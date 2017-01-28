 На дорогах десяти областей ситуация критическая. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, критическая по уровню аварийности ситуация (рост количества ДТП на 50% и более) зафиксирована в 10 областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской.
Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП - от 10% до 50%) зафиксирован в Ривненской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.
(Инфографика Нацполиции)
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