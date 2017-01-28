EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Политика Украины, Фоторепортаж
  950  39
Все про:конгресс (28) Крым (18063) крымские татары (1286)

 Заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар прошло в Киеве. Принято заявление по Полозову и Курбединову. ФОТОрепортаж

В столице Украины в субботу, 28 января, проходило седьмое заседание исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, на котором обсуждалось положение крымскотатарского народа в оккупированном Россией Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Крымские новости", на заседании присутствовали председатель конгресса Рефат Чубаров, члены исполкома конгресса, ревизионной комиссии конгресса и представители крымскотатарских диаспор из Турции, Румынии, Польши, Литвы, Кыргызстана.

Председатель конгресса Рефат Чубаров рассказал присутствующим о проделанной за два месяца работе, в частности, связанной с международной деятельностью членов Меджлиса и проектами крымскотатарских активистов в сфере культуры в Украине.

На заседании обсуждалось положение крымских татар в оккупированном Крыму и стратегия публичной дипломатии крымских татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированный Симферополь зашла колонна военной техники РФ, - Центр информации о правах человека. ФОТОрепортаж

Было принято заявление касательно недавних задержаний адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, которые защищают интересы и права крымских татар в судах, руководимых оккупационным режимом.

Текст заявления:

"Задержания и аресты адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, которые защищают наш народ в марионеточных судах по делам, открытым против крымских татар, сопротивляющихся оккупационному режиму, - это очевидное нападение на право защиты, которое считается святым в любой правовой системе.

Это нападение оккупантов на представителей правосудия - издевательство над шестой статьей Европейской конвенции по правам человека, регулирующей право на справедливое судебное разбирательство, и над статьями 6-11 Всеобщей декларации прав человека.

Российская Федерация в очередной раз с пренебрежением отнеслась к двум важнейшим документам человечества. Эти задержания и аресты еще раз доказали миру, что в оккупированном Крыму нет больше принципов иммунитета и неприкосновенности адвокатов, которые пользуются правом защиты в правовых государствах.

Всемирный конгресс крымских татар вновь решительно осуждает арест Сейрана Салиева и незаконные действия оккупационного режима против адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, демонстрирующих мужество и героизм в защите нашего народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эмиль Курбединов находится в камере один, жалоб пока нет, со стороны администрации ИВС проблем нет никаких, - адвокат

татары конгресс татартатары конгресс татартатары конгресс татартатары конгресс татар

Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. 25 января стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос. Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в "суде" интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!". В итоге оккупанты присудили 12 суток ареста активисту Салиеву из-за аудиозаписей (песен Мацураева) и фотографий на его страничке в "Вконтакте". Адвокат Курбединов же был арестован на 10 суток за репост в "Вконтакте" в 2013 году анонса митинга организации "Хизб ут-Тахрир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна освободить арестованных Курбединова и Салиева и начать соблюдать нормы международного права в отношении оккупированных территорий, - Freedom House

Отметим, Всемирный конгресс крымских татар - структура, объединившая крымских татар, проживающих на исторической родине, в Крыму, а также в диаспоре в различных странах мира (Турция, Румыния, Польша, США, Канада, Литва, страны Западной Европы и Средней Азии).

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тут проблема в позиції кримських татар, які нині реально проживають в Криму........... Щось не помітно їхнього прагнення повернення до скраду України........................ Можливо звичайно я і помиляюсь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я наблюдал поведение татар в 2014. свободные люди так себя не ведут.
они воюют, сопротивляются, да и погибают.
а эти ждут доброго царя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- а татарам место шапочек и шашлыков нужно было взять в руки автоматы...правда Украина не дала в руки оружие. Не Татары виноваты а государство Украина...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ты шо(( В АИО всем желающим дают оружие, или ни так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
если ты захочешь, у тебя будет и ак и пм и тт. пургу не неси. железо никогда не было проблемой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В чем моя пурга ? Номерной винит Украину, что не дала оружия. я ответил, что в АТО всем дают , пусть татары идут и воюют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
извини. сразу не понял.
я о том же. хотели бы воевать, сейчас бы в стойле, в очереди на убой не стояли бы.
как по мне татары повели себя как страусы. спрятали головы и выставили жопы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
valerii zozulia 85515867 - грузины и даже чеченцы нашли автоматы создали батальоны и воюют за Украину..., может татары не считают Украину своей родиной? - так.., союзники временные..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- а какая разница? Это наши союзники.
.А "Ваши" союзники - армия, депутаты, чиновники, менты, СБУ и пр. нечисть Крым просрали, прогуляли и пропили....
 показать весь комментарий
Ответить
 
valerii zozulia 85515867 - согласен..., просрали и продали, кто же спорит? Так же как татары продали блокаду Крыма.... Вот такие вот дела..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- виноваты мы Украинцы, - и надо Татар поддерживать любой ценой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конгресс конгрессом, высказались, резолюцию приняли, и на этом все, надо силой решать, а силы нет, короче эти разговоры из пустого в порожнее я считаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не завжди все вирішує сила. А от бажання самих кримчан, повернутись до складу України - не завадило б............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отдыхаем - воду пьем,
Заседаем - воду льем,

