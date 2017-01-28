 Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 530 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В свою очередь подконтрольные злоумышленникам компании формировали собственный незаконный налоговый кредит за счет предприятий - импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы передавались заказчикам незаконных операций.
В настоящее время уже установлены крупнейшие предприятия - выгодополучатели указанной схемы.
Общий оборот проконвертированных таким образом денег составил более 530 миллионов гривен. Сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 88 миллионов.
В результате проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков было обнаружено и изъято 100 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, которые подтверждают ведение незаконной деятельности.
Следственные действия продолжаются.
98 2
Налоговики в Киеве разоблачили руководителей лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертаторов. ФОТОрепортаж(5)
Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 136 млн грн. ФОТОрепортаж(3)
В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 180 миллионов гривен. ФОТОрепортаж(6)
Конвертцентр, обналичивавший деньги агропредприятий, выявили в Николаеве. ФОТО(3)
Столичные спасатели два часа тушили склады на проспекте Бандеры. ФОТО(0)
Налоговики в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 270 млн грн(12)
Налоговики разоблачили центр минимизации, с помощью которого расхищались бюджетные средства: арестован один из его организаторов. ФОТОрепортаж (обновлено)(9)
Ответить
Ответить