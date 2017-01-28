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Все про:налоговая (719) налоговая милиция (1053) сигареты (500) ГФС (2293)

 Около границы с Румынией налоговики изъяли сигарет на полмиллиона гривен. ФОТО

Налоговики изъяли 20 тысяч пачек сигарет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Черновицкой области сотрудники налоговой милиции пресекли попытку незаконной переправки партии сигарет в Румынию.

В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что на территории области в непосредственной близости от государственной границы находится место незаконного хранения и накопления табачных изделий.


сигареты

сигареты
В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято почти 20 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога стоимостью почти полмиллиона гривен. В дальнейшем указанные табачные изделия планировалось незаконным путем переправить на территорию Румынии.

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Поверка продолжается.

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А весь Львів знає місце безпосереднього виробництва цих сигарет- Винниківська табачна фабрика, що належить баризі козловському. Москаль про це вже місяці говорить, але в падли сильні плечі в Києві- колишній риг, а зараз депутат від БПП. На прикладі цього нувориша можна показати еволюцію впливу грошей на свідомість людини.
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А у мене інше припущення -ці сигарети виготовленні на територіях лугандона
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОколо границы с Румынией налоговики изъяли сигарет на полмиллиона гривен. ФОТО
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