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Все про:боевик (17833) воровство (509) Краматорск (2111) Нацполиция (5667)

 Застрявшего в окне вора-рецидивиста, который служил у боевиков, будут судить в Краматорске. ФОТО

В Краматорске Донецкой области 53-летнему вору-рецидивисту сообщено о подозрении в совершении трех фактов краж и причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Краматорского отдела полиции.

"53-летнему мужчине, который в декабре прошлого года застрял в решетке квартиры, которую пытался обворовать, объявлено о подозрении в совершении трех фактов краж и причастности к незаконным вооруженным формированиям", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 15 декабря - тогда краматорские работники правоохранительных органов задержали неоднократно осужденного мужчину, который застрял в оконной решетке квартиры, в которую проник.

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Краматорчанин пробрался в жилище своей знакомой, зная, что она находится на лечении в медицинском учреждении. Из "плена" его пришлось освобождать спасателям.

вор


"Мужчина имеет не одну судимость за различные виды преступлений - от краж до разбоя, в местах лишения свободы провел не один десяток лет", - сообщает ведомство.

Имея оперативную информацию, полицейские сразу стали проверять его на причастность к совершению ряда квартирных краж в Краматорске. Данные подтвердились - полицейские доказали совершение мужчиной трех краж.

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"Кроме того, выяснилось, что в 2014 году он вступил в ряды боевиков и месяц осуществлял контрольно-пропускной режим на блокпосте, расположенном неподалеку от перекрестка ул. Совхозной и ул. О.Тихого микрорайона "Станкострой". Мужчина пошел к террористам с надеждой заработать денег и получить убежище - потому что на то время не имел постоянного места жительства", - говорится в сообщении.

Неоднократно судимому краматорчанину было объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса - ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилья), ч.3 ст. 185 (Кража) и ч.2 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
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это мелкое плешивое ХУ+ЛО плохо вело себя в прошлом году)))
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Оно половину своей дурацкой жизни плохо себя вело
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А шо ты ему голову прицепил на чужой торс ? Чи так надо ?
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Що то за мужик у якого дупа ширше плечей. ЗІ Добре, що в кімнаті нема геїв.
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Наоборот хреново что нету . Это чучело воевало на стороне педеросстов . Ничего он теперь на зоне будет популярен )))
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450 депутатов В.Р. заработают как 6 300 врачей !!!!!!! А
нужно ли так их много , больше чем в России и других странах ??? 200 депутатов
с лихвой хватит !!!
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Старый идиот, все по форточкам лазит, сраку разожрал, как якорь, вот и застрял в окне.
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Ну и Савченко со своим ,,законом,, наверное помогла.
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і на рассєї є персонаж, правда він в вікні танка застряв
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Застрявшего в окне вора-рецидивиста, который служил у боевиков, будут судить в Краматорске.
А рецидивистов - прокуроров бриллиантовых когда эта сраная дэржава будет судить ?
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У прокуроров на рабочем месте брюликов нашли 0,01% того что у них есть- с такими бабками никто не сидит. А цього з голим гузном зроблять пітухом прямо на місці злочину.
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Никогда, у нас садят только неугодных либо бомушников, красть миллионами у нас не преступление а нормальный стиль жизни чиновника.
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треба було йог ззаду вжарити, або методом олега ляшко, або утюгом
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так шлюшко, по его собственному признанию, *тільки в рот брав... а отвір залишився незайманий*, гг
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Поймали в форточке и огласили - подозрение!? Значит,если я буду трахать соседку и нас застукает её муж,то он сначала,пока я не кончу,тоже должен меня,только подозревать? Или нада кончить три раза? Юристы,помогите в проблеме.
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Это смотря как рассматривать вопрос-де юре или де факто.
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Якщо Вас застукає її чоловік, то, можливо, закінчити Вам вже не вдасться.
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Та ладно. Не потрапляйте в такі ситуації.
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не имел постоянного места жительства", - говорится в сообщении.Источник: http://censor.net.ua/p425358

проблема закрыта...
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Ахахахахахаххаха.... Пацталом сцуко)))))))))))))))))
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странно что не привязали к этому добробатов...)
может совесть появилась?...)
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...треба було зробити так. щоб тільки половина випала з вікна...
...
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и как он теперь докажет,что сзади никто не зашел??? не поверят.скажут что распечатанный
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Вор-рецидивист, служивший у боевиков, застрял в окне в Краматорске. Оказывается, лишняя хромосома - это не шутка.
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Отожрался кормилец в Лугандона аж жопа не пролазит!
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Вы смеётесь, а ведь в этом фото показана вся суть Лугандона - жопой находятся в рузком мире, а пролезть пожрать пытаются в Украину!

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ну и кому пришла идея его от туда вытаскивать - зима, ночь ну на следуищыи день могли и вырезать кусками - чтоб решётку не портить.
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Спасатели отрезали всё лишнее чтобы освободить оконную решетку.
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жаль что чинуши вот так не застряют когда скиздят бабла в очередной раз
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗастрявшего в окне вора-рецидивиста, который служил у боевиков, будут судить в Краматорске. ФОТО
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