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 Общество
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 На дорогах десяти областей ситуация критическая. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки (27 января) вследствие ДТП в Украине погибли 7 человек, травмированы 68.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, критическая по уровню аварийности ситуация (рост количества ДТП на 50% и более) зафиксирована в 10 областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской.

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП - от 10% до 50%) зафиксирован в Ривненской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус со школьниками в Италии врезался в столб и сгорел: 16 погибших. ФОТО

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(Инфографика Нацполиции)
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Как нас цензор акуратненька готовит к закручиванию гаек и письмам счастья со стороны палицаев-ментов.... будет нам и 50 км в час по городу, будет нам и штрафплощадки по беспределу, будет нам и камеры на каждом углу за наши же деньги бюджетные, будет нам и письма счастья пачками за движущиеся столбы со скоростью 90 км в час..... готовимся... готовимся.... пид-сы просто... нет слов
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Ну да,дорог то нет практически,все что гройсман залатал уже вылетело.Зато по менту на каждые 100 метров уж будьте спокойны.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа дорогах десяти областей ситуация критическая. ИНФОГРАФИКА
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