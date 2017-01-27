 Канада передала Украине 10 автомобилей "скорой помощи". ФОТОрепортаж

Торжественная церемония передачи состоялась в пятницу на Михайловской площади в рамках торжеств по случаю 25-й годовщины канадско-украинских дипломатических отношений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Средства на эти "скорые" были собраны по всей Канаде, подготовить к украинским стандартам их помогали в пяти провинциях. Свои усилия к этому приложили сотни людей из гражданского общества, провинциальных правительств и федерального правительства. "Скорые" предназначены для больниц от Луганска до Черновцов, то есть с востока на запад, опять же, как и у нас c запада на восток собирались средства на них. Поэтому это подарок всей Канады для всей единой Украины", - сказал Ващук.
Он рассказал, что общая стоимость автомобилей скорой помощи составляет около 400 тысяч долларов, они не долго были в употреблении и полностью восстановлены канадскими компаниями, поэтому Ващук выразил надежду, что они долго будут служить украинцам.
"Мы учимся на собственных инициативах и на собственных ошибках. Когда первые "скорые" приехали где-то два года назад, был сделан целый список замечаний, как их лучше адаптировать, в частности, электрические системы, подключение кислорода, поскольку в Украине и Северной Америке эти системы отличаются. На этот раз это уже было учтено и технически выполнено", - отметил посол.
Как отмечалось на церемонии, из десяти переданных автомобилей скорой помощи три машины, оснащенные дополнительным аварийно-спасательным оборудованием, поступят в Северодонецк Луганской области, четыре автомобили поедут в центральные районные больницы Харьковской области в города Первомайск, Валки, Близнюки и Барвенково, где начинается проект предоставления базовой медицинской помощи наиболее уязвимым категориям населения с помощью мобильных бригад, и еще три автомобиля скорой помощи поступят в детские больницы Тернополя, Черновцов и Львова.
1946 36
Непогода в Украине: в Харьковской области спасатели высвободили из снежного плена 2 школьных автобуса и 3 скорых. ФОТО(0)
В Киеве во время праздников количество вызовов "скорой" увеличилось из-за ОРВИ(3)
Польша передала автомобиль скорой помощи для госпиталя погранслужбы во Львове. ФОТО(25)
ДТП с участием скорой помощи в столице: трое пострадавших, водитель легковушки умер по дороге в больницу. ФОТОрепортаж(45)
BMW вылетел с дороги в дерево на Днепропетровщине: четверо погибших. ФОТО(71)
В Киеве автомобиль сбил пару: девушка умерла на месте, парень - в больнице. ФОТО(107)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
стоит ли нервы портить из за 3-го слова?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-Стій! Хто йде? Гасло?
- Непозбувна бентега! Відгук?
- Малесеньке, рябесеньке телятко гамцяло паляницю!
- Прахадітє!
- Спасіба!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если кто не в курсе, это не просто "скорая помощь", это практически реанимация на колёсах...
Ответить
Такого бы соседа Украине с востока вместо того гноя что там сейчас...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить