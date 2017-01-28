 Легковушка с иностранными номерами сгорела в Киеве. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, в Святошинское управления полиции обратился мужчина с заявлением о том, что его автомобиль сгорел. Правоохранители установили, что машина с иностранными номерными знаками была припаркована возле дома.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
(Фото полиции Киева)
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авто стоит в Германии 18.5 тыс евро,после растаможки у нас стоило 44.500долларов!!(два года назад,сейчас стоит около 32 тыс долл)--это ты называешь налогами????
почему я на свои заработанные деньги, с которых уплачены все налоги,не могу купить нормальную машину по нормальной цене?? а не платить обдиралово по придуманным каким то держимордой привластной расценкам? двойная цена--это налоги,по твоему?? или китайский автопром--тоже достойные машины,продающиеся у нас по цене немцев да японцев?
или 3600 авто,собранные на наших автозаводах в 2016 году--это наш автопроизводитель,которого надобно защищать подобными налогами,как нам все это время втирали??
ты бы лучше создал фонд в поддержку поджигателей шикарных авто да поместий нынешней привластной шоблы,жирующей за счет бюджета,тех же судей да прокуроров,на свои "зарплаты"выстроивших особняки стоимостью в несколько миллионов долларов каждый.
нет,оно бл..ть тешится и готово мочить такого же нищеброда,как и сам!! охренеть.
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