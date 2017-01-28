 В результате пожара в частном доме на Ривненщине погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"28 января в 11:45 в Службу спасения по телефону поступило сообщение от сотрудников полиции Острога о том, что в частном жилом доме на улице Новый план возник пожар. Местные жители быстро ликвидировали возгорание. На месте пожара были обнаружены тела погибших хозяина дома, 1940 года рождения, и его жены - 1948 года рождения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что огонь уничтожил кровать.
Пожарно-спасательное подразделение на место пожара не вызывали.
На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.
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