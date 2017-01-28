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 "Добровольческие батальоны заложили идеологию развития сильной патриотической независимой страны", - Турчинов на презентации книги "Добробаты". ФОТОрепортаж

Добровольческие батальоны заложили идеологию развития сильной независимой Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов во время презентации книги "Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну" сегодня в Киеве.

Он напомнил, что добробаты вместе с подразделениями Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины в 2014 году первыми приняли бой, не только остановив врага, но и отбросив его на сотни километров назад.

Турчинов отметил, что именно благодаря добровольцами страна выиграла время, "чтобы создать настоящую армию, боевую Национальную гвардию, действенный оборонно-промышленный комплекс, получить реальное оружие". "Именно благодаря вам - тем, кто первыми пошли и стали в проломе за свою страну, - мы доказали, что Украина была, есть и будет, что Украина может себя защитить, даже когда ни патрона наши партнеры нам не дали", - сказал секретарь СНБО.

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По словам Турчинова, в 2014 году "мы начинали с добровольческих батальонов, а сейчас имеем добровольческую национальную армию, добровольческую Национальную гвардию и другие добровольческие силовые подразделения".

"Добровольческие батальоны заложили идеологию развития сильной патриотической независимой страны, которая способна себя защищать, которая способна побеждать", - подытожил секретарь СНБО Украины.


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(Фото пресс-службы Александра Турчинова)
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Дмитро Снєгирьов в эфире 112 основательно и с базой порвал в пух и прах противников блокады Донбасса.

https://t.co/RHJL9U5yQ1
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бла-бла-бла..
на деле - национальное меньшинство вальсманов - проводит геноцид украинцев в Украине...
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Так он особо и не прятался. Всегда где-нибудь сверху торчит..
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Зато от соевых классную благодарность получили.
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На первой фотке чмо-Пашинский крадется... . А должен в тюрьме уже срок мотать...
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Убили Сашка,Лисовика,лидера чеченских патриотов(в угоду путлеру),хотели выдать ему же,грузина...Но обосрались гнева народного и Саакашвили. И еще ,что то мямлят за добробаты...
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"Грустный клоун" - так можно охарактеризовать вчерашнее "выступление" Турчинова. Начиная от "материковой Украины", словно у нас есть обжитые острова, и кончая "80 тысячной армией" все является настолько комичным, что говоря о "десятилетней агентуре" Кремля и "подрыве обороноспособности" хотелось всхлипнуть от такой трагедии страны и жалости к ее "защитникам" на Печерский холмах. Ах- ах! И в то же время зная о масштабах расхищений в военном секторе, продаже "за бугор" целых комплексов системы огня и обороны, "порезке", по указаниям и контролю Госдепартамента США, стратегического ракетного вооружения и самолетов возникает вопрос: Где Был Ты, Турок? Не ты ли занимал верховных посты, начиная с 2005 года, не ты ли знал обо всем, не ты ли мог пресечь или бить в набат, не ты ли молчал, не ты ли имел корысть в продаже страны,не ты ли ее продавал, не ты ли виновен в начале войны??? Никто не забыт, Ничто не забыто!
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Пастор кстати,единственный из верхушки,кто был ранен на Майдане.Хоть и легко,но можно представить,как хранили свои фейсы остальные кролеги.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Добровольческие батальоны заложили идеологию развития сильной патриотической независимой страны", - Турчинов на презентации книги "Добробаты". ФОТОрепортаж
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