 Застрявшего в окне вора-рецидивиста, который служил у боевиков, будут судить в Краматорске. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Краматорского отдела полиции.
"53-летнему мужчине, который в декабре прошлого года застрял в решетке квартиры, которую пытался обворовать, объявлено о подозрении в совершении трех фактов краж и причастности к незаконным вооруженным формированиям", - сказано в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 15 декабря - тогда краматорские работники правоохранительных органов задержали неоднократно осужденного мужчину, который застрял в оконной решетке квартиры, в которую проник.
Краматорчанин пробрался в жилище своей знакомой, зная, что она находится на лечении в медицинском учреждении. Из "плена" его пришлось освобождать спасателям.
"Мужчина имеет не одну судимость за различные виды преступлений - от краж до разбоя, в местах лишения свободы провел не один десяток лет", - сообщает ведомство.
Имея оперативную информацию, полицейские сразу стали проверять его на причастность к совершению ряда квартирных краж в Краматорске. Данные подтвердились - полицейские доказали совершение мужчиной трех краж.
"Кроме того, выяснилось, что в 2014 году он вступил в ряды боевиков и месяц осуществлял контрольно-пропускной режим на блокпосте, расположенном неподалеку от перекрестка ул. Совхозной и ул. О.Тихого микрорайона "Станкострой". Мужчина пошел к террористам с надеждой заработать денег и получить убежище - потому что на то время не имел постоянного места жительства", - говорится в сообщении.
Неоднократно судимому краматорчанину было объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса - ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилья), ч.3 ст. 185 (Кража) и ч.2 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
6190 52
Во время вчерашней видеоконференции гуманитарной подгруппы обсуждалась только одна тема - освобождение заложников, - Ирина Геращенко(12)
6 россиян задержаны в аэропортах Киева: один из них награжден медалью "За возвращение Крыма", еще один служил в ГРУ ВС РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(231)
В результате артобстрела боевиками жилого сектора Авдеевки разрушены 6 домов, - полиция. ФОТОрепортаж(13)
Ситуация в зоне АТО обостряется: боевики бьют из тяжелого и крупнокалиберного вооружения, за ночь - 9 обстрелов, - Матюхин(50)
"Россияне, вы перешли красную черту. Цивилизованный мир вас раздавит. И не бомбами" - политолог(0)
Больницы и медпункты массово закрываются на оккупированных территориях Донбасса, - ГУР Минобороны(65)
СБУ пресекла в Запорожье работу нелегального канала связи, который боевики использовали для переговоров с кураторами из РФ(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
так нада...
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=X8lTDP3-xYQ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
нужно ли так их много , больше чем в России и других странах ??? 200 депутатов
с лихвой хватит !!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А рецидивистов - прокуроров бриллиантовых когда эта сраная дэржава будет судить ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
проблема закрыта...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
может совесть появилась?...)
Ответить
Ответить
...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить