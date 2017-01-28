 Суд в Киеве арестовал незаконно ввезенные в страну квадроциклы и багги стоимостью 8,5 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Ранее в ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, были установлены должностные лица трех компаний, которые при ввозе в Украину из Германии, Польши и Италии транспортных средств внесли в документы недостоверные сведения, а именно занизили стоимость ввозимого товара более чем в пять раз. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты таможенных платежей и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 4,5 миллиона гривен.
В результате проведенных в складских помещениях трех обысков было обнаружено и изъято 20 квадроциклов и багги без каких-либо подтверждающих документов относительно официального пересечения транспортными средствами границы, на общую сумму около 8,5 миллиона гривен.
Вчера, 27 января, Шевченковский районный суд Киева арестовал изъятые транспортные средства.
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Аааа теперь у ТС новые хазяевааа!)))
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мусора, ой полыцейські і ФСБшники,ой СБУшники на полювання будуть їздить
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Наши дни, таможня, растаможка 40 футового контейнера стоит 400 000 - 500 000 тыщ гривен!!! Ты только влупись в эту цифру!!! А сколько таких контейнеров в сутки проходит через наши таможни, один, два или сотни ?!?!?! Эт я к тому, что бабло на растаможку идет не в бюджет (по крайней мере основное), а на дачки, тачки, телок и курорты.
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