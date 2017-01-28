 Пограничники на Харьковщине обнаружили контрабандный опиум в вафельной конфете. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.
Во время проверки на одного из пассажиров сработала служебная собака. В ходе дальнейшего осмотра выяснилось, что гражданин Украины спрятал в нижнее белье вафельные конфеты с упаковкой наркотического вещества. Со "сладким" запасом в Россию направлялся 32-летний дончанин.
Вещество, предварительно - концентрат опиума около 2 граммов, изъяты. По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, которым и передали находку вместе с владельцем.
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ни одного внятного коммента по теме любой новости,
всё про сладости
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- Тетя дайте булку с маком.
- Может тебе еще пирожок с героином.
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