Горе - надо утопить,
Радость - надо размочить,
В каждом деле без воды
И ни туды, и ни сюды!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
стишок хороший. но мне жаль татарву. хоть и не считаю их братским народом. ну если только по несчастью... шо то надо делать, их там щимят по черному. оружие им не передашь, это остров и гор как в чечне нет. и не знаю как нам быть, с Крымом... что интересно ему Трамп сказал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- это братский народ. Будут воевать - буду с ними.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а мои два раза в плену были у хан Гирея. и это совсем не плен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, Иван, надо что то делать , уже третий год все на уровне разговоров, а кацап, как паук все больше оплетает крым своей ядовитой паутиной. Цель кацапов выжить татар в острова, понятно , что рано ли поздно будет очередной референдум , и ассимилировавшее в крыму кацапье ,окончательно оторвет его от Украины,Неправда , что время играет на нас , оно против нас , нужно давно было звонить во все колокола, а мы за три года добрались только до колокольни.
Боюсь , Трамп , как наша Савченко ,ляпает не думая, его могут и убрать , а вот последствия его политики.. Че то мало надежды на Трампа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот именно. ватное тв уже говорит, что санкции и признание Крыма и торг за Донбасс одно целое, ну бляди, что еще скажешь, а тот дурак рыжий ведется и думает, что это разборки местных ,,племен,, и все это с подачи хуйла. мы не согласны и пошли вы нахер господа. так наверное должно все идти, своим чередом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю Трамп , ясно понимает, что происходит ,просто наши не сумели доказать , что Украина та страна , с которой надо считаться , которая умеет держать удар и заработать деньги, три года что нам пришлось пережить- не убедили ,ни деловую Европу , не прагматичную Америку, казломордое, хоть и помойка, но помойка с которой можно качать деньги, кацапские воры устраивают мировой бизнес , наши воры тупые , думающие только о сиюминутной выгоде, это почти провал, а жаль....
Есть надежда , что в США все таки поймут , что качать деньги с раздробленной парашки легче , и заодно анигилируется потенциальный противник.Ну будем видеть , из за бездарного руководства страны , нам только на милость Божью, да на наших воинов Света и осталось надееться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я думаю, что у страха глаза велики и смеется тот кто смеется последним. мы победим. народ не допустит ни какого провала. мы конечно в ответе за этот бедлам, но и мы его прекратим, рано или поздно, но прекратим. иного нет в природе. сейчас рано, что то конкретно сказать, кроме одного - накась выкуси!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конечно, победим, даже если в одиночку и трудно, и большей кровью - правда на нашей стороне, а значит и Бог.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крымские татары должны сами определяится. А не верить Порошенку, он вас продаст и перекупит. Вы кому верите? Хуйлу маасковскому или Анкаре?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не знаю. Я так думаю. Могу я так думать? Это народ и их родина. А если Потемкин туда блядей привез, то второй вопрос.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я извиняюсь ребяита перед Крымскими татарами. А что мы можем им дать, сейчас?
Раньше были проэкты, что им надо было дать автономию, а не кацапам сраным.
А ТЕПЕРЬ ПЛЕШНЮ ЧЕШИТЕ!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они с нами не были друзьями, но и врагами не были. У них была своя политика.
А нам в помогали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что мы можем им дать, сейчас?...........а они что то просят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- просят автономию в составе Украины - точнее просили.Сейчас ничего не можем дать - все просрали депутаты, чиновники и власть...дерьмо собачье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То что они помнят от Украинской власти так это то как ихние незаконные постройки(самозахваты) утюжили БТР ами а кто был против-с ними общался беркут. Про существование крымских татар в то время никто не интересовался.
Сейчас раскручивают тему про любов..........в надежде что они восстанут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- так Вы правы. Ну что же делать?
Украинские БТР и избиения по самохватам они помнят. Не восстанут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну что же делать?
Так никто ничего не просит делать..........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Извините други! Кому дали автономию? Совкам савецким и отставникам паршивым.
Вот и выгребайте итоги. А было в истории с Крымскими ханами разное..
Но хуже кацапов не было!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗаседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар прошло в Киеве. Принято заявление по Полозову и Курбединову. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ Батькивщина Германия Госпогранслужба дети добровольцы Донбасс железная дорога Закарпатье Киев Луганщина Минобороны налоговая милиция Нацполиция ОБСЕ обстрел Парубий пограничники Порошенко разведка Россия санкции СБУ смерть стрельба суд США Тимошенко Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти