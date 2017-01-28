 В оккупированный Симферополь зашла колонна военной техники РФ, - Центр информации о правах человека. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр информации о правах человека.
По информации организации, в колонне было как минимум 5 бронетранспортеров и не менее десятка грузовых машин. Колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проехала по улице Героев Сталинграда через густонаселенный спальный район.
Военных сопровождали машины ГИБДД, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения.
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