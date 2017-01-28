 Президент поздравил украинку Марту Костюк с победой на Australian Open. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинка Марта Костюк стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. Удивительно, но наша спортсменка является одной из самых младших участников турнира, била соперниц и на 3 года старше, а в финале одолела швейцарку Ребеку Масарову - 7:5, 1:6, 6:4. Спортсменку уже успел поздравить ПрезидентПетр Порошенко на своей странице в Фейсбук.
"Да! Украинка впервые в истории стала чемпионкой юниорского Australian Open! Искренние поздравления нашей 14-летней теннисистке - Марте Костюк, - написал Президент, - Желаю новых больших побед!"
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НАФИГ МАРТЕ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ,ДАЙ БАБОК НА ЕДУ И ОТОПЛЕНЬЕ
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