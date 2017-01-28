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 Общество
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Все про:боеприпасы (837) Волынь (493) Вторая мировая война (189) оружие (3573) Первая мировая война (12) изъятие (298)

 У жителей Волыни изъяты незарегистрированные охотничьи ружья и арсенал боеприпасов времен мировых войн. ФОТОрепортаж

У жителей приграничных населенных пунктов Волыни изъято незарегистрированное охотничье оружие, а также боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, по постановлениям районных судов было проведено 4 обыска в частных домах.

В Любешевском районе по трем адресам изъяты 2 охотничьих ружья "ИЖ" и "Howa", срезанный ствол к охотничьему ружью, казацкая сабля, оптический прицел и 36 патронов различного калибра.

В Ратневском районе у жителя села Подгорье обнаружили боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн: более 100 снарядов различного калибра, мин и гранат, более 1000 патронов различного калибра, 4 штык-ножа и 2 кг пороха. Как пояснил владелец, это все результаты поисков на местах ведения боев, а хранил он их для коллекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У подпольного "оружейника" из Запорожья изъяли автомат, стреляющие ручки, пистолеты, гранаты и 825 патронов. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

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(Фото Госпогранслужбы)
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Вы у жителей Конче-Заспы оружие изымите !
Там такого старья нет !
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Тому і дозволи є на зброю, що у них не раритети.
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Тому і квіти на грядках не ростут, що їх мастилом поливають.
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От поймали бандита - тварям депутатам ВСЁ можно а быдлу в стойло !!!
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Что б ты и не сомневался, заготовочки для каждого из вас припасены.
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"и 2 кг пороха...хранил он их для коллекции"
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Гы. Мне недавно хозяин дома где я жил на львовщине, показывал нечто подобное. Рассказывал много интересного об истории оружия... Там такого по лесам еще валом. Кстати, стволы в очень недурственном состоянии - стрелял из мосинки и кучность на 120м в габаритах сигаретной пачки
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вот так накрылся сельский музей... А теперь прийдётся переквалифицироваться в рядового копателя янтаря.
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Судя по Княжичам ,хорошие вещи уже стырили у коллекционера! Одно старье выставили! А чтобы не рыпался, пригрозили уголовным делом!
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Вспам'ятався срарррррий анекдот... Дід та Внук на Західній Україні, діалог:

В:- Діду, люди кажуть що у Вас Шмайсер під стріхою захований???
Д:- Внучику, та брешуть, не слухай!!!
В:- Діду, люди кажуть що у ВАС "ТИГР" в стодолі під сіном стоїть??
Д:- Та брешуть як собаки!!!!
В:-Діду, люди кажуть що у ВАС і підводний човен Є!!!
Д:- ОЦЕ ВЖЕ КИЗДЯТЬ ТАК КИЗДЯТЬ!!!!!
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В РАТНОВСКОМ! , если мне память не изменяет. А вообще - что тут такого? "Діду, нащо Ви квіти машиною олією поливаєте? - пропадуть! Квіти - то песте з набоями, он як кулемет заіржавіє - то лихо! То Ви має рацію, діду Василь! Ні, рація - в Миколи, в мене тільки кулемет".
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Пардон - немного клавиши попутал - пора заканчивать общение. Всем пока.
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гниды мусорские заберут без описи, в дальнейшем продадут.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ жителей Волыни изъяты незарегистрированные охотничьи ружья и арсенал боеприпасов времен мировых войн. ФОТОрепортаж
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