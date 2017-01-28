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Все про:Киев (15946) конвертцентр (274) ГФС (2295)

 Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 530 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В столице сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 530 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В свою очередь подконтрольные злоумышленникам компании формировали собственный незаконный налоговый кредит за счет предприятий - импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы передавались заказчикам незаконных операций.

гфсгфс


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В настоящее время уже установлены крупнейшие предприятия - выгодополучатели указанной схемы.

Общий оборот проконвертированных таким образом денег составил более 530 миллионов гривен. Сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 88 миллионов.

В результате проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков было обнаружено и изъято 100 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, которые подтверждают ведение незаконной деятельности.
Следственные действия продолжаются.
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