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Все про:Закарпатье (1251) Нацполиция (5664) стрельба (2140)

 В Закарпатской области пьяный мужчина устроил стрельбу на автостоянке. ФОТО

Полиция задержала хулигана.

Ночью 27 января житель села Заречье Иршавского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из собственного охотничьего ружья на автостоянке в с. Сельце. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Сообщение о стрельбе на автостоянке для грузовых автомобилей поступило правоохранителям в ночь на 28-е января. На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа.

ружье

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23-летний охранник автостоянки сообщил, что около 3 часов ночи неизвестный осуществил два выстрела в сторону вагончика для охраны, в котором он находился.

Полиция установила личность стрелка. Им оказался 27-летний житель с. Заречье, частный предприниматель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хулиган зашел на автостоянку со своей охотничьим ружьем и по неизвестным причинам стал стрелять. Заряд дроби разбил окно на вагончике. К счастью, обошлось без жертв.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Оружие - охотничье ружье 12-го калибра - изъято. Мотивы неадекватного поведения молодого человека выясняют следователи.
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Тут обсуждать безопаснее, чем новость о Тимошенко. Кацахол, ты где? Давай про короткоствол или вообще просто постреляем!
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А що тут обговорювати. Рушниця певно незареєстрована була. Мрійники про короткоствол кажуть що з легальною зброєю на злочин ніхто не піде.
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Так то был Йовбак - не забыли еще такого "добровольного помощника полиции"?
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І цього колись забудуть. Як Вадіма Тітушко.
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НЕ, "Титушок" - то надолго. клеймо.Хотя лучше забыть их и не вспоминать за ненадобностью - тут согласен.
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Я не про явище-про конкретну людину. А ці терміни ще довго будуть примінятися-на жаль.
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В любом обществе есть "здоровый процент" 3/14дорасов...
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Нічого скоро молода капуста підросте,зароблять грошей і відкуплять,сидіти не буде
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Вопрос предоставляения гражданам огнестрелов уже не стоит, огнестрелы уже к граждан на руках. Возникает вопрос, а что делать тем, у кого его нет?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Закарпатской области пьяный мужчина устроил стрельбу на автостоянке. ФОТО
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