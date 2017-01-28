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 Политика Украины, Общество
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 В оккупированный Симферополь зашла колонна военной техники РФ, - Центр информации о правах человека. ФОТОрепортаж

Вечером 27 января в Симферополь (оккупированный Крым) въехала колонна военной техники РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр информации о правах человека.

По информации организации, в колонне было как минимум 5 бронетранспортеров и не менее десятка грузовых машин. Колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проехала по улице Героев Сталинграда через густонаселенный спальный район.

Военных сопровождали машины ГИБДД, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения.

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