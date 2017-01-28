 У жителей Волыни изъяты незарегистрированные охотничьи ружья и арсенал боеприпасов времен мировых войн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, по постановлениям районных судов было проведено 4 обыска в частных домах.
В Любешевском районе по трем адресам изъяты 2 охотничьих ружья "ИЖ" и "Howa", срезанный ствол к охотничьему ружью, казацкая сабля, оптический прицел и 36 патронов различного калибра.
В Ратневском районе у жителя села Подгорье обнаружили боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн: более 100 снарядов различного калибра, мин и гранат, более 1000 патронов различного калибра, 4 штык-ножа и 2 кг пороха. Как пояснил владелец, это все результаты поисков на местах ведения боев, а хранил он их для коллекции.
(Фото Госпогранслужбы)
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Там такого старья нет !
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В:- Діду, люди кажуть що у Вас Шмайсер під стріхою захований???
Д:- Внучику, та брешуть, не слухай!!!
В:- Діду, люди кажуть що у ВАС "ТИГР" в стодолі під сіном стоїть??
Д:- Та брешуть як собаки!!!!
В:-Діду, люди кажуть що у ВАС і підводний човен Є!!!
Д:- ОЦЕ ВЖЕ КИЗДЯТЬ ТАК КИЗДЯТЬ!!!!!
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