 Артиллеристы ВДВ провели на Житомирщине боевые стрельбы из гаубиц. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ
Практические полевые занятия проходили в сложных погодных условиях: снег, плохая видимость целей, мороз. Это создавало атмосферу реальной боевой обстановки и усложняло задачу.
По словам командира артиллерийского подразделения, боевые стрельбы проходили с целью усовершенствования личным составом практических навыков во время прорыва вражеской штурмовой бронегруппы на огневую позицию или непосредственного встречного боя с противником на марше.
Также в ходе практических занятий артиллеристы-десантники отработали задачи по выверке прицельных устройств, загрузки боекомплекта, устранения неисправностей и задержек при стрельбе. Кроме того, учитывая реальный боевой опыт, каждый член экипажа самоходных гаубиц попробовал себя в качестве командира орудия старшего наводчика, заряжающего и механика-водителя.
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куда смотрит СБУ!!! вся документацыя по Антонову перетекает в мордор
Москва готова обеспечить авиаконструкторов украинского предприятия «Антонов» всем необходимым для работы в России, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, инженеров примут в России, чтобы сохранить школу Антонова
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/28/01/2017/588cb9869a79475e33715494
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