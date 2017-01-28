 Два полковника ГСЧС попались на взятке в 12 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, оперативники задержали двух полковников ГСЧС при получении 12 тыс. гривен от частного предпринимателя за оформление разрешительных документов о соответствии объекта противопожарным нормам.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
(Фото СБУ)
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