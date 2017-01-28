 В Закарпатской области пьяный мужчина устроил стрельбу на автостоянке. ФОТО

Ночью 27 января житель села Заречье Иршавского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из собственного охотничьего ружья на автостоянке в с. Сельце. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.
Сообщение о стрельбе на автостоянке для грузовых автомобилей поступило правоохранителям в ночь на 28-е января. На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа.
23-летний охранник автостоянки сообщил, что около 3 часов ночи неизвестный осуществил два выстрела в сторону вагончика для охраны, в котором он находился.
Полиция установила личность стрелка. Им оказался 27-летний житель с. Заречье, частный предприниматель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хулиган зашел на автостоянку со своей охотничьим ружьем и по неизвестным причинам стал стрелять. Заряд дроби разбил окно на вагончике. К счастью, обошлось без жертв.
По данному факту полиция начала уголовное производство по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Оружие - охотничье ружье 12-го калибра - изъято. Мотивы неадекватного поведения молодого человека выясняют следователи.
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