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 Задержаны трое граждан Украины, пытавшиеся вывезти в Россию устройство для военных самолетов. ФОТО

В железнодорожном пункте контроля "Хутор-Михайловский" на границе с Россией пограничники совместно с сотрудниками СБУ и таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу устройства военного назначения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в ходе проверки одного из вагонов поезда Кишинев - Москва в сумках с товарами, которые везли в Россию трое граждан Украины, правоохранители обнаружили радионавигационное устройство.

Оно используется в бортовых системах военных самолетов. Устройство предназначено для непрерывного измерения скорости и угла сноса воздушного судна.

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прибор устройство

(Фото Госпогранслужбы)
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Где СМЕРШ? Расстрелять прямо там, на Хуторе, у вагонов!!! И показать на всю страну. У нас война или где?
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СМЕРШ у минулому, як і ростріли без суду та слідства. І мені не кортить у те минуле.
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Повесить тварей и предателей ! Одни жизнь отдают за свою страну , а эта мразь наживается ! Слов нет!
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Не шумите...причин их задержания у сбу опять нет...как и того кацапа с медалькой за крызм....а вот есэли бы они были из добробатов как тот грузин уже сидели бы....
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Сколько гнилья оказалось в нашей стране... СБУ респект!
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КАК ИНЖЕРЫ ВПК У НАС ВГОРУ ПОШЛИ! УЖЕ ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ О ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КОНТРАБАНДЕ ЗА ПОЛ-ДНЯ
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗадержаны трое граждан Украины, пытавшиеся вывезти в Россию устройство для военных самолетов. ФОТО
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