 В Луцке полицейские со стрельбой задержали грабителей банка. ФОТО

В Луцке правоохранители со стрельбой задержали вооруженных злоумышленников, пытавшихся ограбить банк. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.
Как сообщается, сигнал "Тревога " из отделения одного из банков на бульваре Дружбы народов в Луцке поступил на пульт центра технической охраны управления полиции охраны в Волынской области в 5 часов утра.
За несколько минут на место прибыл экипаж группы задержания УПО. Правоохранители заметили, что в тамбуре банка находятся двое мужчин в масках.
При попытке задержания злоумышленников те начали стрелять по полицейским и угрожали взорвать гранату, как оказалось впоследствии - не боевую.
Для задержания злоумышленников сотрудникам Управления полиции охраны пришлось применить табельное огнестрельное оружие. Задержании получили ранения ног и под охраной доставлены в больницу. Никто из правоохранителей не пострадал.
Задержанными оказались 19-летний и 22-летний жители Луцкого района. К слову, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Как выяснилось, злоумышленники повредили банкомат, который находится в тамбуре отделения банка, и пытались похитить из него деньги.
По данному факту следователи Луцкого отделения полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.
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чей он?
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