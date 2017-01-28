 Около границы с Румынией налоговики изъяли сигарет на полмиллиона гривен. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В Черновицкой области сотрудники налоговой милиции пресекли попытку незаконной переправки партии сигарет в Румынию.
В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что на территории области в непосредственной близости от государственной границы находится место незаконного хранения и накопления табачных изделий.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято почти 20 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога стоимостью почти полмиллиона гривен. В дальнейшем указанные табачные изделия планировалось незаконным путем переправить на территорию Румынии.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Поверка продолжается.
385 2
20 мобильных групп "Черной сотни" работают сегодня на таможне, - глава Межведомственного целевого центра Власов(17)
Некоторые сотрудники прокуратуры оперативно открывают дела против представителей мобильных групп по заявлениям контрабандистов, - руководитель "Черной сотни" Власов(15)
Налоговики на Донетчине изъяли сигарет на 1 млн грн, которые везли с оккупированной территории в поезде с углем. ФОТОрепортаж(12)
Сотрудница налоговой на Харьковщине попалась на взятке в 20 тысяч, - СБУ. ФОТО(9)
Аграрии: Тернопольские налоговики встали на сторону рейдеров(0)
Налоговики на Одесчине задержали незаконную партию сигарет из России. ФОТОрепортаж(8)
Внутренняя безопасность ГФС в 2016 году открыла 97 уголовных производств по фактам взяточничества сотрудников(15)
Ответить
Ответить