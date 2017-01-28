 Львовские предприниматели пытались продать кустарный комплекс мониторинга спутниковой информации, - СБУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, бизнесмены, используя разработки научно-исследовательских институтов, создали комплекс для перехвата данных, передаваемых по спутниковым каналам связи. "Товар" дельцы планировали продать за границу под видом продукции, не относящейся к специальной технике, предназначенной для негласного получения информации.
Во время обыска в офисе коммерческой структуры сотрудники спецслужбы обнаружили специальную технику и изъяли документацию, которая доказывает намерения руководства фирмы нелегально реализовать продукцию. Открыто уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).
(Фото СБУ)
51 0
При продаже боеприпасов на Сумщине задержано два человека. Изъято 6 гранат, более тысячи патронов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(4)
Экс-глава Обуховской РГА и его заместитель получили по 4 года тюрьмы за незаконную продажу двух островов в 2008 году(27)
Трамп откажется от своего бизнеса, но не продаст, - юрист новоизбранного президента США Диллон (исправлено)(289)
Власенко продал зятю Тимошенко земельный участок за 7,5 млн. ДОКУМЕНТ(146)
Офицер СБУ разоблачил показания Геращенко(0)
Руководители оборонного предприятия в Запорожской области распродали имущество на 1,5 млн долларов, - СБУ(23)
"Приватбанк" могут выставить на продажу уже через полгода, - Данилюк(202)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума