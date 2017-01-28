 Задержаны трое граждан Украины, пытавшиеся вывезти в Россию устройство для военных самолетов. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в ходе проверки одного из вагонов поезда Кишинев - Москва в сумках с товарами, которые везли в Россию трое граждан Украины, правоохранители обнаружили радионавигационное устройство.
Оно используется в бортовых системах военных самолетов. Устройство предназначено для непрерывного измерения скорости и угла сноса воздушного судна.
(Фото Госпогранслужбы)
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