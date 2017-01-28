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 Президент поздравил украинку Марту Костюк с победой на Australian Open. ФОТО

Марта Костюк стала сильнейшей среди юниоров

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинка Марта Костюк стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. Удивительно, но наша спортсменка является одной из самых младших участников турнира, била соперниц и на 3 года старше, а в финале одолела швейцарку Ребеку Масарову - 7:5, 1:6, 6:4. Спортсменку уже успел поздравить ПрезидентПетр Порошенко на своей странице в Фейсбук.

"Да! Украинка впервые в истории стала чемпионкой юниорского Australian Open! Искренние поздравления нашей 14-летней теннисистке - Марте Костюк, - написал Президент, - Желаю новых больших побед!"

теннис

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А в Украине-одесситки,хотя киевлянки тоже ничего !
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Одесса, Киев хороши, но Днепр самые лучшие.
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Представилася людина форуму. Які питання?
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Брежнев, находясь в состоянии клинической смерти, рассылал поздравления трудовым коллективам в связи с их трудовыми победами...
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Победительнице в качестве государственной награды будет предоставлен кредит за жилищно-коммунальные услуги
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Молодчина Марта . Смотрел матч , играла действительно здорово . Швейцарка намного мощнее Марты но всё равно поделать ничего с ней не смогла .!! Восходящая " звезда " украинского , да и наверное мирового тенниса . БРАВО !!! .
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Цензор, а можно сообщение о нашей победительнице без упоминания пеци?
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Нее, без Пэци низзя, кому ж тогда лизнуть?
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при чем здесь диабетик? это что каким либо образом должно оскорбительно восприниматься?
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Цензор.НЕТФотоСпортПрезидент поздравил украинку Марту Костюк с победой на Australian Open. ФОТО
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