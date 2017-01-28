 Застрявшего в окне вора-рецидивиста, который служил у боевиков, будут судить в Краматорске. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Краматорского отдела полиции."53-летнему мужчине, который в декабре прошлого года застрял в решетке квартиры, которую пытался обворовать, объявлено о подозрении в совершении трех фактов краж и причастности к незаконным вооруженным формированиям", - сказано в сообщении.Отмечается, что инцидент произошел 15 декабря - тогда краматорские работники правоохранительных органов задержали неоднократно осужденного мужчину, который застрял в оконной решетке квартиры, в которую проник.Краматорчанин пробрался в жилище своей знакомой, зная, что она находится на лечении в медицинском учреждении. Из "плена" его пришлось освобождать спасателям.

"Мужчина имеет не одну судимость за различные виды преступлений - от краж до разбоя, в местах лишения свободы провел не один десяток лет", - сообщает ведомство.Имея оперативную информацию, полицейские сразу стали проверять его на причастность к совершению ряда квартирных краж в Краматорске. Данные подтвердились - полицейские доказали совершение мужчиной трех краж."Кроме того, выяснилось, что в 2014 году он вступил в ряды боевиков и месяц осуществлял контрольно-пропускной режим на блокпосте, расположенном неподалеку от перекрестка ул. Совхозной и ул. О.Тихого микрорайона "Станкострой". Мужчина пошел к террористам с надеждой заработать денег и получить убежище - потому что на то время не имел постоянного места жительства", - говорится в сообщении.Неоднократно судимому краматорчанину было объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса - ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилья), ч.3 ст. 185 (Кража) и ч.2 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).