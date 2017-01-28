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 Легковушка с иностранными номерами сгорела в Киеве. ФОТО

В столице сгорел легковой автомобиль с иностранными номерными знаками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, в Святошинское управления полиции обратился мужчина с заявлением о том, что его автомобиль сгорел. Правоохранители установили, что машина с иностранными номерными знаками была припаркована возле дома.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дорогой внедорожник сгорел на столичной улице. ФОТОрепортаж

пожарпожар

(Фото полиции Киева)
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Та не спрятал же вовремя.Думал,шо его тут любят...
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В ЕС надо платить за его утилизацию. А тут привёз в Украину, и концы в воду...
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А может он сам загорелся, ну скажем что-то с проводкой ?
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А возможно и ГБО. Старые бензиновые БМВ оч прожорливые
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Ну и новость ????? В Ужгороде дом сгорел три часа от от попадания из гранотомета, так мелочь, а здесь целая легковушка сгорела. Гы, гы, гы.........
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КРУТО!!! Очень нужная информация. Цензор! Опубликуйте плиз еще одну важную новость!!! У меня во дворе какаято падла насрала под парадняком!
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это был Порошенко,он как Обама ссал в подьезды русским,так и здесь Порошенко делает на зло всем украинцам
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Доблокировался нищеброд не растаможенный
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Сгорела машина с иностранными номерами???, туда ей и дорога.... Все законопослушные граждане платят налоги за авто, которые идут на пенсионеров, медицину, армию..., а некоторые хитрожопые барыги, нас и наше государство хотят обдурить и ограбить, поэтому действия народных мстителей очень и очень своевременные и нужные, неплохо было бы даже создать фонд в их поддержку.
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платят налоги терпилы,которые терпят все блядские выходки властей.
авто стоит в Германии 18.5 тыс евро,после растаможки у нас стоило 44.500долларов!!(два года назад,сейчас стоит около 32 тыс долл)--это ты называешь налогами????
почему я на свои заработанные деньги, с которых уплачены все налоги,не могу купить нормальную машину по нормальной цене?? а не платить обдиралово по придуманным каким то держимордой привластной расценкам? двойная цена--это налоги,по твоему?? или китайский автопром--тоже достойные машины,продающиеся у нас по цене немцев да японцев?
или 3600 авто,собранные на наших автозаводах в 2016 году--это наш автопроизводитель,которого надобно защищать подобными налогами,как нам все это время втирали??
ты бы лучше создал фонд в поддержку поджигателей шикарных авто да поместий нынешней привластной шоблы,жирующей за счет бюджета,тех же судей да прокуроров,на свои "зарплаты"выстроивших особняки стоимостью в несколько миллионов долларов каждый.
нет,оно бл..ть тешится и готово мочить такого же нищеброда,как и сам!! охренеть.
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петр демчук, для особо обозленных и одаренных объясняю - условия налогообложения в государстве должны для всех быть одинаковые(судьи и прокуроры не есть предмет статьи, хотя с вами по отношению их согласен), преференций барыгам не должно быть никаких, жду когда Рада примет Закон по которому авто с иностранными номерами будут платить по 10 евро в день за пребывание и по 5 евро в день экологического сбора и пусть ездят себе годами... а замешивать винигрет из собственных проблем и ущербности можете на кухне подкрепив стаканом самогона...
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Панас-ты нацик долбаный,а если человек из-за границы в отпуск приехал,давай палить всех кто на иностранных номерах? Не место таким чуханам в Европе как ты,жаль только что нормальные люди страдают из-за таких как ты.
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мавр14 - ты дурак или прикидываешься? а если в жопе у тебя грибы, то и в лес тебе ходить незачем....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛегковушка с иностранными номерами сгорела в Киеве. ФОТО
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