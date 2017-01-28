 В МВД презентовали дополненное издание книги "Добробаты". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД 27 января, в Министерстве внутренних дел Украины состоялась презентация дополненной и расширенной версии книги "Добробаты", созданной группой экспертов и журналистов. Издание представил министр внутренних дел Арсен Аваков, который вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым и спикером Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразили искреннюю благодарность присутствующим на мероприятии добровольцам.

Глава МВД упомянул, что после ряда катастрофических событий на фронте было решено обратиться к местным общинам областей и активистов Майдана с призывом встать на защиту Родины."Мы пошли на эти шаги. А каждый из вас принял для себя решение и откликнулся. Это очень важный момент ", - сказал Арсен Аваков.Александр Турчинов отметил, что Российская Федерация начала агрессию хорошо зная состояние всех официальных военных формирований, оборонный потенциал которых системно уничтожался на протяжении десятков лет."Министерство обороны доложило, что максимально может выставить не более двух батальонных тактических групп. В таких условиях мы начинали борьбу ", - сообщил секретарь СНБО Украины.

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Чтобы встретить врага, надо было перебрасывать силы на наиболее важные направления - Киевский, Харьковский, Сумской и тому подобное. Однако, на создание регулярных армейских сил требовалось время и ресурсы."И те, кто пошел первыми, чтобы остановить это нашествие, отбросить врага и начать очищать свою страну - добробаты - тогда смогли остановить российские войска", - отметил Александр Турчинов.Именно благодаря этому, добавил он, на тот момент удалось создать силовой блок и подавить сепаратистские мятежи.Спикер Верховной Рады Андрей Парубий также отметил, что добровольческий движение сыграло определяющую роль в тот период, взяв свое начало на Майдане."К самообороны Майдана тогда становились учителя, врачи айтишникы и студенты. Затем они поехали на дальние баррикады - под Дебальцево, Станица Луганская, Донецк, чтобы там защищать украинскую государственность ", - сказал Председатель Верховной Рады Украины.Именно добробаты, подчеркнул он, стали идеологической основой нынешней украинской армии.Проект "Добробаты" - это хроника истории движения и одновременно размышления над его природой. В книге раскрывается сущность движения добровольческих батальонов и его истоки. Авторы дают возможность читателю задуматься над вопросом: какой же была роль добровольцев во время важнейших этапов битвы Украина против гибридного агрессора. Создание добробатов, их боевой путь, современное состояние и роль в будущем основательно исследуются в издании и заставляют читателя задуматься над собственной ролью в жизни страны.