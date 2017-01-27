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 Политика Украины
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Все про:Канада (784) помощь (3140) скорая (233) Ващук Роман (26)

 Канада передала Украине 10 автомобилей "скорой помощи". ФОТОрепортаж

Посол Канады в Украине Роман Ващук передал десять автомобилей скорой помощи представителям медицинских учреждений из разных областей Украины, которые были приобретены за средства канадских благотворителей.

Торжественная церемония передачи состоялась в пятницу на Михайловской площади в рамках торжеств по случаю 25-й годовщины канадско-украинских дипломатических отношений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Средства на эти "скорые" были собраны по всей Канаде, подготовить к украинским стандартам их помогали в пяти провинциях. Свои усилия к этому приложили сотни людей из гражданского общества, провинциальных правительств и федерального правительства. "Скорые" предназначены для больниц от Луганска до Черновцов, то есть с востока на запад, опять же, как и у нас c запада на восток собирались средства на них. Поэтому это подарок всей Канады для всей единой Украины", - сказал Ващук.

Он рассказал, что общая стоимость автомобилей скорой помощи составляет около 400 тысяч долларов, они не долго были в употреблении и полностью восстановлены канадскими компаниями, поэтому Ващук выразил надежду, что они долго будут служить украинцам.

"Мы учимся на собственных инициативах и на собственных ошибках. Когда первые "скорые" приехали где-то два года назад, был сделан целый список замечаний, как их лучше адаптировать, в частности, электрические системы, подключение кислорода, поскольку в Украине и Северной Америке эти системы отличаются. На этот раз это уже было учтено и технически выполнено", - отметил посол.

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Как отмечалось на церемонии, из десяти переданных автомобилей скорой помощи три машины, оснащенные дополнительным аварийно-спасательным оборудованием, поступят в Северодонецк Луганской области, четыре автомобили поедут в центральные районные больницы Харьковской области в города Первомайск, Валки, Близнюки и Барвенково, где начинается проект предоставления базовой медицинской помощи наиболее уязвимым категориям населения с помощью мобильных бригад, и еще три автомобиля скорой помощи поступят в детские больницы Тернополя, Черновцов и Львова.

канада помощь скорая

канада помощь скорая

канада помощь скорая

канада помощь скорая


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Дякужмо братньому народові Канади... Слава Канаді!!!
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В Канаде живут настоящие УКРАИНЦИ переживающие за будущее Украины, а не дешевые продажные хохли продавшиеся свои душы за деревьяные московии и превратившиеся в рабов пУЙЛА, которые сливают народ Украины как это было в прошлом столетии..
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и будут эти "скорые" стоять на якоре, так как на бензин у больниц нету денег.
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Нет спасибо сказать, но вам ведь привычнее все обгадить?!
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угу, обгадить...нам, как индейцам, уже не нужный хлам пихают, а мы должны радоваться этим зеркальцам. Весь мир ищет эконом варианты, а эти монстры уже и в Канаде скоро не нужны будут повсеместно.
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Что ты, чмо, знаешь про то, что нужно а что не нужно в Канаде? Для тебя урода это "ненужный хлам", а кому-то оно жизнь спасёт. Но таким как ты это не важно, вам бы только обгадить...
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3-е слово в твоём посте - ето характеристика того, кому ты ответил.
стоит ли нервы портить из за 3-го слова?
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доля правды в этом есть!!!! двигуны там наверное не меньше чем 3,5литра
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самое главное, что бы эти авто не стали членовозами, а так дело нужное!
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Ты чего это бизнесменов от религии оскорбляешь? Не боишься, что анафеме предадут?
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а як Канадці у хокей расіян вийграли.... незабутне видовище та блювота від кацапів...))
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с каждой машиной нужно давать еще и куратора, который будет следить, чтобы эти машины не обслуживали персонально какого-нибудь барыгу, а работали реально в поликлиниках.
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Спасибо Канаде - действительно братской стране! Странно только, что в этой новости не прозвучала фамилия Порошенко: типа "принял", "передал", "сам собрал" и т.д. Непривычно как-то.
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Ничего странного, я знал что кто- нибудь добавит
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Большое спасибо народу Канады, украинской диаспоре Канады, за помощь. Зная о проблемах с коррупцией у нас, все равно помогают, но уже адресно и конкретно.
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Проблеми с корупцією , на жаль , є в кожній краіні , з єдиною поправкою ; низький рівень корупціі і високий !
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#мовнийпатруль

-Стій! Хто йде? Гасло?
- Непозбувна бентега! Відгук?
- Малесеньке, рябесеньке телятко гамцяло паляницю!
- Прахадітє!
- Спасіба!
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Спасибо огромное!
Если кто не в курсе, это не просто "скорая помощь", это практически реанимация на колёсах...
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Нормально, соседи, спасибо!
Такого бы соседа Украине с востока вместо того гноя что там сейчас...
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Канадцы молодцы конечно, но неужели так всё плохо, и как говорится - сами не можем? У вас столько ресурсов, что сами в Канаду машины можете посылать..
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Барыги у власти и тотальная корупция,с которой никто не борется - вот ответ на твой вопрос. Чего стоит только торговля с окупантом и сепаратной мразью...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКанада передала Украине 10 автомобилей "скорой помощи". ФОТОрепортаж
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