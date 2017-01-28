 "Добровольческие батальоны заложили идеологию развития сильной патриотической независимой страны", - Турчинов на презентации книги "Добробаты". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов во время презентации книги "Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну" сегодня в Киеве.
Он напомнил, что добробаты вместе с подразделениями Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины в 2014 году первыми приняли бой, не только остановив врага, но и отбросив его на сотни километров назад.
Турчинов отметил, что именно благодаря добровольцами страна выиграла время, "чтобы создать настоящую армию, боевую Национальную гвардию, действенный оборонно-промышленный комплекс, получить реальное оружие". "Именно благодаря вам - тем, кто первыми пошли и стали в проломе за свою страну, - мы доказали, что Украина была, есть и будет, что Украина может себя защитить, даже когда ни патрона наши партнеры нам не дали", - сказал секретарь СНБО.
По словам Турчинова, в 2014 году "мы начинали с добровольческих батальонов, а сейчас имеем добровольческую национальную армию, добровольческую Национальную гвардию и другие добровольческие силовые подразделения".
"Добровольческие батальоны заложили идеологию развития сильной патриотической независимой страны, которая способна себя защищать, которая способна побеждать", - подытожил секретарь СНБО Украины.
(Фото пресс-службы Александра Турчинова)
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на деле - национальное меньшинство вальсманов - проводит геноцид украинцев в Украине...
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https://www.youtube.com/watch?v=ydOyx2WAwf0
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