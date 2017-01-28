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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Артиллеристы ВДВ провели на Житомирщине боевые стрельбы из гаубиц. ФОТОрепортаж

На Житомирщине воины артиллерийских подразделений высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины успешно отработали огневые задачи прямой из 152-мм самоходных гаубиц 2С3М "Акация".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ

Практические полевые занятия проходили в сложных погодных условиях: снег, плохая видимость целей, мороз. Это создавало атмосферу реальной боевой обстановки и усложняло задачу.

По словам командира артиллерийского подразделения, боевые стрельбы проходили с целью усовершенствования личным составом практических навыков во время прорыва вражеской штурмовой бронегруппы на огневую позицию или непосредственного встречного боя с противником на марше.

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Также в ходе практических занятий артиллеристы-десантники отработали задачи по выверке прицельных устройств, загрузки боекомплекта, устранения неисправностей и задержек при стрельбе. Кроме того, учитывая реальный боевой опыт, каждый член экипажа самоходных гаубиц попробовал себя в качестве командира орудия старшего наводчика, заряжающего и механика-водителя.

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Боевые стрельбы проводят на дамбасе а не на житомерщине.
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ага. пару эшелонов с углем, и ахметовскую гуманитарку.
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Молодцы ! Тренируйтесь хорошо, скоро вам страну от рашиской нечисти освобождать !
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Лезут то они лезут, но сомневаюсь что их можно сбросить с парашютами, как типовую десантную технику вроде БМД.
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Молодці хлопці, тренуйтесь.... расіянська сволота поруч, їх треба бути знишкодити..... Слава Героям!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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оффтоп
куда смотрит СБУ!!! вся документацыя по Антонову перетекает в мордор
Москва готова обеспечить авиаконструкторов украинского предприятия «Антонов» всем необходимым для работы в России, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, инженеров примут в России, чтобы сохранить школу Антонова

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/28/01/2017/588cb9869a79475e33715494
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАртиллеристы ВДВ провели на Житомирщине боевые стрельбы из гаубиц. ФОТОрепортаж
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