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Все про:банки (1451) Луцк (310) ограбление (1106) стрельба (2140)

 В Луцке полицейские со стрельбой задержали грабителей банка. ФОТО

Двое мужчин пытались ограбить банк.

В Луцке правоохранители со стрельбой задержали вооруженных злоумышленников, пытавшихся ограбить банк. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

Как сообщается, сигнал "Тревога " из отделения одного из банков на бульваре Дружбы народов в Луцке поступил на пульт центра технической охраны управления полиции охраны в Волынской области в 5 часов утра.

За несколько минут на место прибыл экипаж группы задержания УПО. Правоохранители заметили, что в тамбуре банка находятся двое мужчин в масках.

При попытке задержания злоумышленников те начали стрелять по полицейским и угрожали взорвать гранату, как оказалось впоследствии - не боевую.

луцк
Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-руководители банка вывели в офшоры 53 млн долларов, - Нацполиция

луцк
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Для задержания злоумышленников сотрудникам Управления полиции охраны пришлось применить табельное огнестрельное оружие. Задержании получили ранения ног и под охраной доставлены в больницу. Никто из правоохранителей не пострадал.

Задержанными оказались 19-летний и 22-летний жители Луцкого района. К слову, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как выяснилось, злоумышленники повредили банкомат, который находится в тамбуре отделения банка, и пытались похитить из него деньги.

По данному факту следователи Луцкого отделения полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.
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патаму чта безработица , а комуналка дорогая .
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А как там массовое производство говенных петухов на рабсосии? Уже налажено?
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колени надо было прострелить. На каталке потом не пограбят уже банки.
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Так это ограбление банкомата , а не банка
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Банкоматы того же банка , находились внутри !
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Стреляют по полицейским!!! Угрожают гранатой!!! И их при этом полиция не валит наглухо...!!!!!писец!!!!
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Если есть возможность не валить, зачем же валить.
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Прочитал новость - выглянул в окно, а там - памятник милиционерам, которые погибли на боевом посту...."Мочить, и никаких гвоздей" - и не говорите, что я злой. И именно так - для начала - по ногам...ну, как учили.
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а в конце 2013 года все хотели мочить милиционеров... милиционеры поменялись? )
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Грабителей банков? Лерку-облигацию по кликухе Лучший банкир с бандой повязали шоле?
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Ну вот что в бОшках дурных находится, когда в 5 утра лезут в гарантированно охраняемый банкомат? Ваш дом - тюрьма, в таком случае...
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Лугандоновские залетные видно.
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Селяни з луцького району. Там така гопота відморожена
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как чей? ) Леркин! ) у нас все банки в стране Леркины )
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Полицейские действовали правильно.Молодцы!
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Я живу за 100 метрів від того місця - там у тамбурі входу банкомат, а далі, в приміщенні в одній половині відділення банку, а в другій салон. Вхід до банку і салону спільний
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Земляк, я з Красного, працювала колись на підшипниковому.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Луцке полицейские со стрельбой задержали грабителей банка. ФОТО
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