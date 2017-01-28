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 В МВД презентовали дополненное издание книги "Добробаты". ФОТОрепортаж

На презентации присутствовали Министр внутренних дел, глава СНБО и спикер ВР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

27 января, в Министерстве внутренних дел Украины состоялась презентация дополненной и расширенной версии книги "Добробаты", созданной группой экспертов и журналистов. Издание представил министр внутренних дел Арсен Аваков, который вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым и спикером Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразили искреннюю благодарность присутствующим на мероприятии добровольцам.

добробаты

Глава МВД упомянул, что после ряда катастрофических событий на фронте было решено обратиться к местным общинам областей и активистов Майдана с призывом встать на защиту Родины.
"Мы пошли на эти шаги. А каждый из вас принял для себя решение и откликнулся. Это очень важный момент ", - сказал Арсен Аваков.

Александр Турчинов отметил, что Российская Федерация начала агрессию хорошо зная состояние всех официальных военных формирований, оборонный потенциал которых системно уничтожался на протяжении десятков лет.
"Министерство обороны доложило, что максимально может выставить не более двух батальонных тактических групп. В таких условиях мы начинали борьбу ", - сообщил секретарь СНБО Украины.

добробаты


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Чтобы встретить врага, надо было перебрасывать силы на наиболее важные направления - Киевский, Харьковский, Сумской и тому подобное. Однако, на создание регулярных армейских сил требовалось время и ресурсы.
"И те, кто пошел первыми, чтобы остановить это нашествие, отбросить врага и начать очищать свою страну - добробаты - тогда смогли остановить российские войска", - отметил Александр Турчинов.

Именно благодаря этому, добавил он, на тот момент удалось создать силовой блок и подавить сепаратистские мятежи.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий также отметил, что добровольческий движение сыграло определяющую роль в тот период, взяв свое начало на Майдане.
"К самообороны Майдана тогда становились учителя, врачи айтишникы и студенты. Затем они поехали на дальние баррикады - под Дебальцево, Станица Луганская, Донецк, чтобы там защищать украинскую государственность ", - сказал Председатель Верховной Рады Украины.

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Именно добробаты, подчеркнул он, стали идеологической основой нынешней украинской армии.

Проект "Добробаты" - это хроника истории движения и одновременно размышления над его природой. В книге раскрывается сущность движения добровольческих батальонов и его истоки. Авторы дают возможность читателю задуматься над вопросом: какой же была роль добровольцев во время важнейших этапов битвы Украина против гибридного агрессора. Создание добробатов, их боевой путь, современное состояние и роль в будущем основательно исследуются в издании и заставляют читателя задуматься над собственной ролью в жизни страны.
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Невідоме про Донбас: історія, яку варто знати // Част.1
https://www.youtube.com/watch?v=UIj-43L2Zl8
Невідоме про Донбас: історія, яку варто знати // Част.2
https://www.youtube.com/watch?v=jHPB6Ub4LIE
Невідоме про Донбас: історія, яку варто знати // Част.3
https://www.youtube.com/watch?v=3ZE4ItDCmMc
Невідоме про Донбас: історія, яку варто знати // Част.4
https://www.youtube.com/watch?v=GIjiw_VMw3g

Опубликовано: 26 янв. 2017 г.
http://www.5.ua |
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пусть собаков издаст книгу добровольцы которых посадил авакян и мусарня -история унчтожения добробатов вальцманом трупчиновым сабаковым
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это те мудаки которые добробатовцев ловят и сажают? ох и твари
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Сажают и ловят уголовников. Если человек участовал в АТО - это не дает ему никакого иммунитета от закона. Нарушает - пусть сидит.
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о да ,по закону савченко сколько скотов отпустили?
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Убили Сашко Билого,Лисовика,загнали добробаты в котлы.А когда опасность для подонков от добробатов миновала,разыгрывают дурачков.Пользуясь тем ,что мертвецы не могут задушить за ложь....
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Сашко Билый был просто бандит. Не надо делать героев из обычных бандитов. Не будьте как русские, прославляющие моторыл и прочих.
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Как и все добробаты.,.

Ты случайно не подстилка замминистра Аваковская?
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Я не знаю кто Сашко на самом деле.Как и ты.Но он был за интересы украинцев и против сегоднешних барыг.И если сравнивать его с вором парашенко,то он просто ангел.
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НФ пытается поднять не поднимаемый рейтинг. А то, что сделали добробаты в 2014 году, пока их не начали щемить согласно минским договорнякам- это подвиг. Именно эти люди встали на защиту нашей Украины, именно они больше всех пролили свою кровь в боях.
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Добробаты - это Герои Украины, в отличие от авакянов, поросенок, шмурдяков, мусорни, которые на подмахе у продажной власти..
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Это рюкзанчик составил список против кого дела открывать будет? Ну чтоб не забыть
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армяшка ненавидит Украину, и с удовольствием ее грабит и сажает Патриотов Украины..
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Те самые добробаты, которые героически блокируют вагоны с углём чтоли? Герои...
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вот что эта власть умеет - так это пздеть красиво.
Куда там Януковичу с Азаровым.
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...цікаво...книга про рюкзаки та програні гроші вже друкує цей "єксперд"...?

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Какой пафосный Аваков. Прямо Ленин в октябре.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ МВД презентовали дополненное издание книги "Добробаты". ФОТОрепортаж
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