупантов на представителей правосудия - издевательство над шестой статьей Европейской конвенции по правам человека, регулирующей право на справедливое судебное разбирательство, и над статьями 6-11 Всеобщей декларации прав человека.
Российская Федерация в очередной раз с пренебрежением отнеслась к двум важнейшим документам человечества. Эти задержания и аресты еще раз доказали миру, что в оккупированном Крыму нет больше принципов иммунитета и неприкосновенности адвокатов, которые пользуются правом защиты в правовых государствах.
Всемирный конгресс крымских татар вновь решительно осуждает арест Сейрана Салиева и незаконные действия оккупационного режима против адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, демонстрирующих мужество и героизм в защите нашего народа".
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. 25 января стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос. Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в "суде" интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!". В итоге оккупанты присудили 12 суток ареста активисту Салиеву из-за аудиозаписей (песен Мацураева) и фотографий на его страничке в "Вконтакте". Адвокат Курбединов же был арестован на 10 суток за репост в "Вконтакте" в 2013 году анонса митинга организации "Хизб ут-Тахрир".
Отметим, Всемирный конгресс крымских татар - структура, объединившая крымских татар, проживающих на исторической родине, в Крыму, а также в диаспоре в различных странах мира (Турция, Румыния, Польша, США, Канада, Литва, страны Западной Европы и Средней Азии).
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Эмиль Курбединов находится в камере один, жалоб пока нет, со стороны администрации ИВС проблем нет никаких, - адвокат(5)
Аресты Курбединова и Салиева свидетельствуют об ухудшении ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, - посол США Йованович(6)
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они воюют, сопротивляются, да и погибают.
а эти ждут доброго царя.
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я о том же. хотели бы воевать, сейчас бы в стойле, в очереди на убой не стояли бы.
как по мне татары повели себя как страусы. спрятали головы и выставили жопы.
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.А "Ваши" союзники - армия, депутаты, чиновники, менты, СБУ и пр. нечисть Крым просрали, прогуляли и пропили....
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Заседаем - воду льем,
Горе - надо утопить,
Радость - надо размочить,
В каждом деле без воды
И ни туды, и ни сюды!
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Боюсь , Трамп , как наша Савченко ,ляпает не думая, его могут и убрать , а вот последствия его политики.. Че то мало надежды на Трампа.
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Есть надежда , что в США все таки поймут , что качать деньги с раздробленной парашки легче , и заодно анигилируется потенциальный противник.Ну будем видеть , из за бездарного руководства страны , нам только на милость Божью, да на наших воинов Света и осталось надееться.
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Раньше были проэкты, что им надо было дать автономию, а не кацапам сраным.
А ТЕПЕРЬ ПЛЕШНЮ ЧЕШИТЕ!!
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А нам в помогали.
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Сейчас раскручивают тему про любов..........в надежде что они восстанут
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Украинские БТР и избиения по самохватам они помнят. Не восстанут...
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Так никто ничего не просит делать..........
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Вот и выгребайте итоги. А было в истории с Крымскими ханами разное..
Но хуже кацапов не было!!
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