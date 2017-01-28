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Все про:Госпогранслужба (2384) наркотики (1256) Харьковщина (989)

 Пограничники на Харьковщине обнаружили контрабандный опиум в вафельной конфете. ФОТО

наркотики

Вечером 26 января во время мероприятий пограничного контроля рейсового автобуса в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда обнаружили наркотики в конфетах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.

Во время проверки на одного из пассажиров сработала служебная собака. В ходе дальнейшего осмотра выяснилось, что гражданин Украины спрятал в нижнее белье вафельные конфеты с упаковкой наркотического вещества. Со "сладким" запасом в Россию направлялся 32-летний дончанин.

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наркотики

Вещество, предварительно - концентрат опиума около 2 граммов, изъяты. По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, которым и передали находку вместе с владельцем.

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Надо было не задерживать, а внутрь еще настойки боярышника добавить.
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Та не,ту бы и собакен не тронул,АВК донбасянское
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походу ты диабетик, дядя....
ни одного внятного коммента по теме любой новости,
всё про сладости
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пограничники погрызли, что за вопрос, разломали просто, как собака стала проявлять беспокойство, почуяв там наркотики
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Везти наркоту в канфвете, спрятанной в трусах опасное дело - собакен мог за яйки зубами клац-клац.
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Со "сладким" запасом нга Пидарссию направлялся 32-летний дончанин.
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Маленький мальчик продавщице хлебом.
- Тетя дайте булку с маком.
- Может тебе еще пирожок с героином.
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вафельку хотел хряпнуть даунчанин )), но наши карацупы с собакой ее разгрызли первыми ))
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2 грамма - не шибко улов. Интересно другое - как перевозчики наркотиков изгаляются ) Как он в конфету запихал? Выгрыз серёдку? Ему надо было в киндер-сюрприз тогда пихать, там пластик, собака бы не обнаружила )
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А может он её друзьям Болотова хотел отвезти и угостить.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники на Харьковщине обнаружили контрабандный опиум в вафельной конфете. ФОТО
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