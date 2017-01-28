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Все про:Львов (3243) продажа (397) СБУ (13106) спутник (100) спецсредства (19)

 Львовские предприниматели пытались продать кустарный комплекс мониторинга спутниковой информации, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли попытку продажи львовской коммерческой структурой комплекса мониторинга спутниковой связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, бизнесмены, используя разработки научно-исследовательских институтов, создали комплекс для перехвата данных, передаваемых по спутниковым каналам связи. "Товар" дельцы планировали продать за границу под видом продукции, не относящейся к специальной технике, предназначенной для негласного получения информации.

Во время обыска в офисе коммерческой структуры сотрудники спецслужбы обнаружили специальную технику и изъяли документацию, которая доказывает намерения руководства фирмы нелегально реализовать продукцию. Открыто уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).

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(Фото СБУ)
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Цензор.НЕТФотоОбществоЛьвовские предприниматели пытались продать кустарный комплекс мониторинга спутниковой информации, - СБУ. ФОТО
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