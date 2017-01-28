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 Общество
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Все про:взятка (3319) Днепропетровщина (1162) задержание (4915) СБУ (13103) Военная прокуратура (416)

 Два полковника ГСЧС попались на взятке в 12 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и военной прокуратуры разоблачили должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые наладили преступную схему получения взяток.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, оперативники задержали двух полковников ГСЧС при получении 12 тыс. гривен от частного предпринимателя за оформление разрешительных документов о соответствии объекта противопожарным нормам.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На взятке в пять тысяч задержан полицейский на Тернопольщине, - СБУ. ФОТО

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(Фото СБУ)
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Если принять закон,об отрубанию кисти руки за взятку,то чиновники бы уже почти все ходили бы на работу без обеих кистей.
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сомневаюсь)), они бы наладили/придумали регенерацию кистей!
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В Москве сократили более восьми тысяч медработников
РИА Новости
Реформа больниц
Общее количество уволенных в результате реформы столичного здравоохранения медработников составило 8,36 тыс. человек.
Подробнее на РБК.
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Депутаты только этого созыва задекларировали 12 миллирдов гривен наличкой .Если взять за все годы Незалежной то это будут триллионы в долларах .
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Наверное пора начинать с вымогателями по-своему разбираться,на дороге и так далее.Страх все потеряли.
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просто показуху делают ловя низших шестёрок . А Кучма ,Ахметик , Ющенко , Коломойский и так далее миллиардами продолжают грабить и всё нормально .
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Лишить пенсиию
Забрать жильё и передать его семьям погибших в АТО.
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Цензор.НЕТФотоОбществоДва полковника ГСЧС попались на взятке в 12 тыс. грн. ФОТОрепортаж
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