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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:арест (10101) Киев (15950) налоги (2303) налоговая милиция (1055) суд (19952) транспорт (1136)

 Суд в Киеве арестовал незаконно ввезенные в страну квадроциклы и багги стоимостью 8,5 млн грн. ФОТО

Шевченковский районный суд Киева арестовал незаконно ввезенные в страну квадрациклы и багги на 8,5 миллиона гривен, которые были изъяты сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных плательщиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Ранее в ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, были установлены должностные лица трех компаний, которые при ввозе в Украину из Германии, Польши и Италии транспортных средств внесли в документы недостоверные сведения, а именно занизили стоимость ввозимого товара более чем в пять раз. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты таможенных платежей и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 4,5 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачены руководители киевской компании, не заплатившие более 21,1 млн грн налогов

В результате проведенных в складских помещениях трех обысков было обнаружено и изъято 20 квадроциклов и багги без каких-либо подтверждающих документов относительно официального пересечения транспортными средствами границы, на общую сумму около 8,5 миллиона гривен.

гфс багги квадрокоптеры
гфс багги квадрокоптеры

Вчера, 27 января, Шевченковский районный суд Киева арестовал изъятые транспортные средства.

Смотрите также: Налоговики разоблачили предпринимателей, незаконно ввозивших в страну квадроциклы и багги. ФОТОрепортаж

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Хм..так что ТС теперь без хозяев????))
Аааа теперь у ТС новые хазяевааа!)))
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Тепер мусора , ой полыцейські і ФСБшники ,ой СБУшники на полювання будуть їздить
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беры выше,сам чоколядный барон будет ездить на всем этом
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В АТО их отдайте, скоростные группы создать (откошмарили с близкого расстояния и смотались).
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ХЕРЯ там!!! После "ухода" Михи, суды начали чотко работать в паре с Одесской таможней. Завтра эти квадры, появятся по символическим ценам на аукционе зрады
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Обьясняю тебе что те квадроциклы продаются насселению с учетом налога мытного -просто этот налог получила бы фирма которая продает эти квадроциклы а государство осталось бы не с чем а теперь задайся вопросом почему за твои деньги которые ты думаещ что пошли в налог наживается продавец -фирма или тебе плевать на тех социальных которые существуют только за счет поступления налогов -это врачи ,учителя то есть бюджетники.Запомни платиш ты за импортный товар в любом случае в такой цене как поступивший законно -ты здесь абсолютно не выигриваеш-так что подумай хорошенько прежде чем ерунду писать а продадут их по тойже цене какая планировалась -только прибыль у них уменьшется на величину налога за импорт.
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А ты уверен, что "мытный" налог уходит на зп учителям, врачам и бюджетникам????
Наши дни, таможня, растаможка 40 футового контейнера стоит 400 000 - 500 000 тыщ гривен!!! Ты только влупись в эту цифру!!! А сколько таких контейнеров в сутки проходит через наши таможни, один, два или сотни ?!?!?! Эт я к тому, что бабло на растаможку идет не в бюджет (по крайней мере основное), а на дачки, тачки, телок и курорты.
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прикордонникам їх передати чи в армію десантникам чи морпіхам
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А полковникам СБУ на полювання на чому їздить?
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Они для такой нагрузки какую военные испытывают слабенькие и не по мощи а по конструкции -они по восемь часов в день не смогут работать долго -у них моторесурс низкий а вот для соревнований раз в месяц или на прогулку по лесу или по прохождению по плохой дороге раз в неделю или в месяц они как раз подходят -за ними надо больше смотреть чем ездить.
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Держу пари, что они были незаконно ввезены, потому что законно ввезти их через всю эту бюрократию с вымогательством никакой нормальный предприниматель не может. То же самое и про все остальные "незаконные партии" айфонов и т.п.
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А мы говорим плохо живём. Кто из жиру бесится, а кто-то не может свести концы с концами. Вот с кого нужно драть податки.
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Хтось попав нормально на гроші.Жадность фрайєра пагубіла...
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да эта новость была хрен знает когда! цензор крутит по кругу!
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаСуд в Киеве арестовал незаконно ввезенные в страну квадроциклы и багги стоимостью 8,5 млн грн. ФОТО
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