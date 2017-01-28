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 Добровольческие батальоны - основа сильной независимой страны, - презентация книги "Добробаты". ФОТОрепортаж

Добровольческие батальоны заложили идеологию развития сильной независимой Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов во время презентации книги "Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну" сегодня в Киеве.

Он напомнил, что добробаты вместе с подразделениями Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины в 2014 году первыми приняли бой, не только остановив врага, но и отбросив его на сотни километров назад.

Турчинов отметил, что именно благодаря добровольцами страна выиграла время, "чтобы создать настоящую армию, боевую Национальную гвардию, действенный оборонно-промышленный комплекс, получить реальное оружие". "Именно благодаря вам - тем, кто первыми пошли и стали в проломе за свою страну, - мы доказали, что Украина была, есть и будет, что Украина может себя защитить, даже когда ни патрона наши партнеры нам не дали", - сказал секретарь СНБО.

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По словам Турчинова, в 2014 году "мы начинали с добровольческих батальонов, а сейчас имеем добровольческую национальную армию, добровольческую Национальную гвардию и другие добровольческие силовые подразделения".

"Добровольческие батальоны заложили идеологию развития сильной патриотической независимой страны, которая способна себя защищать, которая способна побеждать", - подытожил секретарь СНБО Украины.


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(Фото пресс-службы Александра Турчинова)
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В Киев из Донецка приехала сепаратистка и пытается попасть во власть: опубликованы фото 26 января, 07:43
В Киев из Донецка приехала сепаратистка и пытается попасть во власть: опубликованы фото Юлия Малькина. Фото: Facebook Соцсети взбудоражила сепаратистка Юлия Малькина, которая приехала из оккупированного Донецка в Киев и теперь является одним из кандидатов в общественный совет министерства по оккупированным территориям. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook журналиста Виталия Овчаренко. Отметим, что Малькина - уроженка Киева, однако с началом войны на Донбассе уехала жить в оккупированный Донецк. Ныне она вернулась в столицу и хочет войти в общественный совет в ведомстве Черныша. "Как говорит классик, знакомьтесь. Юлия Малькина. Сторонница российской оккупации. Полтора года с начала войны жила в Донецке и прославляла российскую оккупацию... Теперь живет в Киеве. Участвует в работе "Института мира". Агитирует нас за мир, так сказать. 83 номер кандидатов на общественный совет министерства с оккупированных территорий", - написал Овчаренко. Читайте также: Бегство одиозного сепаратиста из Украины: появились громкие подробности "Черт побери, сепары тупо приезжают в Киев и начинают залезать в наши министерства. Что происходит?", - эмоционально добавил он.
Источник: https://news.online.ua/766092/v-kiev-iz-donetska-priehala-separatistka-i-pytaetsya-popast-vo-vlast-opublikovany-foto/
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Цензор.НЕТФотоОбществоДобровольческие батальоны - основа сильной независимой страны, - презентация книги "Добробаты". ФОТОрепортаж
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