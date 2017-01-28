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Все про:пожар (2953) Ривненщина (522) смерть (4397) ГСЧС (680)

 В результате пожара в частном доме на Ривненщине погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

В результате пожара в частном доме в Остроге Ривненской области погибли мужчина и женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"28 января в 11:45 в Службу спасения по телефону поступило сообщение от сотрудников полиции Острога о том, что в частном жилом доме на улице Новый план возник пожар. Местные жители быстро ликвидировали возгорание. На месте пожара были обнаружены тела погибших хозяина дома, 1940 года рождения, и его жены - 1948 года рождения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что огонь уничтожил кровать.

Пожарно-спасательное подразделение на место пожара не вызывали.

На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Новость печальная , нет вопросов . Я бы хотел что бы " Цензор " был полит - форумом все таки . Меня больше волнует где брильянты " честных " прокуроров И где сами прокуроры ?
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